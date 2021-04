Julkistalouden professori arvostelee hallituksen menolisäystä: ”Epätodennäköistä, että meillä olisi kauhean kova lama ensi vuonna”

Professori Roope Uusitalon mukaan tulevien vuosien ylityksiä on vaikea puolustella koronalla tai suhdanteilla. Varman Risto Murto huomauttaa, että talouden elvytys on ajoittumassa nousukauteen.

Useiden medioiden kertomien tietojen mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus aikoo ylittää valtiontalouden menokehyksen ensi vuonna 900 miljoonalla eurolla ja vielä sitä seuraavana vuonna 500 miljoonalla eurolla.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) julkistalouden professori Roope Uusitalo ei löydä perusteluita tällaisen mittaluokan ylityksille.

– Onhan sitä vähän vaikea perustella suhdannepoliittisesti tai koronapoliittisesti tai millään muullakaan tavalla. Ensi vuosi pitäisi todennäköisesti olla suhteellisen nopean tai vähintään normaalin kasvun vuosi senkin tähden, että on aika paljon patoutunutta kulutusta, mikä on ihmisillä jäänyt tekemättä koronavuoden aikana. Siksi on epätodennäköistä, että meillä olisi kauhean kova lama ensi vuonna, Uusitalo sanoi STT:lle.

Hän korostaa, että kehys on kuitenkin vain hallituksen oma pitkän tähtäimen suunnitelma menojen kehityksestä.

– Viime vuonna kehyksestä luopuminen oli hyvin ymmärrettävää koronakaaoksen takia, ja tänäkin vuonna, mutta että ensi ja seuraavanakaan vuonna ei pysytä kehyksessä, sitä on vähän vaikeampi puolustella.

Elvytys ajoittumassa nousukauteen

Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto nostaa esiin kysymyksen elvytyksen ajoituksesta. Hänen mukaansa näyttää siltä, että lähivuodet eletään Suomessa vahvassa noususuhdanteessa. Murto luonnehtii seuraavien 12 kuukauden suhdannenäkymiä poikkeuksellisen vahvoiksi vientimarkkinoiden hyvän vedon ansiosta.

Menokehysten ylittäminen nousukauden aikana rakentaa Murron mukaan olettamusta myötäsyklisestä talouspolitiikasta.

– Kun nyt lykätään päätökset seuraavalle hallitukselle, silloin todennäköisesti tehdään samalla olettamus, että seuraava hallitus aloittaa (julkisen talouden) tasapainottamistoimet, kun kasvu lähtee hiipumaan, Murto sanoi STT:lle.

Murto pitää tätä olettamusta ongelmallisena. Hän kysyy, onko realistista olettaa, että seuraava hallitus ryhtyisi sopeuttamaan julkista taloutta, kun talouskasvu voi olla jo hiipumassa.

Ansioturvan kiristys vai höllennys?

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa ollaan mediatietojen mukaan uudistamassa niin, että sen perustana olisivat ansaitut eurot tehtyjen työtuntien sijaan. Professori Uusitalon mukaan tällä ei olisi varsinaista merkitystä julkiselle taloudelle.

– Se on teknisesti varmasti järkevä uudistus, joka vaikuttaa siihen, millä perusteella työssäoloehtoa lasketaan.

Uusitalon mukaan kyseessä on joko ansioturvan kiristys tai höllennys riippuen siitä, millainen tuloraja työssäoloehtoon kirjataan. Jos uudistuksella halutaan kohentaa julkista taloutta, tuloraja on Uusitalon mukaan asetettava sellaiselle tasolle, että joidenkin työttömien päivärahat pienenevät.