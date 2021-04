Helsingin ytimessä haetaan konkurssiin historiallista arvotaloa, jossa juominen on ankarasti kielletty – mitä tapahtui Balderin rahoille?

Helsingin ydinkeskustassa on arvokiinteistö, jonka tilinpäätöksiä puuttuu ja jota verottaja hakee toistamiseen konkurssiin.

Historiallisesti merkittävä Balderin kauppiastalo sijaitsee Helsingin Senaatintorin kupeessa, Elefantin korttelissa. Arvokiinteistössä toimii kahvila, tilausravintola, juhlasali ja muutama pienyritys. Yksi sääntö on ehdoton kiinteistössä: ei alkoholille ja tupakalle.

Kiinteistön taloudenpidosta ja sen takana olevan yhdistyksen toimintaperiaatteista käydään kitkerää taistelua. Yli 120-vuotiaan raittiusseuran omistamaa arvokiinteistöä ovat tutkineet poliisi, verottaja, Patentti- ja rekisterihallitus, viimeksi aluehallintovirasto (avi).

Vuosituloja kiinteistöllä on ollut parhaimmillaan 370 000 euroa, mutta nyt miljoonien arvokiinteistöä uhkaa konkurssi 70 000 euron verovelan takia.

Mikä Balder?

Raittiusliikkeillä oli 1800–1900-luvuilla paljon sivistyksellistä, yhteiskunnallista ja poliittista valtaa Suomessa ja muualla maailmalla.

Balderin talo ja Elefantti-korttelia kuvattuna vuonna 1909.­

Vuonna 1894 perustettu raittiusseura Balderkin perustettiin levittämään tietoa alkoholin kiroista ja edistämään kansankasvatusta. Vuonna 1913 se muuttui loosiksi, joka halusi edistää muitakin arvoja, tasa-arvoa ja rauhanaatetta kansainvälisen Godtemplar-veljeskunnan aatteita henkien.

Vuonna 1814 rakennetun kiinteistön raittiusseura Balder osti itselleen Suomen itsenäistymisvuonna 1917. Rakennuksen omistajana on kiinteistöosakeyhtiö Balder. Yhdistys omistaa kiinteistöyhtiön käytännössä kokonaan.

Raittiusliike on puhutellut monia suomalaisia, ja yhdistykselle, Godtemplarlogen no 1 Balder r.f:lle, testamentattiin aina 1990-luvulle asti merkittävästi omaisuutta. Sille kertyi varallisuutta myös lahjoituksina.

Valamo-seura ry:n konsertti Balderin salissa vuonna 1972.­

Muistorahastoitujen testamenttien arvoksi määritettiin 2000-luvun alussa yhdistyksen kirjanpidossa yli 630 000 euroa ja lahjoitusten arvoksi karkeasti arvioiden 800 000 euroa.

Konkurssi ja kirjanpito selvityksessä

Sijainnin, vuokratuottojen ja kiinteistön arvon huomioon ottaen Balderin olettaisi olevan vakavarainen kiinteistö. Yhtiön ja yhdistyksen johtajalla ja viranomaisselvitysten takana olevalla yhdistyksen hallituksen entisellä jäsenellä on hyvin eriävät käsitykset siitä, mihin ja miten rahaa pitäisi käyttää.

25. maaliskuuta Verohallinto jätti käräjäoikeuteen konkurssihakemuksen. Yhtiö on jättänyt maksamatta kiinteistöveroja, työnantajan sairausvakuutusmaksuja ja arvonlisäveroja. Balder on hakenut konkurssiin lykkäystä.

Sama kuvio toistui viime vuonna, jolloin hakemus peruuntui. Nyt vireillä olevan konkurssihakemuksen perusteena on runsaan 71 000 euron velka.

Balderin talon sisäänkäynti.­

Keväällä 2019 Balderin taloustilanteesta huolestunut jäsen haki Helsingin yhdistystä toimenpidekieltoon. Hän ilmoitti pelkäävänsä testamenteilla ja lahjoituksina saadun omaisuuden häviämistä.

Käräjäoikeudessa nostettiin 23. maaliskuuta 2020 syytteet Balderin edustajaa kohtaan nimikkeillä kirjanpitorikos ja väärennys. Ne odottavat yhä käsittelyä.

Viime viikolla avi totesi, että yhdistys on laiminlyönyt sääntömääräisten kokouksien pitoa ja oikeutti selvityksiä vaativan jäsenen kutsumaan koolle yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset vuosilta 2018 ja 2019.

