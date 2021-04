Rajoitukset lievenevät huomenna: Katso, missä vappuaattoa voi juhlia ravintolassa iltaan asti

Ravintola­rajoituksiin odotetaan laajempia lievennyksiä ehkä jo ensi viikolla.

Valtioneuvosto käsitteli torstaina ravintolarajoituksia ja muutti käsittelyn pohjalta asetusta, jolla yhä rajoitetaan ravintoloiden ja baarien toimintaa koronaepidemian vuoksi.

Pohjanmaan ja Satakunta

Näissä maakunnissa rajoitukset lievenevät perustason rajoituksiin jo vappuaatoksi. Asetuksen muutos tulee voimaan keskiyöllä eli 30. huhtikuuta klo 00.

Ravintolat voivat näillä alueilla olla siis huomenna auki kello 23:een ja anniskelun on loputtava klo 22.

Muut maakunnat – lyhyet aukiolot

Muilla alueilla rajoitukset säilyvät ennallaan.

Esimerkiksi Uudellamaalla rajoitukset pysyvät huomenna vappuaattona niin, että alkoholia saa anniskella vain kello 17:ään asti.

Ruokaravintolat pitää sulkea kello 19 ja muut jo kello 18.

Tämä koskee myös Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karja-lan maakunnassa ja Itä-Savon sairaanhoitopiirejä eli myös niissä ovet sulkeutuvat joko kello 18 tai 19.

Näissä pidennetyt aukiolot jatkuvat

Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä anniskelu jatkuu edelleen kello 22 asti.

Ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille kello 05–23.

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset Kanta-Hämeessä 23.4. lukien Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä puolet asiakaspaikoista.

Ravintolassa, jossa anniskelu on päätoimiala, anniskelu päättyy klo 18 ja liike saa olla avoinna ravintola-asiakkaille kello 05-19. Muissa ravintoloissa anniskelu päättyy kello 19 ja liike saa olla avoinna ravintola-asiakkaille kello 05-20.

Sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Lisäksi näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä.

Kaikilla alueilla ravintoloissa asiakkaat on sisällä ohjattava istumaan paikoillaan. Karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat yhä kiellettyjä.

Ulkoterasseilla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksistä huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Valtioneuvosto arvioi 29. huhtikuuta rajoituskokonaisuutta alueellisen epidemiatilanteen pohjalta. Rajoituksia arvioidaan viikoittain. Perustason alueilla on ollut kevyemmät rajoitukset kuin pahiten epidemiasta kärsivillä alueilla.

Ravintola­rajoituksiin luvassa laajempia lievennyksiä ensi viikolla, Helsingin Sanomat uutisoi.

Asiasta kohta lisää.