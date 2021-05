Löytyikö bitcoinille haastaja? Ennätykseen yltäneen ethereumin kasvuvauhti huimaa

Ethereumin lohkoketjut tarjoavat alustan myös muille kryptovaluutoille ja sovelluksille, minkä odotetaan olevan suuri kilpailuvaltti bitcoinia vastaan.

Ethereum-kryptovaluutta rikkoi 3 000 dollarin (2 486 euron) rajapyykin maanantaina ja sijoittajat uskovat sen arvon jatkavan kasvuaan.

Ethereum – tai varsinaiselta valuuttanimeltään ether – on bitcoinin jälkeen toisiksi arvokkain ja suurin kryptovaluutta. Ethereumin osuus kaikista kryptovaluutoista on noin 15 prosenttia, kun bitcoinin arvo kattaa noin 46 prosenttia yhteensä miltei 2 000 miljardin euron kryptovaluuttamarkkinoista.

Vaikka ethereum on arvoltaan noin 58 000 dollarin (48 076 euroa) bitcoinia merkittävästi pienempi, on se kasvanut alkuvuonna huomattavasti ”isoveljeään” nopeammin.

Ethereumin kasvuvauhti on vuoden alusta ollut 365 prosenttia, kun bitcoin on yltänyt 95 prosentin kasvuvauhtiin. Bitcoin on menettänyt markkinaosuuttaan, joka oli vuoden alussa noin 70 prosenttia.

Ethereumin voimakkaan kasvun taustalla on analyytikkojen mukaan se, että Euroopan investointipankki ilmoitti viime viikolla laskevansa liikkeelle ensimmäiset, 100 miljoonan arvoiset ja kaksivuotiset, digitaaliset velkakirjansa ethereumin lohkoketjua hyödyntäen.

Yleensäkin ethereumin kasvua vauhdittaa kryptovaluuttoihin perehtyneen James Quinnin mukaan ”DeFin” eli hajautetun finanssimaailman kasvu eli toisin sanoen perinteisten pankkien ulkopuolella tapahtuvaan rahansiirtoon kasvava kiinnostus.

Pankkimaailman ulkopuolinen rahansiirto tapahtuu hyödyntäen lohkoketjuja, ja ethereumin lohkoketjua käytetään pohjana bitcoinista poiketen muille vaihtoehtoisille virtuaalivaluutoille, älysopimuksille ja sovelluksille.

Ethereum ei olekaan varsinaisesti kryptovaluutta bitcoinin tavoin ymmärrettynä, vaan ethereumiin sijoittavat uskovat, että ethereumin lohkoketju yleistyy ja sen päälle rakennetaan yhä enemmän menestyviä sovelluksia tai puita kryptovaluuttoja.

Suomalainen kryptovaluuttojen vaihdantaan keskittyvä yritys Northcrypto kuvaakin ethereumin ja bitcoinin eroja seuraavasti:

– Ethereumin toimintaperiaate eroaa hyvin paljon markkinoiden suurimmasta kryptovaluutasta eli bitcoinista. Bitcoin on digitaalinen vaihdannan väline, kun taas ethereumia voidaan pitää kokonaisena ekosysteeminä

Kryptovaluutta-asiantuntija Quinn sanoo Reutersille, ettei ole ihme, että ethereum kasvaa bitcoinia nopeammin juuri nyt. Aluksi oli selvää, että monet valikoivat bitcoinin ensimmäiseksi kryptovaluutakseen. Kun viimeisen kuuden kuukauden aikana hajautetun finanssimaailman merkitys on kasvanut, ja moni sen lohkoketjuista pohjaa ethereumin päälle, ethereumin asema paranee.

Samalla sijoittajien luotto ethereumin turvallisuuteen on nousussa, Reuters kertoo.