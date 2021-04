Kokeneet sijoittajat näkevät selkeän markkinakuplan, jonka puhkeamista voi seurata ”jäätävä reaktio” – tällaisia ovat varoitusmerkit

Vanha sijoitusviisaus käskee myymään osakkeita toukokuussa. Yhdelle sijoittajaryhmälle ideassa voi olla perää, mutta muuten talousviisaat ovat skeptisiä.

Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi pitää selvänä, että pörssi on kuplautunut ja ylikuumentunut. Kupla tulee myös puhkeamaan, mutta kukaan ei voi ennustaa milloin. Se voi puhjeta lähitulevaisuudessa tai vasta vuosien päästä.

Siihen mennessä puolestaan markkinat voivat jatkaa nousuaan.

– Markkinat ovat kuplautuneet, mutta koska kupla puhkeaa, sitä ei tiedä kukaan. Kupla ei ole rationaalinen ja sen puhkeamisen ajankohtaa on rationaalisesti turhaa yrittää päätellä, Paasi kiteyttää.

Hän sanoo, että markkinoilla on lukuisia varoitustekijöitä. Keskuspankkien määrällinen elvytys on aiheuttanut sen, että riskin hinta hinnoitellaan väärin. Lisäksi elvytys on vähentänyt poliitikkojen halua ajaa rakenteellisia muutoksia. Paasin mukaan sikäli tarpeellinen elvytys onkin ikään kuin jäänyt päälle, jonka takia pörssi on irtautunut reaalimaailmasta.

– Lisäksi sinänsä perustellut koronatukipaketit ovat pahentaneet tilannetta. Neljännes amerikkalaisista pörssiyhtiöistä on zombiyhtiöitä, jotka pystyvät vain nippanappa maksamaan lainojensa korkoja.

– On olemassa merkkejä, etteivät ihmiset enää pörssiromahdusten yhteydessä luota jenkkien pitkiin korkoihin. Tästä seuraa se, että korko saattaa lähteä ensin nousemaan, jolloin Fed (Yhdysvaltain keskuspankki) tukiostaa sitä pitääkseen korot alhaalla, jolloin markkinat toteavat, että Fed on paniikissa ja kaikki lähtevät myymään. Tästä seuraa inflaation nouseminen, joka katkaisee zombiyhtiöiden selän, josta seuraa jäätävä reaktio.

Paasin mukaan kyse on todella pelottavasta riskistä, joka kohdistuu suorien osakesijoitusten sijaan ensimmäiseksi turvasatamina pidettyihin joukkovelkakirjasijoittamiseen.

Mitä yksityissijoittajien sitten kannattaa tehdä tilanteessa, jossa kuplan puhkeamisesta on viitteitä, mutta tarkkaa aikaa ei tiedä kukaan?

Paasin mukaan kannattaa luopua ehdottomasti liikkuvakorkoisesta velasta, hinnalla millä hyvänsä. Korkotasojen nouseminen uhkaa suomalaisten velallisten taloutta.

– Liikkuvakorkoista lainaa kannattaa vähentää millä tahansa tavalla. Siitä kannattaa tehdä kiinteäkorkoista, kulutuslainoista kannattaa luopua ja liikkuvakorkoisella lainalla ostetut veneet ja muut ”tarpeettomat” käyttötavarat kannattaa myydä.

Sen sijaan osakkeiden myymisen kanssa Paasi käyttäisi harkintaa. Osakkeet antavat hyvän inflaatiosuojan pitkällä aikavälillä.

Vanha talousviisaus käskee keventämään osakesalkkua ennen kesää ja tankkaamaan jälleen syksyllä.

Toukokuuilmiö onkin yksi pörssin tunnetuimmista anomalioista eli poikkeamista markkinoiden tehokkuuteen.

Sillä tarkoitetaan ilmiötä, että osakkeet kehittyvät marras–huhtikuun talvikaudella paremmin kuin touko–lokakuun kesäkaudella. Syyksi on arvioitu sijoittajien kesälomia, joiden seurauksena markkinoilla on kesällä vähemmän vaihtoa ja markkinaosapuolia kuin talvella.

Ilmiö on maailmanlaajuinen ja koskettaa myös Helsingin pörssiä.

Koronavuonna pörssikehitys oli myös kesällä huimaa, mutta nyt odotettavissa on paluu normaalimpaan. Siitäkin huolimatta Paasi jättäisi toukokuun myynnit tekemättä.

– Lyhyt vastaus on, että älä myy. Osakesäästäminen on pitkäjänteistä puuhaa. Nyt tapahtuva kuplautuminen voi puhjeta vaikkapa viiden vuoden kuluttua, jolloin nyt myymällä leikkaa omia voittojaan. Loppua kohden kupla saattaa paisua kiihtyvään tahtiin ja vaikka kurssit sitten puolittuisivatkin, olet edelleen korkeammalla tasolla kuin jos myyt nyt. Koska kukaan ei tiedä, milloin mitäkin markkinoilla tapahtuu, kannattaa olla pitkäjänteinen.

