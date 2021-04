Yrittäjä sai 400 000 euron tulot Luxemburgin-yhtiöstään – haki verottajalta oikaisua, saikin tuomion petoksesta

Ulkomailla työskennellyt yrittäjä oli jäämässä eläkkeelle ja purki Luxemburgiin perustamansa yhtiön. Pari vuotta myöhemmin hän ilmoitti yli 400 000 euron tuloista verottajalle.

Pitkään ulkomailla työskennellyt yrittäjä oli eläköitymässä ja palasi Suomeen vuonna 2014. Komennustöitä ulkomaisille toimeksiantajille tehnyt mies oli perustanut Luxemburgiin yrityksen, jonka hän purki eläkkeelle siirtymisen takia.

Mies sai purkautumisen yhteydessä yhtiöstä varoja yli 405 000 euroja. Hän ei kuitenkaan ilmoittanut niitä heti verottajalle, vaan palasi asiaan vasta vuonna 2016.

Mies kertoi oikeudessa, että hän oli keskustellut pankkialalla toimivien tuttaviensa kanssa ja kuullut, että yhtiön purkautumisesta hänelle tulevat varat ovat veronalaista tuloa Suomessa.

Mies otti yhteyttä Verohallintoon ja vaati verotuksen oikaisemista vuoden 2014 osalta vahingokseen. Verottajalla ei ollut mitään tietoa siitä, että yhtiö oli purkautunut, mutta kun ex-yrittäjä näin kertoi, miehelle maksettavaksi määrättyjen verojen määrää korotettiin kyseisen vuoden osalta yli 100 000 eurolla.

Mies maksoi verottajan määräämät verot viivästyskorkoineen, mutta asian puinti ei päättynyt tähän. Verottaja teki asiasta rikosilmoituksen, ja tapaus eteni oikeuteen.

Oikeudessa syytetty kertoi työskennelleensä ennen eläköitymistään yli 20 vuotta ulkomailla.

Vuoden 2008 talouskriisin aikaan työtilanne oli muuttunut huonoksi ja hänelle oli ehdotettu oman firman perustamista Luxemburgiin. Oman yhtiönsä kautta hän olisi pystynyt laskuttamaan toimeksiantajiaan. Tämä suunnitelma ei tosin ollut täysin toteutunut, vaan yhtiön liiketoiminnaksi muodostui lopulta sijoitustoiminta.

Mies kertoi luulleensa luxemburgilaisen pankin hoitaneen yhtiön purkuun liittyvät veroasiat. Kun asian oikea laita hänelle myöhemmin selvisi, mies haki itse vuoden 2014 verotukseensa oikaisua.

Oikeudessa ei miehen selityksille lämmetty. Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi maaliskuussa 2020 vuonna 1951 syntyneen miehen 7 kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta.

Rangaistusta alentavana tekijänä käräjäoikeus otti toki huomioon sen, että mies itse oli ottanut asian esiin ja vaatinut verotuksensa oikaisua.

Mies valitti asiasta edelleen Vaasan hovioikeuteen, joka tällä viikolla antamallaan tuomiolla pudotti vankeustuomion viiteen kuukauteen ehdollista vankeutta. Myös hovioikeus katsoi eläköityneen yrittäjän toimineen tahallisesti, kun hän ei ollut vuoden 2014 verotuksessa ilmoittanut saamiaan tuloja.

– Koska vastaajalla on ollut veroilmoituksessa muita ulkomaisia pääomatuloja ja veroja, hänen on tullut pitää varsin todennäköisenä, että näiden lisäksi myös muut ulkomaiset tulot voivat olla veronalaisia tuloa. Yhtiön purkauduttua noin 400 000 euron tulot ja varat ovat siirtyneen suoraan henkilökohtaisesti vastaajalle. Edellä mainituilla perusteilla vastaajan on täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että vero määrätään hänen menettelynsä johdosta liian alhaisena, Vaasan hovioikeuden päätöksessä todetaan.

Hovioikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, vaan päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, mikäli se myöntää valitusluvan.