Varma: Koronan jälkioireiden takia haettu jo työkyvyttömyyseläkkeitä

Työkyvyttömyyseläkehakemuksissa on jo nähty ensimmäiset koronatapaukset, työeläkeyhtiö Varma kertoo osavuosikatsauksessaan. Hakemusten määrän uskotaan kasvavan.

Työeläkeyhtiö Varmassa on alkuvuoden aikana käsitelty kuusi hakemusta, joissa koronaviruksen aiheuttama jälkitila on keskeinen työkyvyttömyyden syy, yhtiö kertoo osavuosikatsauksessaan. Hakijoista yhdelle on myönnetty jatkuva työkyvyttömyyseläke.

– Odotettavissa on, että jatkossa työkyvyttömyyseläkehakemuksia koronainfektioon sairastuneilta tulee huomattavasti lisää. Epidemian alusta on vasta reilu vuosi, ja työkyvyttömyyseläkettä haetaan yleensä vuoden sairauspäivärahakauden jälkeen, jos työkyvyttömyys pitkittyy, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo tulostiedotteessa.