Warren Buffet: Yhdysvaltain talous käy tulikuumana

Sijoittajamiljardööri Warren Buffet kuvaili Yhdysvaltain talouden tilaa tulikuumaksi sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn järjestämässä yhtiökokokouksessa lauantaina.

Buffett arvioi, että Yhdysvaltain hallinnon sekä Yhdysvaltain keskuspankin voimakas elvytys on potkaissut 85 prosenttia taloudesta ”superkorkealle vaihteelle”.

Samaan aikaan inflaatio on noussut Buffetin mielestä korkeammalle kuin ihmiset odottivat kuusi kuukautta sitten.

– Ihmisillä on miltei ostosvimma. Heillä on rahaa taskussaan ja he maksavat korkeampia hintoja, Berkshire Hathawayn toimitusjohtaja sanoi.

Ennen yhtiökokousta yhtiö julkaisi ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen. Sijoitusyhtiön kassassa oli maaliskuun lopulla 145,4 miljardia dollaria. Tammi-maaliskuun aikana yhtiö osti omia osakkeitaan 6,6 miljardilla dollarilla.

Berkshire Hathawayn yhtiökokous käsitteli myös osakkeenomistajien ehdotusta raportoida tarkemmin ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Buffett ei lämmennyt ajatukselle.

Hänen mielestään olisi typerää kirjoittaa laajoja raportteja, koska yhtiö omistaa niin monenlaisia yhtiöitä energiayhtiöistä rautateihin.

Buffett puolusti myös yhtiön omistusta öljy-yhtiö Chevronista.