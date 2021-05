Lomautukset iskivät päin näköä ja mullistivat arjen pitkäksi aikaa – ”Haaveet ovat ikään kuin säilössä”

Koronavirus iski Suomeen helmikuussa 2020. Kuukautta myöhemmin maa oli jo poikkeustilassa. Siitä lähtien varsinkin ravintola-, matkailu-, tapahtuma- ja kuljetusalalla on saatu tottua lomautuksiin.

Yli vuoden kestänyt lomautusputki on paitsi taloudellinen isku vasten kasvoja, myös henkinen kuorma. Lomautetut kertovat nyt kokemuksistaan poikkeuksellisen edessä.

Satu Järvinen, kokki – lomautettuna yhteensä yli puoli vuotta

Kuopiolaisessa henkilöstöravintola Caaressa työskentelevän kokki Satu Järvisen lomautukset alkoivat vuosi sitten keväällä, kun ravintolat suljettiin. Lomautukset kestivät yhtäjaksoisesti syksyyn, sillä ravintola ei avannut kesäksi. Syksyllä Järvinen pääsi töihin, mutta jouluna hänet lomautettiin jälleen.

Tänä keväänä hän oli lomautettuna muutaman viikon ravintolasulun aikana.

Asiakaskato on ollut ravintoloissa huomattava, mistä syystä Järvinen on ollut osa-aikalomautettuna myös näiden ajanjaksojen ulkopuolella.

Lomautuksissa ahdistavinta on ollut epätietoisuus.

– Ei voinut tietää, missä vaiheessa pääsee takaisin töihin tai aukeaako ravintola enää ollenkaan. Lomautuksen aikana piti olla varpaillaan, jos kutsu töihin tuleekin nopeasti, Järvinen sanoo.

Hän on ollut noin 15 vuotta kestäneellä kokin urallaan aiemminkin lomautettuina lyhyitä aikoja, mutta koronalomautus ”iski päin näköä”.

– Se tuli niin nopeasti. Ei sitä meinannut tajutakaan, että nyt pistetään pillit pussiin ja lähdetään kotiin.

Rahallisesti Järvinen kertoo selvinneensä kelvollisesti. Säästöt auttoivat selviämään, ja työttömyyskassa maksoi korvausta, vaikka turvan hakeminen osoittautuikin yllättävän työlääksi.

Kokki Satu Järvinen on päässyt palamaan lomautusten jälkeen työhönsä. Säästöt auttoivat lomautuskauden yli.­

Onneksi Järvisen mies pystyi työskentelemään koko koronajakson. Järvinen sanookin olleensa huolissaan niistä perheistä, joissa molemmat aikuiset ovat olleet lomautettuina samanaikaisesti.

– Varmasti monella muulla on vielä tiukempaa.

Järvinen sai lomautusten aikana voimaa perheeltään ja lapsiltaan. Hän uskoo, että yksin asuville ja hyvin työhön orientoituneille lomautukset ovat olleet vielä raskaampi kokemus.

Surullista on ollut myös se, ettei korona-aikana ole voinut nähdä työkavereitaan ja työyhteisön henki on kärsinyt. Aikaisempi työporukka on hajonnut, kun moni kollega karkasi muille aloille.

Lomautusten aikana Järvinen on myös makustellut, pitäisikö työpaikkaa vaihtaa varmempaan työhön. Sellainen voisi olla esimerkiksi palvelukoti, jossa ruoka tuodaan asiakkaalle joka päivä – tapahtui mitä tahansa.

Myös alan vaihto on ollut mielessä.

– Lomautettuna on ollut aikaa miettiä, onko tämä minun eläkeurani.

Pohdinta ei kuitenkaan ole ollut vielä kovin vakavaa.

– Katsotaan tämä kriisi vielä ja toivotaan, että ravintola-alalla menisi entistä paremmin sen jälkeen.

