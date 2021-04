UPM:n tulos nousi alkuvuonna – liikevaihto laski odotettua vähemmän

Metsäyhtiö UPM:n tulos koheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto oli laskussa, mutta odotettua loivemmin.

Operatiivinen liiketulos oli ensimmäisellä neljänneksellä 279 miljoonaa euroa eli saman verran kuin edellisvuonna. Kannattavuutta kuvaava operatiivisen liiketuloksen suhde liikevaihtoon kuitenkin nousi 12,5 prosenttiin 11,5 prosentista.

Tulos oli linjassa odotusten kanssa. Analyytikot odottivat ruotsalaisen ennustepalvelu Infront Datan keräämässä mediaaniennusteessa operatiiviseksi liiketulokseksi tarkalleen 279 miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja nousi 240 miljoonasta 270 miljoonaan. Odotuksissa oli juuri 270 miljoonaa. Osakekohtainen tulos parani 0,36 eurosta 0,42 euroon, kun markkinaodotus oli 0,40 euroa.

Liikevaihto supistui 2287 miljoonasta 2234 miljoonaan euroon. Analyytikot odottivat tammi-maaliskuulla 2155 miljoonan euron liikevaihtoa.

Yhtiön mukaan liikevaihdon lasku johtui alentuneista graafisen paperin hinnoista sekä epäsuotuisista valuuttakurssimuutoksista.

Koronapandemia aiheuttaa UPM:n mukaan edelleen merkittävää epävarmuutta. Viime vuonna koronasulut painoivat selvästi painopaperien kysyntää, mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien kysyntää. Yhtiön mukaan talouksien avautuminen normalisoinee näitä kysyntävaikutuksia.

Sellun kysyntä on yhtiön mukaan jatkunut hyvänä ja sellun hinnat ovat nousseet nopeasti. Vahva markkinatilanne on jatkunut samalla tarramateriaaleissa, erikoispapereissa ja energiassa. Graafisten paperien kysyntä ja hinnoittelu on toteutunut UPM:n mukaan odotetusti laskien vertailukeusilta.

UPM kertoo odottavansa vertailukelpoisen liikevoiton nousevan vuoden ensimmäisellä puoliskolla sekä koko tänä vuonna edellisvuoden vertailukausiin peilattuna.