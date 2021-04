Näin kriisiriihen päätökset vaikuttavat arkeen ja lompakkoon – ekonomisti yllättyi yhdestä edusta: ”Oli aika erikoista”

Kehysriihestä puuttuivat vero- ja työllistämiskepit. SAK:n ekonomisti kehuu osatyökykyisten tukitoimia.

Hallitus esitteli illansuussa puoliväliriihen, eli vuosien 2022–2025 julkisen talouden suuntaviivat.

Leikkauksia tulee 370 miljoonaa euroa vuodesta 2023 alkaen, veroja lisää 100–150 miljoonaa euroa ja velkaa: menokehys ylittyy ensi vuonna 900 miljoonalla ja sitä seuraavana 500 miljoonalla eurolla.

Katso yllä olevalta videolta 29.4.2021 pidetty tiedotustilaisuus hallituksen kehysriihen päätöksistä.

Miten päätökset vaikuttavat palkansaajan tai työttömän elämään? Entä yrityksiin? Näin talousasiantuntijat arvioivat.

Veropäätökset vasta syksyllä

Veronkorotusten osalta päätöksiä tulee odotetusti vasta syksyn budjettiriihessä. Tulossa niitä on, sillä hallitus sopi noin 100–150 miljoonan euron korotuksista riihessä.

– Mitään suoraan palkansaajan, opiskelijan tai lapsiperheen lompakkoon vaikuttavaa riihessä ei ole, palkansaajien keskusjärjestön SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta tiivistää.

Yllättävä verohuojennus on sen sijaan kotitalousvähennys.

– Oli aika erikoista, ottaen huomioon kuinka pessimistinen tuore tutkimuskin oli vähennyksen hyödyistä, Kaukoranta ihmettelee.

Öljylämmitteisten talojen remontteja tuetaan korottamalla kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een. Muutos on voimassa vuosina 2022–2027.

Lisäksi alkaa mahdollisesti kaksivuotinen kokeilu, joka nostaa kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön vähennyksiä merkittävästi.

Yksinyrittäjien sosiaaliturvan heikkous on huomattu. Sosiaaliturvan parantamiseksi ”tehdään jatkoselvitys”, mikä ei vielä lupaa nopeaa helpotusta.

Konkretiaa on uudistuksissa, joilla parannetaan velkaantuneiden asemaa, esimerkiksi ulosoton suojaosuutta korottamalla tai muulla tavalla. Myös maksuhäiriömerkintöjen säilytysajat lyhenevät.

Hallitus lupaa apua myös nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Leikkaus vai siirto?

Myös säästökohteet kerrotaan vasta syksyn budjettiriihessä. Leikkauksia tulee kaikille hallinnonaloille, kaikkiaan 370 miljoonaa euroa kuitenkin siten, että koulutus ja sote-palvelut säästyvät.

– Tämähän ei ole leikkaus, koska kehyksiä korotetaan. Mitä leikkauksiksi kutsutaan, ne ovat kehyksen sisäisiä siirtoja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju huomauttaa.

Mitään muutoksia ei ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ainakaan tässä vaiheessa tullut, ei esimerkiksi paljon puhuttua ”euroistamista”. Se tarkoittaa, että tukea saisi jatkossa ansaitun palkan perusteella, kun aiemmin oikeus määräytyi tehtyjen työtuntien mukaan.

Riihessä ei siis ole keppiä työllistämiskeinona, ei myöskään kieltoa ansiosidonnaisen työttömyysturvan muutoksiin.

– Piilotettu mörkö on kirjaus siitä, että hallituskauden loppuun tulee 110 miljoonalla erolla julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia. Kuvittelisin että tässä tulee työttömyysturvan muutoksia myös, SAK:n Kaukoranta sanoo.

Osatyökykyiset paljon esillä

Etlan Kangasharju huomauttaa, että satsaukset osatyökykyisiin on mainittu poikkeuksellisen monta kertaa viime päivinä.

Sinänsä joukko on tärkeä, mutta Kangaharjun mukaan hallitus keskittyi tässä jälleen yksityiskohtiin. Isossa kuvassa työllisyystoimien vaikutus julkiseen talouteen jää laihaksi.

– Näille ihmisille toki tärkeitä uudistuksia mutta kansantalouden näkökulmasta lillukanvarsia.

Kaukoranta kiittelee päätöstä aloittaa osatyökykyisten työllistämiseen tähtäävä Välittäjä oy. Se on Ruotsin Samhall-yhtiön mallin pohjalta toimiva työllisyystoimi, joka on hyvä askel oikeaan suuntaan, hän katsoo.

Työvoimapalveluita ollaan siirtämässä te-toimistoilta kunnille. Työnhakijoille se näkyy ainakin alkuvaiheessa ruuhkina ja palveluiden heikentymisenä, Kangasharju epäilee.

Pidemmällä aikavälillä työnhaun tuki voi parantuakin, mutta vain jos kunnat saavat riittävät resurssit palveluiden tuottamiseen, Kaukoranta sanoo.

Mikä Viron malli?

Hallitus väläyttää hieman yllättäen myös Suomelle jonkinlaista versiota Viron yritysveromallista eli aloittaa selvityksen yhteisöverokantojen eriyttämisestä.

– Taloustieteilijät eivät tykkää Viron veromallista, sillä se ei ole tehokas malli. Muutoin on hyvä, jos yrityksiä kannustetaan, Kangasharju sanoo.

Viron mallissa yritykset eivät maksa veroa ennen kuin vasta voitonjaosta eli osingoista. Nollaveromallia hallitus tuskin tarkoittaa. Aihe on niin vaikea, että saattaa hyvinkin päätyä tehtyjen selvitysten hautuumaalle.

Pienempiä helpotus yrittäjille on kone- ja laiteinvestointien kaksinkertaisen poisto-oikeuden jatkaminen vuosille 2024–2025.

– Tässä on nyt vähän huolestuttavaa, että on TKI-selvitysyhmää (tutkimus-kehitys-innovaatio), yhteisöverotyöryhmää, maahanmuuttoselvitysryhmää. Ainoa konkretia on tuo tuplapoisto, joka sekin pitäisi olla pysyvää ollakseen hyödyllinen. Kauniita aikomuksia ja selvityksiä, Kangasharju sanoo.

Toinen on energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuki, joka kannustaa hiilineutraaliin tuotantoon.

Yritysten kaipaama paikallisen sopimisen edistäminen ei ollut mukana, mikä oli pettymys elinkeinoelämälle.

”Suomen hyöty unohtui”

Väestöpolitiikka nostetaan asialistalle eli että huoltosuhde paranee. Tavoite on että Suomeen syntyy lisää lapsia. Miten, se onkin vaikeampi kysymys.

Myös työperäistä muuttoa lisätään reippaasti, vähintään 10 000 henkeä vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

– Koronavaikutuksia paisutellaan, että saadaan menot ylös. Tämä oli puoliväliriihi, jolla varmistettiin rahan siirtyminen omille äänestäjille, sillä kustannuksella että Suomen hyöty unohdettiin, Kangasharju suomii.

Hallituksen sisällä isoin periaateriita koski juuri julkisia kehysmenoja.

Professori Roope Uusitalo sanoi aiemmin päivällä STT:lle, että lähivuosien ylityksiä on vaikea puolustella koronalla tai suhdanteilla. Myös vakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto suhtautui ylityksiin penseästi. Elvytys ajoittuu aikaan, jolloin Suomi on jo muutoinkin vahvassa noususuhdanteessa.