Satu Syvänen, lentoemäntä – lomautettuna huhtikuusta

Lentoemäntänä Finnairilla työskennellyt Satu Syvänen on viimeksi pukeutunut työasuunsa viime kevättalvella. Huhtikuun alusta asti hän on ollut lomautettuna, joskin lakisääteinen ja palkallinen kesäloma katkaisi lomautuksen hetkeksi.

Syvänen kertoo lomautusten vaikuttaneen häneen rahallisesti ”valtavan paljon”, sillä hän oli suunnitellut taloutensa lentoemännän työstä saatavien palkkatulojen pohjalle. Lomautus tulikin shokkina.

Syvänen työskenteli lentoemäntänä kokopäiväisesti. Lisäksi hän teki ja tekee yhä parin päivän työviikkoa ruokakaupassa ja opiskelee yliopistolla maantiedettä neljättä vuotta.

Lentoemännän työ oli helposti sovitettavissa opintojen kanssa yhteen, mutta myymälätyötä Syvänen ei voi tehdä paria työpäivää enempää viikossa.

– En varmaan olisi pärjännyt ilman kauppatyötä nykyisillä menoillani, Syvänen sanoo.

Lomautettu lentoemäntä Satu Syvänen on on opiskellut ja työskennellyt kaupan kassalla.­

Lomautukset olivat hänelle aluksi järkytys, mutta toisaalta niistä löytyy myös hopeareunus.

– Ne pakottivat pysähtymään. Olin opiskellut ja tehnyt töitä samanaikaisesti niin pitkään, että ehkä hengähdystauko tuli tarpeeseen. Nyt minulla on mahdollisuus panostaa opintoihini ihan eri tavalla.

Talvella Syväseen on iskenyt suuri kaipuu palata töihin. Hän kertoo, että sosiaalisessa mediassa työyhteisö on pitänyt vahvasti yhtä, mutta kaikilla olisi kova halu nähdä toisiaan ihan silmästä silmään.

Lentoemännäksi Syvänen aikookin palata tilanteen niin salliessa, mutta hän ei usko eläköityvänsä ammatista.

– Pidän siitä työstä todella paljon, mutta haen varmasti muutakin työtä valmistuttuani.

Milloin töihin voisi palata, sitä Syvänen ei uskalla edes arvioida.

– Kristallipalloa ei ole kenelläkään, mutta onhan tämä kestänyt tarpeeksi kauan jo.

Inka Kuutti, asiakkuuspäällikkö – lomautettuna loppukesästä asti

Tiketti Oy:n asiakkuuspäällikkö Inka Kuutti on ollut lomautettuna loppukesästä asti. Tuolloin lomautuksien kerrottiin kestävän vuoden loppuun asti, mutta sittemmin niitä on aina kuukausi kerrallaan jatkettu. Tälläkin hetkellä Kuutti on lomautettuna, eikä tapahtuma-alan kesä näytä kovin valoisalta: useita festareita ja suuria keikkoja on jo peruttu.

Lisäksi ennen kesälomia Kuutti oli osa-aikalomautettuna.

Asiakkuuspäällikkönä Kuutti huolehtii tapahtumajärjestäjien hyvinvoinnista ja tuottavuudesta ja hankkii uusia asiakkaita. Hän on toiminut Tiketissä erilaisissa tehtävissä viisi vuotta.

Tiketti Oy:n asiakkuuspäällikkö Inka Kuutti hakee opiskelemaan ja on osallistunut työelämävalmennukseen.­

Lomautusten venyminen ei Kuuttia yllättänyt, sillä hän ymmärsi, ettei pandemiaa taiteta hetkessä.

Pitkäksi venähtäneet lomautukset aiheuttavat tiukkuutta rahasta.

– Suuria hankintoja ei voi tehdä, ja haaveet ovat ikään kuin säilössä. Mihinkään kalliiseen ei voi kuluttaa rahaa, ja haaveiden toteuttaminen odottaa parempia aikoja. Menoja pitää suunnitella aiempaa tarkemmin, Kuutti sanoo.

