Tuhansien julkisen alan työntekijöiden palkka voi nousta – hintalappu voi kohota yli puoleen miljardiin

Kunta-alan palkkojen yhteensovittaminen uhkaa koko sote-uudistuksen kustannustavoitteita, Kuntatyönantajat varoittaa.

Sote-uudistuksessa kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy yli 210 000 työntekijää ja viranhaltijaa hoitamaan uusien hyvinvointialueiden tehtäviä, näistä noin 175 000 uuden työnantajan palvelukseen.

Kun työnantaja vaihtuu, palkka- ja työehdot pitää yhteensovittaa.

Kuntatyönantajat (KT) varoittaa, että palkkojen harmonisointi vaarantaa hyvinvointialueiden rahoituspohjan ja kantokyvyn, jos työnantajat joutuvat yhteensovittamaan palkat korkeimpien palkkojen mukaan.

Hallituksen esityksessä on arvioitu, että palkkojen harmonisoinnin lisäkustannukset jäävät vuositasolla noin 60 miljoonaan euroon, jos ne yhteensovitetaan keskimmäiseen palkkaan eli mediaaniin. Jos taas kaikki palkat harmonisoidaan korkeimman kymmenyksen mukaan, vuotuiset kustannukset nousevat 560 miljoonaan euroon.

Kuntatyönantajien mukaan palkkatasot vaihtelevat samoissakin tehtävissä suuresti. Kuntatyönantaja on maksanut tehtäväkohtaista palkkaa oman mallinsa mukaisesti.

Harmonisaatiosta on jo syntynyt oikeuskäytäntöä, ja vireillä on useita ammattijärjestöjen nostamia kiistoja palkkojen harmonisoinnista organisaatiomuutoksissa. Oikeuden ratkaisujen perusteella isoa kustannuskasvua on odotettavissa, koska taso on noussut nimenomaan korkeimpaan luokkaan.

Harmonisoinnista tulee KT:n mukaan näin ollen paljon hallituksen esityksessä arvioitua kalliimpi. Arvio sisältää vielä paljon epävarmuustekijöitä.

Palkkatoimet eivät kosketa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä työskenteleviä.

Harmoinsointi uhkaa koko sote-uudistuksen kustannusten kehitykselle asetettuja tavoitteita ja lisää kohtuuttomasti julkisen talouden kustannuksia. KT:n mukaan alueet eivät saa joutua tilanteeseen, jossa väestön ennestään niukoista lakisääteisistä palveluista joudutaan leikkaamaan harmonisoinnin takia.

KT ja sairaanhoitopiirit pitävät välttämättömänä, että palkkojen yhteensovittamista rajataan erillislainsäädännöllä ja siihen varataan riittävän pitkä siirtymäaika. Nyt eduskunnan käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä tällaista esitystä ei ole.

Kuntapuolen ammattiliitot ovat puolestaan halunneet palkkojen harmonisointiin takuun ja penäävät valtiolta sille riittävästi rahaa.