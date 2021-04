Kodikas rintamamiestalo pilkkahintaan Veitsiluodon kupeesta – kevään riemu vaihtui ”sokkitilaan” Kemin asuntomarkkinoilla

Hepolasta voi ostaa vuonna 1948 rakennetun rintamamiestalon ja yli tuhannen neliön tontin vain 35 000 eurolla.

Hepola on lähellä luontoa ja merta. Omakotitaloissa on suuret tontit.­

Kemin seudun asuntokauppa on palannut alkuvuoden kuumentuneen tilanteen jälkeen rauhalliseen tahtiin. Stora Enson viime viikon uutinen Veitsiluodon tehtaan lopettamisesta ei näy vielä kiinteistövälittäjien toimeksiannoissa.

Toimitusjohtaja Tarja Vartiainen OP Koti Kemistä laskee, että Metsä Fibren julkaisema biotuotetehdasuutinen moninkertaisti asuntokauppojen määrän alkukevään aikana.

– Pääsimme positiiviseen vireen ja nosteeseen biotuotetehtaan myötä. Asuntokauppa vilkastui ja yleisesti varmaankin sellainen kolminkertainen määrä kauppoja tehtiin siinä parin kuukauden aikana normaaliin vuoteen verrattuna, hän sanoo.

Stora Enson ikävä uutinen sen sijaan palautti sekä asuntojen myyjät että ostajat matalaan vireeseen.

– Nyt täällä on sitten vähän aikaa sellainen odottava tunnelma, että tuleeko korvaavia työpaikkoja ja milloin ja miten. Kyllähän ihmiset nyt tarkkailevat tilannetta ja jarruttelevat hankkeitaan, Vartiainen arvelee.

Huoneistokeskuksen kiinteistönvälittäjä Raimo Pohjanen Kemistä kertoo myös, että Metsä Fibren biotuotetehdaspäätös vilkastutti alueen asuntokauppaa parin viikon ajaksi, mutta sen jälkeen tilanne rauhoittui.

– Piikki kesti pari viikkoa ja silloin myyntiin tuli runsaasti asuntoja. Kevään aikana tilanne normalisoitui. Stora Enson julkistama suunnitelma Veitsiluodon tehtaan lopettamisesta ei ole näkynyt tilanteessa. Uskon että sen vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä, hän arvioi.

Hepolan hintataso on pysynyt matalalla. Sympaattisen rintamamiestalon saa noin 35000 eurolla.­

Asuntokauppa on ollut Kemin seudulla alkuvuoden aikana Pohjasen mukaan erikoista ja mielenkiintoista. Muutokset näkyvät herkästi kaupan vilkkaudessa.

– Veitsiluodon päätöksen jälkeen myyntiin on tullut pari asuntoa. Nyt ollaan jonkinlaisessa sokkitilassa, hän toteaa.

Veitsiluodon tehtaiden entisiä ja nykyisiä työntekijöitä asuu runsaasti Hepolan, Rytikarin ja Paavonkarin alueilla. Omakotitalovaltainen Hepola ei ole välittäjälle helppo kohde.

– Siellä on perinteisesti matala hintataso. Ostajilla on yleensä jonkinlainen side alueelle. Toisaalta on ostajia, jotka tulevat muualta Suomesta eikä heillä ole sijainnilla merkitystä. Hepola on hieno asuinalue, Pohjanen sanoo.

Tällä hetkellä esimerkiksi yli tuhannen neliön tontilla seisovan kodikkaan rintamamiestalon saa omakseen vain 35 000 eurolla.

Vartiaisen mukaan Hepolaan on viime vuosina muuttanut myös nuoria perheitä.

– Sinne on rakennettu uusiakin taloja muutama. Hepola on hieno alue, luonto ja meri ovat lähellä Tontit ovat isoja. Palveluita saisi olla enemmän, Vartiainen toteaa.

Etuovi.comin mukaan Kemissä on myynnissä 226 asuntoa. Hepolan kaupunginosassa on 15 myynnissä olevaa kohdetta.