Työministeri lupasi Kemissä koulutusta ja osaamisen kartoitusta – ”Veitsiluodon henkilöstö on sokissa”

Veitsiluodon tehdasalueen tulevasta käytöstä on jo aloitettu keskustelut.

Työministeri Tuula Haatainen vieraili tiistaina Kemissä tapaamassa Stora Enson johtoa ja henkilöstöä. Päivän aikana ministeri tapasi myös Kemin kaupungin ja seutukunnan, ely-keskuksen, te-toimiston ja Lapin liiton edustajia.

Iltapäivällä pidetyssä tiedostustilaisuudessa Haatainen kuvaili Veitsiluodon tehtaiden henkilöstön mielialoja karuiksi.

– Henkilöstö on sokissa. Stora Enson on nyt tunnustettava yhteiskuntavastuunsa. Ihmiset ovat vuosikymmeniä työllään kannattaneet yhtiötä, nyt on yhtiön vuoro kannatella työntekijöitä, ministeri painotti.

Stora Enso ilmoitti 20. huhtikuuta aikovansa sulkea Kemin Veitsiluodon tehtaan. Päätöksellä on laajat aluetaloudelliset vaikutukset, sillä toteutuessaan suunnitelmat merkitsevät 670 työpaikan vähenemistä.

Ilmoituksen jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti yhdessä aluetoimijoiden kanssa äkillisen rakennemuutostilanteen toimet Kemin alueen ja irtisanottavien työntekijöiden tueksi.

Haataisen mukaan ensimmäiseksi irtisanottaville käynnistetään osaamiskartoitukset ja koulutusta. Ely-keskukselle ja te-toimistolle on luvassa lisää henkilökuntaa tätä varten.

– Myös henkinen tuki tilanteessa on tärkeää. Tilanne on vaikea ja tämä on vakava moukarinisku koko alueen taloudelle ja ihmisille. En voi luvata, että kaikki irtisanotut työllistetään uudelleen, mutta valtiovalta ei jätä heitä yksin, hän vakuutti.

Kemin vierailun aikana on keskusteltu myös Veitsiluodon tehdasalueen tulevaisuudesta. Haataisen mukaan Ajoksen satama ja hyvät logistiset yhteydet tuovat tehdasalueelle uutta teollista toimintaa.

– Alueelle saadaan jatkossa toimeliaisuutta ja työpaikkoja. Olen luottavainen Kemin tulevaisuuden suhteen. Tämä on teollisen osaamisen keskittymä hyvien yhteyksien keskellä.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Meri-Lapin aluetalouden taantuminen estetään erilaisilla kohdennetuilla ja tilanteen mukaan mitoitetuilla työllisyys-, elinkeino- ja aluekehitystoimilla.