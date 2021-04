Komponenttipula seisauttaa 2 500 autonrakentajan työt kolmeksi viikoksi Uudessakaupungissa

Puolijohdekomponenttien kysyntä ylittää tarjonnan globaalisti tällä hetkellä.

Uudenkaupungin autotehdas joutuu seisauttamaan työt kolmeksi viikoksi komponenttipulan vuoksi. Työseisokki koskee noin 2 500:aa autotehtaalla työskentelevää henkilöä. Akkutehdasta työkatkos ei koske.

– Kyse on puolijohdekomponenteista, joista on pulaa globaalisti tällä hetkellä. Niitä käytetään nykyään lähes kaikissa tuotteissa, kuten kodinelektroniikassa ja autoissa, Valmet Automotiven viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo.

Koronan vaikutuksesta puolijohdekomponenttien kysyntä hetkellisesti pieneni, ja niitä ohjattiin sinne, missä kysyntää oli, kuten kodinelektroniikkaan.

– Kun ihmiset ovat olleet kotona, on ostettu enemmän tietokoneita ja televisioita. Nyt, kun yhteiskuntaa on alettu avata, tuotanto on lähtenyt monilla eri aloilla käyntiin. Esimerkiksi autojen myynti on nyt oikein hyvällä tasolla joka puolella maailmaa. Puolijohdekomponenttien kysyntä ylittää tarjonnan, Mäki selventää.

Useat autotehtaat ovat joutuneet reagoimaan tilanteeseen. Uutistoimisto Reutersin mukaan Daimler leikkaa 18 500 työntekijänsä työaikaa kahdella Saksassa sijaitsevalla tehtaallaan. Myös esimerkiksi Ford ja Subaru ovat tiedottaneet työseisokeista eri tehtailla.

Helsingin Sanomien tekemän selvityksen mukaan komponenttipula ei ole helpottamassa ennen ensi vuotta. Ennestään vaikeaa tilannetta hankaloitti japanilaisen Renesaksen tehtaan palaminen maaliskuussa. Yhtiö valmistaa noin kolmasosan autoteollisuudelle myytävistä puolijohteista. Ever Given -rahtialuksen juuttuminen Suezin kanavaan lisäsi logistisia ongelmia etenkin Euroopassa.

– Nämä ovat vaikuttaneet globaaliin tilanteeseen ja sitä kautta komponenttien saatavuuteen. En sano suoraan, että niiden vuoksi meillä ei ole komponentteja, mutta totta kai kaikki vaikuttaa kaikkeen, Mäki sanoo.

Viime viikolla alkaneen työkatkoksen piti alun perin jatkua perjantaihin eli vapunaattoon saakka. Sitä jouduttiin kuitenkin jatkamaan parilla viikolla.

– Tällä hetkellä tieto on, että komponentteja aletaan saada toukokuun puolen välin paikkeilla. Näillä näkymin työseisokki siis jatkuu autonrakennuksen puolella 16.5. asti, Mäki sanoo.

– Lomautuksista ei ole ollut puhetta, vaan tilanne hoidetaan erilaisilla lomajärjestelyillä, joustosaldoilla ja työajantasausvapailla.

Valmet Automotivella on käynnissä rekrytointikampanja, jolla pyritään löytämään 1 000 uutta työntekijää Uudenkaupungin autotehtaaseen ja Salon akkutehtaaseen. Mäen mukaan työkatkos ei vaikuta rekrytointiin millään lailla.

– Henkilötarvetta on edelleen. Ja tämä tilapäinen katkos tarkoittaa sitä, että loppuvuonna tahti tulee vain kiihtymään, hän sanoo.