Balderin edustaja ei vastannut avin kysymyksiin tai kuulemiseen vedoten muun muassa kieliongelmaan.

Hän kiistää Taloussanomille kaikki syytökset, kuten on kiistänyt syytteet myös vireillä oleviin oikeusjuttuihin, ja pitää valitettavana kiinteistön päälle lankeavia epäilyksiä. Luontevampaa olisi ollut parantaa asioita istumalla hallituksessa, hän kommentoi jäsenen toimintaa.

Verovelkojen synty johtuu Balderin edustajan mukaan pääosin koronatilanteesta. Juhlasali- ja kahvilatoiminta on tuonut 60 prosenttia liikevaihdosta.

Asiakastiedon riskimittarin perusteella yhtiö ei kuitenkaan ole ollut luottokelpoinen enää pitkään, vaan konkurssiuhka on ollut päällä huhtikuusta 2019.

Balderin edustaja kertoo syyksi sen, että kiinteitä kuluja on tullut ylipäätään vanhasta kiinteistöstä paljon. Vuokratulot eivät riitä kattamaan niitä.

Talousahdinko alkoi jo ennen koronaa

Balderin talossa on useita liike- ja työtiloja ja pari asuntoa vuokralaisineen. Tuottoa kiinteistöyhtiöllä on ollut vuosittain reippaasti, noin 200 000–370 000 euroa. Vuotuiset menot ovat Balderin edustajan mukaan noin 200 000 euron luokkaa.

Hän myöntää, että maksuvaikeuksia ja velkomiskiistoja on ollut jo ennen koronaa. Syynä on ”tiukalla oleva likviditeetti” ja tietyt erilliset riitatilanteet.

Talousvaikeuksien taustalla ovat Balderin edustajan mukaan isot saneeraushankkeet kymmeneltä viime vuodelta. Katto-, julkisivu-, viemäri-, piha- ja sisätilakorjauksia on tältä ajalta yli miljoona euroa. Lämmityskulut ovat isot. Matalan talon kerrosneliöala ei myöskään ole omiaan tuottamaan yhtä hyvin kuin muualla ydinkeskustassa.

Tilanteessa on hänen mukaansa erityisen ikävää se, että yhtiön taloustilanne alkoi jo kohentua, mutta sitten iski korona.

Tilinpäätökset puuttuvat

Balderin tilinpäätöksiä ei ole toimitettu kaupparekisteriin vuosilta 2018 ja 2019. Patentti- ja rekisterihallitus on tuominnut osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan maksettavaksi uhkasakon tilivuoden 2018 osalta, koska yhtiön hallitus ei ole toimittanut rekisteröitäväksi tilinpäätöstä.

Päätös ei ole lainvoimainen. PRH:ssa on myös vireillä hakemus yhtiön määräämisestä selvitystilaan.

Balderin edustaja ei kommentoi puuttuvien tilinpäätösten syytä, koska sanoo sen liittyvän vireillä olevaan oikeusjuttuun.

Maaliskuussa PRH pyysi yhtiöstä vuoden 2018 tilinpäätöstietoja uhkasakon nojalla. Uhkasakko on tuomittu vastuuhenkilön maksettavaksi, mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen. Vuoden 2019 osalta vaatimuksia ei ole vireillä.­

– Yhtiö tai sen vastuuasemassa olevat henkilöt ovat laiminlyöneet osin tehtäviään tältä osin, PRH:n johtava lakimies Jouko Koitto sanoo.

PRH on antanut lisäaikoja tilinpäätöspuutteiden korjaamiseen, ja jo yhden sakkotuomion vuoden 2017 tilinpäätöksen viivästymisestä.

– Hankalaksi tilanteen tekee sekin, että määräysvaltaa käyttää aatteellinen yhdistys eikä esimerkiksi joukko asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajia, jotka vahtisivat omaisuutensa hoitamista, Koitto sanoo.

– Yhdistyksen ja yhtiön toiminta on samoissa käsissä.

Balder-yhtiön ja -yhdistyksen hallituksissa on viime vuodet istunut päätösvaltaa käyttävä henkilö ja tämän perheenjäseniä. Hallituksen jäsenet ovat pääosin hyvinkin iäkkäitä ihmisiä. Vastuuhenkilö on kokenut kiinteistöalan hallitusammattilainen, jolla on vahvaa talousosaamista.

Hän tarkentaa, että hallituksissa istuu myös muutama ulkopuolinen.

