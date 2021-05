Veneet viedään käsistä, kauppias etsii myytävää jo ulkomailta – ”Hinnat lähtivät nousuun, kun suuri rytäkkä alkoi”

Venekauppias uskoi nähneensä jo suurimman buumin, mutta toisin näyttää käyvän.

Kotoiluun ja koronavirukseen kyllästyneet suomalaiset halajavat vesille. Venekauppa on jatkanut hurjaa kasvua myös tänä vuonna.

Jo vuosi 2020 oli ennätyksellinen, ja tänä keväänä myydään jo ei oo:ta.

– Luulin jo, että viime vuoden kausi jää kovimmaksi, mutta kyllä nyt näyttää siltä, että tänä keväänä venebuumi on vieläkin kovempi, yrittäjä Samuli Leisti Blue Oceanista kertoo.

Leistin ja yhtiökumppani Ville Haapion yritys myy ja välittää kalliimman hintaluokan purje- ja moottoriveneitä.

Vuonna 2019 yritys myi 67 venettä, kun taas viime vuonna kauppoja syntyi 111 kappaletta. Kasvua oli noin 40 prosenttia.

” Myös Ruotsista nämä kysytyimmät perheveneet on putsattu jo markkinoilta.

Viime vuonna Suomessa ensirekisteröintiin vajaat 4 800 venettä. Eniten eli viidenneksen kasvoivat moottoriveneiden rekisteröinnit.

Rekisteröintivelvoite koskee vähintään 5,5 metriä pitkiä purje- tai moottoriveneitä, joiden päälle tulevat vielä kaikki tuhannet pienemmät niin sanotut mökkiveneet, yleisveneet tai soutuveneet.

– Viime vuonna myös hinnat lähtivät nousuun, kun suuri rytäkkä alkoi, Leisti kertoo.

Blue Oceanin myymien veneiden keskihinta on noussut vuoden 2019 tasolta eli 80 000 eurosta nykyiseen 110 000–120 000 euroon.

Normaalisti veneiden hinnoista on totuttu tinkimään reippaastikin, mutta nyt ostajat etsivät veneitä niin hanakasti, ettei tinkaamiseen ole varaa totuttuun tapaan.

– Jos sopivan veneen löytää, se pitää ostaa heti.

Leisti on mielissään siitä, että moni on vaihtanut moottorin purjeisiin. Korona on piristänyt vuosia sakannutta purjeveneiden kauppaa. Syinä lienevät myös ekologisuus ja kiinnostus rauhallisempaan tahtiin, todennäköisesti myös polttoaineen hinta.

Purjeveneitä oli viime vuonna yli viisikymmentä Blue Oceanin listoilla, ja ne loppuivat kesken. Venepula on hidastanut kauppoja, ja oikeanlaisen veneen löytämiseen joutuu käyttämään aikaa ja kaikkia ulkomaisia kontakteja, kun Suomesta veneet loppuvat.

– Myös Ruotsista nämä kysytyimmät perheveneet on putsattu jo markkinoilta. Aika moni niistä, joilla vene on, ei sitä halua juuri nyt myydä, kun minnekään ei ole päässyt.

Itämeren alueella buumi on suurin. Välimerellä kauppa ei ole samalla tavalla kuumentunut, vaikka se on kasvanut koko Euroopassa ja venevalmistajilla on tilauskirjat täynnä.

Leistin mukaan Skandinavian markkinoilla pyörivät myös ostajat Keski-Euroopasta ja Britanniassa. Itämeren veneet ovat keskimäärin paremmassa kunnossa talvitelakoinnin, keväthuollon ja Välimerta pienemmän uv-säteilyn ja suolapitoisuuden ansiosta.

Vene toimistona

Ilahduttavaa on Leistin mukaan sekin, että sekä moottori- että purjevenepuolelle on tullut myös paljon ihan uusia harrastajia.

Suurin silmiinpistävä ostajaryhmä on lapsiperheet. He hakevat isohkoa retkivenettä, moottorilla tai purjeilla, jossa voi yöpyä, laittaa ruokaa ja liikkua pidempäänkin rannikolla tai sisävesillä.

Purjeveneiden suosituin koko on aiempaa suurempi eli 9–11 metriä ja moottoriveneissä 8–10. Vaatimuksena on vähintään kaksi makuuhyttiä ja keittiövarustus.

– Veneitä varustetaan nyt nettiyhteyksillä, jotta niissä voi tehdä etätöitä. Venettä käytetään nykyään myös toimistona. Kyllä merimaisemissa varmaan työtehokkuuskin paranee, Ajola Yachtsin toimitusjohtaja Antti Saarisalo kertoi alkuvuonna Taloussanomille.