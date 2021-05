Suomen Pankki vaatii asuntolainojen rajoittamista – myös Finanssiala jarruttaisi velkaantumista

Suomen Pankki varoitti tänään kotitalouksien kasvaneesta velkaantuneisuudesta ja esitti tähän lääkkeenä velkakattoa.

Suomen Pankin mukaan kansalaisten paisuva velkataakka uhkaa Suomen kykyä selvitä tulevista talouskriiseistä.

Finanssialan mukaan uusia rajoituksia ei pitäisi kuitenkaan esitellä keskellä koronakriisistä toipuvaa taloutta.

– Nyt ei pidä hätiköidyillä ratkaisuilla vaikeuttaa suomalaisten kotitalouksien asunnonhankintaa ja työvoiman liikkuvuutta. Olemme vasta toipumassa koronapandemian synnyttämästä talouskriisistä, sanoo Finanssiala ry:n johtaja Veli-Matti Mattila tiedotteessa.

Mattilan mukaan asuntokauppaa lisäävät tekijät ovat ainakin osittain väliaikaisia.

– Pandemian aikana syntyi asuntomarkkinoille uutta kysyntää, kun osa kotitalouksista huomasi, että nykyiset asumisolot eivät vastaa etätyöajan tarpeita. Osalle kotitalouksia on lisäksi kertynyt koronan aikana säästöjä, joita on esimerkiksi ulkomaan matkailun puuttuessa sijoitettu asuntovarallisuuteen.

Finanssiala on kuitenkin yhtä mieltä keskuspankin kanssa siitä, että ylivelkaantumista on jarrutettava. Tähän tarkoitukseen sopisi positiivinen luottotietorekisteri, jonka käyttöönottoa Finanssiala on kiirehtinyt.

– Jos velkakatto otetaan käyttöön, ajankohta tulee sitoa positiivisen luottotietorekisterin valmistumiseen. Ilman rekisteriä velkakatto on torso, Mattila sanoo.

Taloyhtiölainojen osuus kotitalouksien velasta on kasvanut ja Finanssiala kannattaakin myös taloyhtiölainojen enimmäismäärien rajoittamista.