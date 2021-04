Yksi Finnairin osa teki ennätyksen keskellä pandemiaa – hinnat kolminkertaistuivat vuodessa

Finnairin rahtiliiketoiminnan liikevaihto teki maaliskuussa kaikkien aikojen ennätyksensä. Matkustajakysynnän yhtiö ennakoi virkistyvän loppukesästä.

Koronakriisin kurittama lentoyhtiö Finnair teki alkuvuonna odotetusti isot tappiot. Yhtiön vertailukelpoinen liiketappio oli 143 miljoonaa euroa tammi–maaliskuussa. Liikevaihtoa tuli vain 114 miljoonaa euroa.

Matkustajamäärä putosi vuodentakaiseen verrattuna 90 prosenttia.

Synkkyyden keskellä oli myös joitakin valopilkkuja. Lentorahdin kysyntä on pysynyt pandemian ajan korkeana ja mahdollistanut esimerkiksi Finnairin lennot Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Finnairin liikevaihdosta yli puolet tuli rahdista.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Finnair lensi 547 pelkästään rahtia kuljettanutta lentoa, ja maaliskuussa rahtiliiketoiminnan liikevaihto nousi kaikkien aikojen ennätykseen.

Rahtilaiva Ever Givenin jumittumisella Suezin kanavaan oli laajat seuraukset lentorahdin kysyntään, vaikkei se ehtinyt juuri Finnairin ensimmäiseen vuosineljännekseen vielä vaikuttaa.

Finnairin toimitusjohtajan Topi Mannerin mukaan tapaus vaikuttaa globaaleihin toimitusketjuihin ja lisää lentorahdin kysyntää lähiviikkoina ja -kuukausina.

Ever Givenin rahdin määrä vastaa Mannerin mukaan suurin piirtein 6 500:aa Airbus 350 -koneella lennettyä rahtilentoa.

Finnair Cargon liikevaihdon hyvä kehitys johtuu ennen kaikkea lentorahdin reilusti nousseista hinnoista. Esimerkiksi viime vuoden viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna rahdin hinnat ovat nousseet kolmanneksen.

Pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna hinnat ovat peräti kolminkertaistuneet, Manner kertoi Finnairin tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Mannerin mukaan rahtiliikenteessä nähdään nyt sama ilmiö kuin matkustajaliikenteessä: Finnairin lyhyt reitti Aasiaan tarkoittaa pienempiä polttoainekuluja ja pienempiä hiilidioksidipäästöjä kuin pidemmät reitit.

– Yhä enemmän lentorahdin tilaajat kiinnittävät huomiota omiin vastuullisuustavoitteisiinsa.

Finnairin lennoilla on kulkenut esimerkiksi norjalaista lohta, autoteollisuuden varaosia sekä lääkkeitä ja rokotteita.

Niin kauan kuin matkustajalentojen kysyntä on vähäistä, lentorahdin hinta pysynee Mannerin mukaan korkealla. Lentorahti kulkee normaalisti matkustajakoneiden ruumassa.

–Vaikka meidän toimintamme säilyisi ensimmäisen vuosineljänneksen kaltaisena, rahat riittävät kahdeksaksi kvartaaliksi eli noin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner sanoo.­

Finnairin tulevaisuudennäkymät ovat edelleen sumuiset, mutta yhtiö uskoo matkustajaliikenteen hiljalleen virkoavan loppukesästä.

Finnair kertoi maanantaina lentävänsä kesällä yli 60 kohteeseen. Yhtiö on valmis reagoimaan lisääntyvään kysyntään tarvittaessa.

Finnair alkaa hyväksyä matkustajilta koronarokotustodistuksen toukokuun puolivälistä alkaen. Sen esittäneiden ei tarvitse näyttää todistusta negatiivisesta koronatestistä tai sairastetusta koronainfektiosta.

Manner pitää Suomen hallituksen suunnitelmia matkailun avaamiseksi hyvinä, mutta toivoo lisää konkretiaa erityisesti terveysturvallisuuden hoitamiseen rajoilla. Toteutuksella alkaa olla kiire.

Rajusti velkaantuneella Finnairilla ei ole kassan pohja häämöttämässä vähään aikaan. Yhtiöllä oli maaliskuun lopussa kassassa rahaa 665 miljoonaa euroa, minkä lisäksi sillä on nostamattomia luottolimiittejä 575 miljoonaa euroa.

– Vaikka meidän toimintamme säilyisi ensimmäisen vuosineljänneksen kaltaisena, rahat riittävät kahdeksaksi kvartaaliksi eli noin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Toki uskomme, että liiketoimintaa alkaa toipua ennen sitä, Manner sanoi.

Jotta Finnair pystyisi joskus maksamaan velkansa takaisin, se on karsinut kulujaan rankalla kädellä. Yhtiö ilmoitti tänään kasvattavansa pysyviä säästöjään 170 miljoonaan euroon ensi vuoteen mennessä. Yhtiö on korottanut säästötavoitettaan vuoden sisällä jo moneen otteeseen.

Finnair on ylittänyt alkuperäiset tavoitteensa esimerkiksi it-, huolto- ja kiinteistökulujen karsimisessa.

Yhtiö on esimerkiksi vähentänyt toimistotiloja 40 prosenttia neliömäärillä mitattuna ja siirtänyt kaiken datansa pilvipalveluihin.

Iso osa yhtiön työntekijöistä on ollut jo yli vuoden lomautettuina. Finnair on kuitenkin aloittanut lentävän henkilökunnan paluukoulutukset: lentäjät simulaattorikoulutuksissa ja matkustamohenkilökunta turvallisuuskoulutuksissa. He ovat kuitenkin palanneet vielä takaisin lomautetuiksi.

Mannerin mukaan ala on varsinkin lentävälle henkilökunnalle elämäntapa ja identiteettikysymys, joten vain harva on toistaiseksi vaihtanut kokonaan alaa.

Monet ovat tehneet väliaikaisia töitä muilla aloilla, mutta haluavat palata heti, kun se on mahdollista, Manner sanoo.

– Maatoiminnoissa on ollut jonkin verran luonnollista poistumaa.

Finnair viilaa myös tuotteitaan ja myyntikanaviaan pandemian jälkeiseen aikaan. Yhtiö aikoo määritellä tarkemmin sen, mikä kaikki kuuluu peruslipun hintaa ja päälle tulevista lisäelementeistä pitää maksaa erikseen. Tällä pyritään tuomaan lisää liikevaihtoa ja tuottoja.

Finnair aikoo myös entistä enemmän keskittää myyntiä omille verkkosivuilleen myös Suomen ulkopuolella.