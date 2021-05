Monet yrittäjät syyttävät S-ryhmää epäreilusta kilpailutilanteesta. Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan ”sotatilaa” ei kuitenkaan ole.

Yrittäjien reissuilla on annettu palautetta, jos pysähdys on tehty ABC-asemalla.­

S-ryhmä on laajentanut ja levittänyt toimintaansa viime vuosina kiivaaseen tahtiin.

Se kilpailee nyt jo esimerkiksi ruokakauppojen, hotellien, huoltamoiden, rautakauppojen ja jopa hautaustoimistojen kanssa. Tämä on suututtanut osan yrittäjistä, myöntää Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Hänen ajatuksistaan uutisoi aiemmin Yle.

Pentikäisen mukaan monet yrittäjät kokevat S-ryhmän kilpailuaseman epäreiluna ja liian vahvana. Osa yrittäjistä on suivaantunut siinä määrin, ettei astu edes jalallakaan S-ryhmän kauppoihin.

Suomen Yrittäjien jäsenistöltä on tullut esimerkiksi palautetta, jos jäsenreissulla on pysähdytty ABC-asemalle.

– Jos matkanjärjestäjä on laittanut pysähdyspaikkoja ABC:lle, kyllä siitä palautetta tulee, Pentikäinen sanoo.

Mikael Pentikäinen.­

Pentikäisen mukaan yrittäjien tiukka suhtautuminen osuuskauppatoimintaan nousee tuon tuosta esille Suomen Yrittäjissä, joka perustettiin vuonna 1995 Suomen yrittäjäin keskusliiton (Sykl) ja Pienteollisuuden keskusliiton pohjalta.

Tiukimmin suhtautuvilla yrittäjillä on usein taustaa alueilla, joilla erityisesti yksityisiä kauppiaita edustanut Sykl oli vahva. Pentikäisen mukaan yrittäjien ja S-ryhmän väliset suhteet ovat jännitteisemmät läntisessä Suomessa ja Pohjanmaalla kuin itäisessä ja pohjoisessa Suomessa.

– Meillä on sinänsä hyvä keskusteluyhteys S-ryhmän ja osuuskauppojen kanssa. Ei tässä mitään sotatilaa tai kriisitilannetta ole, mutta tämä asetelma nostaa päätään tämän tästä, Pentikäinen myöntää IS:lle.

Hänen mukaansa S-ryhmä on ”hyvin taitavasti luonut mekanismeja”, jotka ohjaavat kuluttajia keskittämään ostoksensa ryhmän kauppoihin.

– Heidän bonusjärjestelmänsä perustuu siihen, että mitä enemmän ostat S-ryhmän sisältä, sitä suurempaa bonusta saa. Se voi johtaa siihen, että toimijat, jotka ovat S-ryhmän ulkopuolella, kokevat kilpailuasetelman vaikeaksi, Pentikäinen sanoo.

Pentikäisen silmään on pistänyt se, että S-ryhmällä on hyvin paljon ravintoloita ympäri Suomen.

– Nämä ravintola-alan yrittäjät, jotka ovat (koronan takia) vaikeuksien keskellä muutenkin, kokevat erityisesti epäreilua kilpailuasetelmaa, Pentikäinen sanoo.

S-ryhmän ketjuista vastaava kenttäjohtaja Arttu Laine SOK:sta sanoo, että korona on muiden yritysten tapaan vaikuttanut myös S-ryhmän ravintolaliiketoimintaan.

– Kaikilla on ollut tosi vaikea vuosi, ja myös tästä vuodesta tulee tosi vaikea.

– Se on ollut kylmää kyytiä, Laine sanoo.

S-ryhmän tulos laski viime vuonna lähes 150 miljoonaa euroa, josta valtaosa tuli hotelli- ja ravintolatoiminnasta.

Arttu Laine.­

Pentikäinen uskoo, että kilpailuviranomaiset seuraavat aktiivisesti tilannetta. Pentikäinen toivoo, että Suomessa pienetkin yritykset voivat kilpailla reilusti isompiaan vastaan.

– Minulla ei ole evidenssiä sanoa, että S-ryhmä toimisi kilpailulakien vastaisesti, enkä usko niin tapahtuvan. On kuitenkin tärkeää seurata tilannetta myös alueellisesti, Pentikäinen sanoo.

Hän itse käyttää S-ryhmän, kuten myös K-ryhmän palveluita. Pentikäinen korostaa myös sitä, että monelle yrittäjälle S-ryhmä on tärkeä yhteistyökumppani.

– On hyvin tyypillistä, että yhdellä osuuskaupalla voi olla tuhansiakin kumppaneita alihankinta- ja arvoketjussa. Monelle yrittäjälle osuuskauppa on tärkeä, sillä se myy heidän tuotteitaan ja ostaa heidän palveluitaan, Pentikäinen toteaa.

Laine korostaa Pentikäisen tapaan, että osuuskauppa on tärkeä yhteistyökumppani yrityksille. Hänen mukaansa suomalaisyritykset taistelevat kansainvälisiä firmoja vastaan, minkä takia yritysten yhteistyö korostuu. Laine toivookin mahdollisissa ”jännitetilanteissa” osuuskaupan ja yrittäjien välistä vuoropuhelua, vaikka kilpailutilanteita tulee.

– Me olemme todelle monelle yrittäjälle todella tärkeä asiakas. Meillä on noin 16 000 yritystä, joilta me ostamme palveluja, jotka ovat hyvin monentyyppisiä. Mukana on tavarantoimittajia, kiinteistöhuoltoa, kuljetusyrittäjiä ja muun muassa siivouspalveluyrittäjiä, Laine kertoo.

Pentikäisen mukaan monien yrittäjien suhde keskolaisiin K-kauppiaisiin on kuitenkin parempi kuin S-ryhmään.

– K-kaupat ovat yrittäjävetoisia yrityksiä, kun osuuskauppa on luonteeltaan erityyppinen. Tämä selittää sitä, miksi yrittäjät suhtautuvat pääsääntöisesti myönteisemmin K-ryhmään kuin S-ryhmään, Pentikäinen kertoo.