Hän korostaa kuitenkin, että hänen rahallinen tilanteensa on ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja satunnaisten vapaana kääntäjänä tehtyjen töiden ansiosta ihan kelvollinen. Vaikka käännöstyöt eivät korvaa millään tavalla Kuutin normaalia palkkaa, kutsuu hän niistä saatavia summia ”hyviksi joululahjarahoiksi”.

Syksyn pimeinä aikoina Kuutti sanoo lomautusten pysäyttäneen: kun ei ollut normaalia arkirytmiä eikä kollegoita vetämässä eteenpäin, hän meinasi lamaantua.

– Realismi iski naamaan ja pohdin, että apua, entä jos tämä jatkuukin todella pitkään.

Päivien pidentyessä Kuutti on saanut käännettyä lomautukset positiiviseksi. Hän kokee pystyneensä pohtimaan asioita lomautuksen ansiosta ja uskoo valoisaan tulevaisuuteen.

Kuutti näkee lomautuksen selventäneen hänen ajatuksiaan ja avanneen uusia mahdollisuuksia, joista hän ei kuitenkaan tiedä, mitä vielä valita.

Hän on muun muassa hakenut yhteishaussa opiskelemaan palvelumuotoilua, joka sivuaa hänen aiempaa työuraansa Englannissa. Lisäksi Kuutti on osallistunut te-toimiston urapolkuvalmennukseen, josta oli paljon apua. Hän on myös osallistunut vapaaehtoistoimintaan ja hakenut töitä, mutta toistaiseksi tuloksetta.

– Olen miettinyt paljon sitä, millaiselle osaamiselle on tulevaisuudessa kysyntää ja toisaalta, mitkä asiat minua itseäni kiinnostavat.

Kuutti pitää mahdollisena, että palaa tapahtuma-alalle töihin. On myös mahdollista, että hän vaihtaa alaa. Avoin tulevaisuus ei kuitenkaan pelota.

– Seuraan mielenkiinnolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja koetan nauttia mahdollisuuksien mukaan vapaudesta.

Henri Furuholm, stuertti – lomautettuna lokakuusta

Finnairin stuertti Henri Furuholm on ollut lomautettuna kokoaikaisesti syyskuusta asti. Tätä ennen hän oli lomautettuna kuukausi kerrallaan, joskin toukokuussa hän kävi kuukauden töissä.

Lomautettu Furuholm ei jäänyt toimettomaksi, vaan löysi työtä verrattain nopeasti. Kesällä hän oli kuuden viikon ajan apulaisena ravintola-alalla saaristossa. Lassila & Tikanojalla Furuholm on työskennellyt syksystä saakka.

– Aloin syyskuussa aktiivisesti etsimään töitä ja marraskuussa sain töitä, Furuholm sanoo.

Lomautettu stuertti Henri Furuholm on löytänyt työtä Lassila & Tikanojalta.­

Furuholm sanoo, että työtä oli välttämätöntä löytää elääkseen.

– Jokaisella meillä on velvoitteemme, asuntolainat, vuokrat, mitä vain. Työttömyyskassat ovat äärimmäisen hyviä, mutta palkkaa on tienattava, jos Helsingissä asuu. Elinkustannukset ovat niin korkeita.

Furuholm ei halunnut myöskään olla toimettomana. Työn löytäminen helpotti stressiä. Furuholm harmittelee niiden tilannetta, jotka eivät ole korvaavaa työtä löytäneet.

– Voin vain kuvitella, mikä tilanne heidän päänsä sisällä on. Tilanne on todella vaikea.

Vielä Furuholm ei tiedä, aikooko hän palata lentoalalle. Hän pitää ovet avoimina.

– Tulevaisuus ei tällä hetkellä näytä valoisalta. En ole tehnyt lopullisia ratkaisua. Ratkaisuun vaikuttaa se, mitkä tulevat olemaan tulevat työn ehdot. Jos leikkaukset kohdistuvat voimallisesti muutenkin alan pieneen palkkaukseen, ei ole taloudellisia edellytyksiä palata siihen työhön. Lentokoneen matkustamohenkilökunnan palkka on nykyään 1 600 euroa ilman lisiä.