Virallinen latujen kunnostus päättyi viime viikolla, kunnes tuntematon lanaaja pelasti Hiihto-Pirkot pulasta ja ajoi luvattoman ladun Rukan ympäri.

Rukan hiihtokausi on päättymässä.­

Rukalle matkanneet hiihdon ystävät pettyivät pahemman kerran, kun selvisi, ettei latuja enää ajeta. Huhtikuun viimeisellä viikolla kunnostetaan ainoastaan stadionilla sijaitsevaa viiden kilometrin kilpalatua.

Pettymystä ja ihmetystä ei vähennä se, että lunta Rukalla ja Kuusamossa on edelleen yllin kyllin, ja lumisateet jatkuvat.

Latujen kuntoa on kritisoitu laajasti muun muassa Facebookin Mitä Rukalla tapahtuu? -ryhmässä. Monet hiihtovappua suunnitelleet ”Hiihto-Pirkot ja -Pertit” ovat myös lähestyneet ladun kunnossapidosta vastaavaa Kuusamon kaupunkia sekä matkailuyhdistystä. Latukolehdinkin keräämistä ryhmässä väläyteltiin.

Kuusamon kaupungin yhdyskuntajohtaja Jarkko Tammi kertoo, että latujen kunnossapito on lopetettu joko lumen vähäisyyden, jäätilanteen tai ladulle nousseen veden takia.

– Kunnossapitoa jatketaan keväisin niin pitkään kuin olosuhteet sen mahdollistavat. Suurin osa hiihdon harrastajista kyllä käsittää sääolosuhteiden vaikutuksen.

Kriittistä palautetta on satanut suoraan myös latuja hoitavalle alihankkijalle, Rukan konelatujen yrittäjälle Hannu Heikkalalle.

Heikkalan mukaan tilannearvio tehtiin viime viikolla, kun lämpöaalto runteli pohjat sekä sulatti järviä ja soita niin, ettei luonnonlumilatuja pystytä enää turvallisesti ajamaan.

– Kyllä tässä on menty ihan luonnon aikataulun ja kevään edistymisen mukaan. Kyse ei ole säästämisestä eikä hiihtäjien kiusaamisesta. Reittejä ei enää saa koneella sellaiseen kuntoon, että voisimme luvata latujen olevan hiihtokunnossa. Meillä turvallisuus on se ykkösasia. Liikkeellä kuitenkin on monentasoista hiihtäjää.

Heikkala tietää, että vaikka hiihtäjien silmissä lumitilanne vaikuttaisikin todella hyvältä, esimerkiksi suolla voi lumen alla olla vettä niin paljon, että latukone joutuu kyntämään pohjia myöten.

– Ei sinne saa minkäänlaisia jälkiä aikaan. Täytyisi tulla tosi pitkä pakkanen, että pohjat jäätyisivät, tai lunta reilusti niin, että se kestäisi kunnostuksen.

Muut pohjoisen hiihtokeskukset ovat jatkaneet latujen hoitoa vielä vappuviikollakin. Ladulle.fi-sivuston mukaan Pyhän ja Luoston, Saariselän, Ylläksen ja Levin alueella hoidettuja latuja löytyy vielä paljon.

Näin hiihdeltiin toukokuun puolessavälissä Rukalla vuonna 2017.­

Heikkala suosittelee liukulumikenkäilyä niille hiihtäjille, jotka haluavat jatkaa kautta Rukalla. Liukulumikengillä pääsee umpihankeen. Yhdyskuntajohtaja Tammi taas suosittelee hankikannolla hiihtelyä, yöpakkasia kun on luvassa loppuviikoksi.

Laduille on kysyntää, sillä Rukalla on nyt enemmän matkailijoita kuin aiempina vuosina tähän aikaan. Tammen mukaan alueella asustelee myös etätyöntekijöitä.

Latutilanne muuttui yllättäen keskiviikkona 28.4. aamupäivällä.

Mitä Rukalla tapahtuu? -ryhmään ilmestyi puolen päivän tienoilla päivitys, jossa kerrotaan ”jonkun ihanan” ajaneen Rukan ympärysladun ja Kivilammen lenkin lanalla. ”Omalla vastuulla voi siis hiihtää vapaata ja miksei perinteistäkin!”, tiedotti yksi ryhmän jäsen.

Selvisi, että joku oli käynyt omatoimisesti noutamassa kaupungin lanan lukkojen takaa. Lana palautettiin sen jälkeen, kun siitä tehtiin etsintäkuulutus.

Heikkala on tapahtumasta ymmällään. Hän pelkää, että lanalla on nyt vedetty kivet esiin lumen alta, ja hiihtäjien turvallisuus voi olla vaarassa.

– Se on semmoinen homma, että lanaaja on vastuussa. Kun viime syksynä yksi hiihtäjä hiihti murskeeseen, meille tuli siitä 4 000 euron lasku.

Päivitys tuntemattoman lanaajan puuhista sai hiihtokansalta lyhyessä ajassa kymmeniä peukutuksia.