Vastuuhenkilöihin on kuitenkin tehty päivityksiä 15. huhtikuuta. Kolmesta ulkopuolisesta kaksi on merkitty eronneeksi tässä kuussa. Samalla hallituksesta poistettiin vuonna 2018 kuollut perheen edustaja.

Paperit sotkuisia

Taloussanomat on tutustunut yhtiön ja yhdistyksen tilinpäätöksiin sekä sen pohjana olevaan kirjanpitoon, kokouspöytäkirjoihin, toimintakertomuksiin, sähköposteihin sekä viranomaisselvityksiin vuosilta 2018 ja 2019.

Taloudenpito ei näytä huolella tehdyltä.

Ristiriitoja ja puutteita on kirjan- ja taloudenpidon papereissa: on epäselvyyksiä lainojen koronmaksusta, ja lainapäätös, velkakirja tai allekirjoitus voi puuttua. Vuosikertomuksista ja kokouspöytäkirjoista on eri versioita, vuosikertomuksessa virheellinen tilintarkastaja.

Tilintarkastajilla on ollut vaikeuksia saada aineistoa, ja tilintarkastajaa on vaihdettu useasti.

Toinen yhdistyksen testamenteista rahastoitiin ilman päätöskirjausta, ja rahasto näkyy eräässä taseessa sekä velkana että saatavana. Yhdessä toimintakertomuksessa kyseenalaistetaan toisen testamentin olemassaolo.

Iso kuva on se, että yhdistyksen raha on siirtynyt lähes kokonaan kiinteistöosakeyhtiölle. Yhdistys on viranomaisten mukaan lainannut kiinteistöyhtiölle varoja vuodesta 2007 alkaen reilut 800 000 euroa.

Esimerkit on poimittu viranomaisselvityksistä, ja varmennettu myös Taloussanomien hallussa olevista asiapapereista.

Poliisi: Tapauksella laajempi yhteys

Onko sillä sitten väliä, jos yhdistyksen rahat ovat menneetkin sen oman kiinteistöyhtiön toimintaan? Tai että taloudenpidossa käytetty laveaa pensseliä – mikä ei ole tavatonta yhdistyksissä.

Poliisin mukaan on, sillä tapauksella on laajempi yhteys.

Suomessa on paljon vanhaa rahaa erilaisten jäsenkunnaltaan hiipuvien yhdistysten ja säätiöiden hallinnassa. Suoraa omistajaa tai ’edunvalvojaa’ ei rahalla ehkä enää ole.

Verohallinto totesi Balderista jo kaksi vuotta sitten, että yhdistyksen kirjanpito ei anna oikeaa ja riittävää kuvaa toiminnasta. Se myös luonteeltaan lähinnä jäsenten keskinäisiä tapaamisia eikä enää yleishyödyllistä toimintaa.­

Esitutkinnasta vastannut rikostarkastaja Markku Nisula Helsingin talousrikosyksiköstä kertoo, että Suomessa voi olla varakkaitakin yhdistyksiä, joissa jäsenistön määrä on hiipunut ja asiat ovat jääneet harvojen käsiin.

– Laajempi kuva tässä liittyy jäsenten puutteeseen, jolloin hallituksen vaihtaminen on vaikeaa.

Yhdistelmä on altis väärinkäytöksille. Ilmiö näkyy yleisemminkin poliisilla talousrikostutkinnassa.

Mikä on yhdistystoimintaa?

Balderin edustaja ei pidä yhdistyksen rahojen siirtymistä kiinteistöyhtiölle ongelmallisena, sillä Balderin kiinteistön pyörittäminen on aina ollut yhdistyksen raittiustoiminnan ydin. Jäsenet näyttävät esimerkkiä, ja yhdistys tarjoaa ympäristön päihteettömään toimintaan, hän kuvaa.

Hän epäilee, että selvityksiä ajava jäsen ei ymmärtänyt tätä, kun liittyi mukaan ja kaipasi aktiivista ja ulospäin suuntautuvaa raittiustoimintaa.

Pari vuotta sitten verottaja oli jäsenen kannalla, sillä se päätyi katsomaan yhdistyksen toiminnan elinkeinotoiminnaksi. Balderin edustaja sanoo, että toiminta on sittemmin todettu jälleen yleishyödylliseksi.

Balder-yhdistyksen kassa on sen sijaan enää parin tonnin luokkaa. Siitä on kustannettu esimerkiksi pienen piirin joulujuhlia ja maksettu lahjakortteja.

Raittiusaate ei ole täysin kuihtunut Suomessa vaan toimintaa on muutamissa muissa raittiusyhdistyksissä – jopa nuorten keskuudessa.