Suvi Roine tuo ruotsalaisen vaatteiden verkkokaupan Suomeen – Pekka-isä on kannustanut aina rohkeuteen

Yrittäminen kulkee verenperintönä, sanoo Suvi Roine. Hänen isänsä Pekka Roine pitää perheen yhteistä harrastusta purjehdusta johtajuuskoulutuksena.

Kun Suvi Roine aloitti Nokiassa äitiysloman sijaisena, hänelle sattui kesäjuhlissa hupaisa tilanne. Hän päätyi juttelemaan naisen kanssa, jonka sijaisena hän toimi.

– Hehkutin Nokian yrityskulttuuria ja hienoja ihmisiä. Hän vastasi, etten tiedä yrityskulttuurista mitään, jos en ole ollut DECillä. Siellä pomo teki töitä seisten puukengissä ja oli täysi friikki, mutta hyvällä tavalla. Sanoin, että kuvittelepa minut ilman tukkaa ja ripsiväriä sekä parran kanssa. Olen Pekka Roineen tytär.

Suvi Roineen isä, tuo pomo puukengissä, Pekka Roine perusti 1972 Suomeen yhdysvaltalaisen Digital Equipment Corporation eli DECin tytäryhtiön ja johti sitä muutaman vuoden katkoa lukuun ottamatta 90-luvulle saakka.

Hänen aikanaan yhtiössä otettiin muun muassa käyttöön ehkä Suomessa tuolloin vielä poikkeuksellinen avokonttori-työskentelytapa. Neuvottelutilana toimi sisälle rakennettu puutarhakeinu.

Pekka Roine (vas.) johti vuosikymmeniä DEC-tiekonevalmistajan tytäryhtiötä Suomessa. Yhtiön perustajasta ja johtajasta Ken Olsenista tuli ystävä tämän useiden Suomen-vierailujen aikana.­

Pariin otteeseen Roine työskenteli myös DECin Euroopan pääkonttorissa Sveitsissä, minne hän asettuikin asumaan noin 30 vuodeksi.

Digitalin jälkeen hän oli mukana yli 35 yhtiön hallituksessa, usein puheenjohtajan tehtävissä. Hän on siis käytännössä toiminut koko työuransa esimiesasemassa.

– Olen ollut johtotehtävissä ihan lapsuudesta lähtien: meripartiossa, asevelvollisuusaikana ja kertausharjoituksissa Merivoimissa ja Digitalissa 22 vuotta, selittää Pekka.

– Olen pitänyt luonteenpiirteinäni hyvin kehittynyttä vastuuntuntoa, ja toisaalta olen äärimmäisen laiska. Näiden yhdistelmästä tulee se, että hoidan homman.

Nyt hänen tyttärensä on tuomassa Suomeen ruotsalaista käytettyjen merkkivaatteiden ja brändien ylijäämävarastojen myyntiin erikoistunutta Yaytrade-verkkokauppaa.

– Tässä isänä voi olla tyytyväinen, että kaikki lapset ovat lähteneet kansainvälisiksi saman tien ja yrittävät tehdä heti jotain, jolla on maailmanmarkkinat, Pekka Roine sanoo.

Suvin kaksoisveli Asko kehitti ”parhaimman sovelluksen ikinä”, jolla esimerkiksi urheilusuoritusta voi seurata useasta näkökulmasta matkapuhelimien avulla. Isoveli Visa on taas päätynyt kasvuyritysuran jälkeen purjelaiva-alalle. Hän pitää yllä kolmimastoista Swanhild-purjelaivaa sekä Astrid-jaalaa, jolla perhe on viettänyt lukemattomia kesälomia.

– Yrittäminen on meillä veressä, kuten purjehtiminenkin, Suvi vertaa.

Suvi on perinyt isältään innostuksen purjehdukseen.­

Pekan mielestä purjehdus onkin eräänlaista johtajuuskoulutusta.

– Merellä oleminen on aina vastuun kantamista, Pekka sanoo.

– Viimeisten vuosikymmenten sana johtamisessa onkin valtuuttaminen, jossa ihmisille annetaan vastuuta. Sellainen perinteinen patriarkaalinen johtaminen on onneksi kuollut.

Suvi opiskeli Sveitsin lisäksi myös Edinburghin yliopistossa Skotlannissa.

Nokia-urallaan hän työskenteli muun muassa Kiinassa ja vastasi myynti- ja markkinointiratkaisujen kehityksestä ja toimeenpanosta.

– Tunnen, että sain kaiken koulutuksen yrityskulttuurista Nokialta. Aivan ihania ihmisiä ympäri maailman, Suvi kertoo.

Työ piti Pekan usein kiireisenä, mutta Suvi kehuu silti isänsä tapaa tukea lapsiaan, vaikka asioista ei samaa mieltä aina oltaisikaan.

– Jos on minkäänlaisia haasteita tai kysymyksiä, kyllä minä yleensä ensimmäisenä isälle soitan. Isällä on ollut hirveän kannustava lähestymistapa kaikkeen. Hän on jotenkin aina työntänyt eteenpäin, kokeilemaan jotain uutta, eikä pelkästään työelämässä.

Suvi Roine kertoo saavansa paljon tukea isältään. – Jos on minkäänlaisia haasteita tai kysymyksiä, niin kyllä minä yleensä ensimmäisenä isälle soitan.­

Vuonna 2012 Suvi osallistui purjehdukseen Atlantin yli.

– Isä kannusti siihen, että todellakin lähdet, kyllä sinä osaat sen. Se uskallus on isän perua, Suvi kertoo.

Useiden kasvuyritysten johdossa olleen Pekka Roineen mukaan rohkeuden puute on myös yksi suomalaisten yritysten ongelmista.

– Yrittäjyys on kovaa hommaa yksinään maailmalla, asiakkaiden ovia kolkuttaen, Pekka sanoo.

– Pitää rohkeasti lähteä maailmalle, sieltä se kasvu tulee.

Suvin mukaan isältä opitulla asenteella oli osuutta myös siinä, kuinka hän päätyi yhteistyöhön Yaytraden kanssa.

– Kuulin yrityksestä ystävältä, tutkin sitä ja alaa. Otin itse heihin yhteyttä, ja sanoin, että haluaisin tuoda yritystä Suomeen, Suvi kertoo.

– He sitten tutkivat minua ja sanoivat, että Suomi on ensimmäinen markkina, mihin he haluaisivat laajentua.

Yaytrade on Suomessa aloittanut myymällä brändien ylijäämävaatteita ystävämyynneissä, kertoo Suvi Roine.­

Suomestakin löytyy jo useita käytettyjä vaatteita myyviä yrityksiä tai palveluja.

Ruotsissa Yaytrade hoitaa käytännössä koko myynnin, vaatteiden toimituksen ja maksuliikenteen myyjän puolesta.

Suomessa Yaytrade on toistaiseksi keskittynyt brändien ystävämyynteihin verkkopalvelussa, ja kuluttajapalvelut on tarkoitus avata myöhemmin.

– Vastuullisuusajattelun ansiosta Suomessa on ihan parhaat markkinat tällä hetkellä. On mahtavaa, että kierrätys kiinnostaa ihmisiä ja alalle tulee uusia yrityksiä, Suvi sanoo.

Suville myös ekologisuus ja huoli ympäristöstä on meren opettamaa. Hänellä on vahvat muistot siitä, kuinka lapsuudessa aina uitiin koko kesän ajan.

– Kun on nykyään purjehtimassa, on järkyttävää katsoa, miten aikaisin sinilevää tulee. Se on konkreettinen esimerkki siitä, miten kaikkien pitäisi herätä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen.