Ammattiliitto Pamissa työnseisaus vappuna – syynä liiton yt-neuvottelut

Ammattiliitto Pamin oma henkilökunta on keskeyttänyt työnteon.

Palvelualojen ammattiliiton Pamin henkilökunta on aloittanut vappuaattona työnseisauksen ammattiliitossa käynnissä olevien yt-neuvottelujen vuoksi.

Työnseisauksen aikana Pamin puhelinpalvelut ja toimistot ovat kiinni. Seisaus kestää vapun yli vielä ensi viikon maanantain.

– Ymmärrämme, että ay-liikkeessä hyvin harvinaiset yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat johtaa henkilöstön vähentämiseen, herättävät henkilökunnassa erittäin vahvoja tunteita. Tällä kertaa nämä tunteet kanavoituivat työnseisaukseksi, Pamin toiminnanjohtaja Jyrki Konola sanoo tiedotteessa.

Pamin maaliskuun puolivälissä alkaneilla neuvotteluilla tavoitellaan 31 henkilötyövuoden kustannuksia vastaavia säästöjä.

Konola toivoo, neuvottelut jatkuvat hyvässä hengessä eikä työnseisauksesta aiheudu kohtuutonta haittaa liiton jäsenille.

– Yhteistoimintaneuvottelut ovat yhä kesken ja minkäänlaisia päätöksiä henkilöstön vähentämisestä tai toimintamenojen karsimisesta ei ole vielä tehty. Säästötavoitteet ovat kovat, jonka takia kaikki ehdotukset ja näkemykset ovat tarpeen. Henkilöstön edustajat halusivat järjestää työnseisauksen kesken neuvotteluja.

Pamin mukaan neuvottelujen tavoitteena on saada jäsenmaksutulot ja menot parempaan tasapainoon.

Liitto kertoi aiemmin, että sen toiminta- ja henkilöstökulut ovat viiden viime vuoden aikana olleet jäsenmaksutuloja suuremmat. Varsinainen toiminta on ollut vuosittain miinuksella keskimäärin 4,3 miljoonaa euroa.

– Olemme vuosittain hakeneet kustannussäästöjä toimintamenoja karsimalla. Tämä tie on nyt käyty loppuun, ja siksi käynnistämme yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteenamme on löytää sellaisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joilla on pitkäaikaisempia taloudellisia vaikutuksia, Konola sanoi maaliskuussa.

Pamissa on 176 työntekijää, joista 72 työskentelee kahdessatoista aluetoimistossa ja loput 104 keskustoimistossa.

Neuvottelujen on tarkoitus päättyä toukokuun puoliväliin mennessä.