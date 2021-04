Oulun yliopisto suunnittelee muuttoa marketalueelle – kansanliike vastustaa Linnanmaan kampuksen hylkäämistä: ”Maailmanluokan keskittymä”

Yliopiston muuttosuunnitelmia vastustavan Pro Linnanmaa -liikkeen mielestä Nokian uudet tilasuunnitelmat osoittavat Linnanmaan vetovoiman.

Oulun yliopisto haluaa muuttaa osan toiminnoistaan nykyiseltä Linnanmaan kampukselta lähemmäs kaupungin keskustaa. Oulun yliopisto, Osuuskauppa Arina ja Kesko ovat esitelleet Oulun kaupungille Raksilan marketaluetta koskevan suunnitteluvarausselvityksen.

Selvityksessä tuodaan esiin, että yliopistorakennus, kauppojen rakennukset ja pysäköinti mahtuvat tontille eikä Raksilaan tarvitse niiden takia tehdä kaupungin liikenneinvestointeja. Aluetta voidaan kehittää kaupungin keskustavision sekä maakunta- ja yleiskaavan mukaisesti.

Yliopiston tavoitteena on rakentaa noin 30 000 kerrosneliömetrin laajuinen kampus Raksilaan tämän vuosikymmenen lopulla. Kampuksen tiloista noin 20 000 neliötä on tulevaisuuden tarpeisiin joustavia opetus- ja opiskelutiloja sekä tapahtuma- ja kokoustiloja. Henkilöstön toimistotiloja keskustakampukselle tulisi noin 10 000 neliötä.

Raksila on tunnettu vanhasta puutaloalueestaan sekä marketeista, jotka sinne rakennettiin 1970-luvun puolivälissä.

Selvitystä on käsitelty suljetussa valtuustoseminaarissa maanantaina aamupäivällä. Illalla asia on esillä myös kaupunginvaltuustossa.

Raksilan hanketta on perusteltu yliopiston imagon parantamisella ja Oulun keskustan elinvoiman kasvattamisella. Vastustajien mielestä hanke sotkee vuosikausiksi seudun kaupunkikehitystä, rasittaa kuntataloutta, huonontaa yhteishenkeä ja mustaa kaupungin mainetta.

Pro Linnanmaa -liike sai tukea mielipiteilleen viime viikolla, kun Oulussa noin 2 300 ihmistä työllistävä Nokia toi julki toimitilasuunnitelmansa. Nokia Solutions and Networks Asset Management Oy haluaa ostaa 6 miljoonalla eurolla tontin Oulun yliopiston ja Teknologiakylän välistä Linnanmaalta. Vieressä ovat Bittiumin uudet toimitilat.

Linnanmaan kampukselle muutti myös Oulun ammattikorkeakoulu viime syksynä.­

Oulun teknologiakylän entinen toimitusjohtaja, teollisuusneuvos Pertti Huuskonen on yksi Pro Linnanmaa -liikkeen keulakuvista. Hänen mielestään yliopiston ainoa oikea paikka on Linnanmaa ja sen toimintaa pitää kehittää siellä.

– Linnanmaan innovaatiokampus on syntynyt puolen vuosisadan yhteiskunnan ja yksityisten miljardiluokan investointien ansiosta. Kokonaisuus on maailmanluokan keskittymä, jonka näytöt menestyksestä ovat kiistattomat, hän painottaa.

Pro Linnanmaa on avannut verkossa kesäkuussa 2020 adressin, jossa kerätään nimiä keskustakampuksesta luopumisen puolesta. Adressin on allekirjoittanut 6 632 henkilöä.

Linnanmaa on Huuskosen mukaan Aalto-yliopiston kaltainen monialainen tiede- ja teknologiayhteisö, jonka rikkominen olisi historiallinen ja peruuttamaton virhe.

Hän arvioi, että taustalla yliopiston keskustakampusideassa on kahden valtion rahoittaman organisaation, Oulun yliopiston ja Suomen yliopistokiinteistöjen (SYK), keskinäinen ristiriita.

– Yliopisto haluaa päästä eroon Linnanmaan tilat omistavasta SYKistä vuokranantajana. Se ei ole mahdollista Linnanmaalla, koska Oulun kaupunki lahjoitti 1960-luvulla 250 hehtaaria maata ja SYK omistaa kaiken alueen maan, Huuskonen selvittää taustoja.

Nokian uusi tilasuunnitelma osoittaa Huuskosen mielestä konkreettisesti Linnanmaan kampuksen kansainvälisen tason vetovoiman. Yhtiön muuton myötä yritystyöpaikat yliopiston vierellä kohoavat 8 500 henkilöön.

Tieto- ja sähkötekniikan opiskelijat tekevät hänen mukaansa 80-prosenttisesti harjoittelunsa Linnanmaan yrityksissä.

– Yhteistyö on tärkeä osa opiskelijoiden osaamisen kehittymistä vastaavalla tavalla kuin sairaala-alue on tärkeä kumppani lääketieteen opiskelijoille. Yliopiston suunnittelema tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan muutto pois Linnanmaalta on vastoin kansallisen ja EU-tason linjauksia yliopistojen ja yrityksien yhteistyön tiivistämisestä, hän huomauttaa.

Kuvassa Oulun yliopiston päärakennus, Saalastinsali ja Tietotalo.­

Nokian uusia toimitiloja varten tehtävä asemakaavan muutos ilmestyi viime perjantaina Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan asialistalle. Torstaina se ei vielä siellä ollut, kertoo Yle Oulu.

Kaavamuutosalue käsittää yhteensä yli 90 000 neliömetriä. Rakennusoikeutta toimitiloille on kaavamuutoksessa osoitettu yhteensä lähes 73 000 kerrosneliömetriä, mikä vastaa noin kahdeksaa hypermarkettia.

Nokian mobiiliverkkojen globaaleista toimitusketjuista vastaavan johtajan Erja Sankarin mukaan Nokialle on tärkeää, että Oulun yliopiston vetovoima erityisesti tekniikan aloilla säilyy vahvana.

– Lopullista päätöstä uusien toimitilojen sijainnista ei ole vielä tehty, mutta mahdollisista vaihtoehdoista Linnanmaa-Ritaharjun tontti vaikuttaa tällä hetkellä parhaiten tarpeisiimme soveltuvalta. Nokia ei kommentoi kesken olevia prosessia tarkemmin, ennen kuin olemme solmineet esisopimuksen Oulun kaupungin kanssa koskien Linnanmaa-Ritaharjun tonttia.

Nokia tekee lopullisen päätöksen asiasta, kun alueen kaavoitusprosessi on saatu päätökseen kesällä 2021.