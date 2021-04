Bitcoinilla heikoin viikko yli vuoteen – kurssi syöksynyt jo viidenneksellä

Virtuaalivaluutta bitcoinille kulunut viikko on ollut kehnoin yli vuoteen. Päättyvän viikon aikana bitcoinin kurssi on laskenut yli viidenneksen.

Bitcoinin kurssi on ollut vaihteeksi laskussa.­

Tänään kurssi on ollut jyrkimmillään lähes kahdeksan prosentin laskussa 47 525 dollarissa. Tämä on ensimmäinen kerta maaliskuun alun jälkeen, kun bitcoin on käynyt alle 50 000 dollarin. Wall Streetin analyytikot varoittavat, että laskua voi tulla vielä lisää.

Ennen kryptovaluuttojen välittäjä Coinbasen listautumista bitcoinin kurssi kävi huhtikuun puolivälissä korkeimmillaan 64 870 dollarissa.

– Markkina on yleisesti kohonnut melkoisesti ja se mahdollisesti jäähdyttelee ennen seuraavaa nousua, kommentoi kryptovälittäjä Lunon kehitysjohtaja Vijay Ayyar uutiskanava CNBC:lle.

Yhtenä selityksenä laskulle pidetään sitä, että torstaina kerrottiin Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinnon suunnittelevan yli miljoona dollaria vuodessa ansaitsevien amerikkalaisten pääomaveroprosentin nostoa.

Tämä uhkaisi myös bitcoinin sijoittaneita, jotka olivat suunnitelleet rahastavansa voittonsa virtuaalivaluutan noustua vuodessa lähes 550 prosenttia.

On kuitenkin todennäköistä, ettei Bidenin suunnitelma menen sellaisenaan lävitse, mutta tämäkin on ollut omiaan pelästyttämään sijoittajia.