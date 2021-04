Vapun brunssipaikat varattu loppuun jo useissa Helsingin ravintoloissa – myös vappukassit revitään käsistä

Brunsseille voi löytyä vielä hajapaikkoja. Viime vuonna kokeillun take away -palvelun suosio yllätti nyt monet ravintolat.

Vappulauantain brunsseja varattiin Helsingin ravintoloihin loppuviikolla ripeästi. Kalliossa Porthaninkadulla sijaitsevan ravintola Oivan omistaja Johanna Rönkkö kertoo Taloussanomille, että vapaat paikat olivat loppuneet jo perjantaina.

– Meillä on aivan täyttä, ja puhelin soi koko ajan. Valitettavasti emme voi ottaa tänne enempää asiakkaita. Teimme lisäkattauksen, ja nekin paikat menivät, Rönkkö sanoo.

Saman viestin välittää 12 ravintolaa Helsingissä omistava Ravintolakolmio-konsernin johtaja Joonas Keskinen. Keskisen mukaan osa hänen ravintoloistaan on buukattu lauantain brunssiajaksi jo täyteen, mutta joitakin hajapaikkoja löytyy vielä esimerkiksi Lasipalatsista, Juttutuvasta ja Meripaviljongista.

– Olosuhteisiin ja lyhyeen varoitusaikaan nähden on ollut oikein pirteä määrä varauksia. Niitä on tehty paljon tänäänkin ja myös sellaisiin kartanoravintoloihin, joihin asiakkaat yleensä tulevat ilman pöytävarausta.

Oivan tarjoilija Julia Tuomioja ojensi perjantaina vappukassia asiakkaalle.­

Valtioneuvoston asettamien koronarajoitusten puitteissa pääosin ruokaa myyvät ravintolat saavat laskea tiloihinsa vain puolet asiakkaiden maksimimäärästä. Säästöpankinrannassa sijaitsevan Kiila Food & Barin ravintolapäällikkö Riina Mikkonen kertoo, että ravintolaan pääsee tunnin välein 60 asiakasta.

– Kyllähän tässä vähän takkiin tulee, mutta haluamme asiakkaiden kuitenkin pääsevän meille viettämään vappua. Lisäksi olemme myyneet asiakkaille brunssipaketteja.

Markku Silander kävi hakemassa vappukassinsa Oivasta.­

Ravintolapäällikön mainitsemat brunssipaketit ja -kassit ovat muodostuneet korona-aikana uudeksi hitti-innovaatioksi koko ravintola-alalla.

Ravintoloitsija Sanna Kettunen kertoo hietalahtelaisen Konstan Möljän myyneen perjantai-iltapäivään mennessä loppuun koko varastonsa.

– Ne ovat olleet tosi suosittuja, ja meillä onkin ollut kiire niiden kanssa. Brunssipaikkoja on mennyt myös ihan mukavasti, mutta vapaita löytyy vielä.

Varasto pääsi perjantaina ehtymään myös ravintola Oivassa. Tyydyttääkseen poikkeuksellisen kovaa kysyntää ravintolan oli teetettävä lisäerä kahdelle tai kolmelle hengelle riittäviä ruokakasseja, jotka sisältävät muun muassa sillikaviaaria, paahtopaistia, lohitartaria, makkaroita, sinappia ja mokkapaloja.

Johanna Rönkkö kertoo Oivan aloittaneen vappukassien myynnin jo viime vuonna ensimmäisten suomalaisravintoloiden joukossa.

– Nythän meillä on ollut joulukasseja, pääsiäiskasseja ja äitienpäiväkasseja. Olemme todenneet, että tämä homma on varmaan tullut jäädäkseen.

Vielä perjantaina iltapäivällä ravintola Oivan tiloissa oli varsin väljää.­

Joonas Keskisen mukaan Lasipalatsin ravintola oli myynyt kasseja perjantaina iltapäivällä 550 kappaletta. Henkilöstö on toimittanut take away -brunsseja myös asiakkaiden kotioville. Ravintolakonsernin johtaja istuu Taloussanomille puhuessaan itse autossa viemässä kassia asiakkaalle.

– Näitä on mennyt saman verran kuin viime vuonna, ja viime vappuna ravintolat eivät olleet auki. Yllätyin että niitä tänäkin vuonna näin paljon meni, Keskinen sanoo.

Ravintoloiden liiketoiminta on Helsingissä ja muualla Uudellamaalla yhä tarkasti rajoitettua. Alkoholia saa anniskella klo 7–17. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, aukioloaika on klo 05–18. Muut ravintolat saavat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05–19.