Poikkeukseksi Paasi mainitsee velkavivun. Jos salkussaan käyttää velkavipua, sitä kannattaa nyt rauhoittaa.

Tarpeeksi iso notkahdus saattaa katkaista pitkäjänteisyyden, kun vakuutena oleva osakesalkku ei enää riitä lainojen turvaksi.

Myös sijoitusvalmentaja Sven-Eric Holmström näkee kuplasta olevan viitteitä. Hän sanoo, että pörssin ylikuumenemisesta on viitteitä, kun yhä useampi yhtiö haluaa pörssiin.

Holmström onkin aloittanut jo keventämään salkkuaan.

– Kassapositioni on nyt suurempi kuin koskaan. Salkkuni osakepaino on nyt vain 80 prosenttia, kun yleensä käytän lainavipua, mutta nyt limiitti on maksettu pois. Minusta tuntuu, että pörssi on irtautunut reaalitaloudesta, enkä näe suurta syytä, miksi pörssi nousisi olennaisesti kesän aikana, Holmström pohtii.

Vaikka suuria edellytyksiä pörssinousuun ei olekaan hänen mukaansa näköpiirissä, muistuttaa hän, että moni yhtiö voi takoa kesällä kovaa tulosta, kun koronarajoitukset hälvenevät.

Moni asiantuntija kokee, että elvytyspaketit ja koronanjälkeiset talouskasvut ovat jo nyt hinnoiteltu osakkeisiin, ja Holmström on samaa mieltä.

– Monen yhtiön hinta on ihan liian ylhäällä suhteessa tulokseen.

Olisiko nyt siis oikea aika myydä osakkeita: ”Sell in May and go away?”

Holmström on varovainen. Hän korostaa, ettei talous suinkaan ole ajautumassa taantumaan, mutta pörssinousu voi kylläkin tasaantua. Yksityissijoittajan ei välttämättä kannata tehdä suuria peliliikkeitä, eikä itse ole keventämässä salkkunsa osakepainoa nykyistä enempää.

– Kannattaa pitäytyä sijoitussuunnitelmassaan. Jos sijoittaa pitkällä aikajänteellä, on turha aiheuttaa itselleen veroseuraamuksia ja kuluja myymällä ja ostamalla muutaman kuukauden päästä uudelleen.

Jotta osakkeiden myyminen ja uudelleen ostaminen olisi järkevää, pitäisi yhtiöiden hintojen tulla reippaasti alas.

Poikkeuksen luo osakesäästötili, jossa veroja maksetaan vasta, kun tililtä nostetaan rahaa.

– Suorassa sijoittamisessa on ehdottomasti huomioitava todelliset kulut ja kuinka paljon pörssin pitäisi laskea suhteessa verovelkaan. En usko, että ”sell in may” kannattaa tänä vuonna verotuksellisista syistä. Osakesäästötilin sisällä, mikäpä ettei näin voisi toimia.

– Osakesäästötilissä verotus ei pääse vaikuttamaan, joten pienemmätkin heilahtelut hinnoissa voivat tehdä toukokuuilmiön noudattamisen kannattavaksi.

Itse Holmström ei aio tehdä suuria sijoituspäätöksiä kesän aikana.

Sijoittaja Essi Sarkakari-Kosamo on niin ikään odottanut jo hetken kuplan puhkeamista.

– Olen varautunut niin, että minulla on velkavipua käytettävissä ja lisäksi salkku koostu pitkälti vakaista yhtiöistä, hän sanoo.

Sarkakari-Kosamo ei yritä ajoittaa markkinaa, eikä näin ollen välitä markkina-anomalioista, kuten toukokuuilmiöstä. Hän sanoo sijoitusstrategiansa olevan pitkälti osta ja pidä. Toki salkusta saa lähteä yhtiöt, joiden tuloskehitys ei tyydytä.

– Jotkut neuvot ovat varmasti ihan fiksujakin, mutta kehotan kuitenkin mieluummin seuraamaan omaa sijoitusstrategiaa kuin tekemään muutoksia hetken mielijohteesta. Jos sijoitusstrategiaan kuuluu myydä osakkeet pois keväällä ja ostaa syksyllä niin sitten se on eri asia.

Sarkakari-Kosamo on itse vähentänyt Nordean painoa salkussaan ja siirtänyt varoja Tokmanniin, Vaisalaan, Microsoftiin ja Harviaan.

– Pysyn markkinoilla jokatapauksessa kävi miten kävi.