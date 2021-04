Ravintolarajoitukset muuttuvat huomenna – täällä alkoholijuomia saa nauttia kello 22 saakka

Pisimmillään anniskella saa kello 22 asti. Ravintolat sulkevat ovensa viimeistään klo 23.

Katso oheiselta videolta, millainen oli Helsingissä meininki maanantaina, kun ravintolat avasivat terasseja.

Valtioneuvosto tiedottaa, että ravitsemisliikkeiden aukioloajat muuttuvat huomisesta lähtien monella alueella.

Huomisesta alkaen Keski-Suomen maakunnassa ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä rajoitukset lievenevät perustason rajoituksiin. Alueilla saa siis anniskella kello 22:een asti ja ravintolat saavat olla auki 23:een.

Karaoke ja tanssiminen ovat yhä kiellettyjä sisätiloissa. Ulkotiloja rajoitukset eivät koske.

Anniskelupainotteisissa ravintoloissa asiakasmäärä rajataan puoleen. Muissa rajana on 75 prosenttia.

Etelä-Savon maakunnan itäosat ovat Itä-Savon sairaanhoitopiirin alla, eikä niitä kosketa Etelä-Savon lievenevät rajoitukset.

Lisäksi Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan maakunnissa ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloaikoja vapautetaan lisäämällä aiemmin kaksitasoisiin rajoituksiin kolmas välitaso.

Baareissa anniskelu loppuu kello 18 ja ovet sulkeutuvat kello 19. Ruokaravintoloissa pilkku tulee tuntia myöhemmin ja myös ovet sulkeutuvat tuntia myöhemmin, eli vasta kello 20.

Muilla alueilla rajoitukset säilyvät ennallaan. Näillä alueilla anniskelu loppuu kello 17, baarit sulkeutuvat kello 18 ja ruokaravintolat kello 19.

Rajoituksia arvioidaan viikoittain ja kyseessä on nyt ensimmäinen arviointi 16. huhtikuuta annetun asetuksen antamisen jälkeen.

Ravintoloiden aukioloajat määräytyvät maakunnan tautitilanteen mukaan, ja tavoitteena on ravintolarajoitusten lieventäminen terveysturvallisella tavalla kaikilla alueilla.

Ravintolat ja muut lailla tai viranomaispäätöksellä suljetut yritykset voivat saada sulkemiskorvausta. Sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää.

Rajoitukset Ahvenanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä 23.4.2021 alkaen

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista.

Anniskelu päättyy klo 22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05-23.

Lisäksi näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Rajoitukset Kanta-Hämeessä, Satakunnassa ja Pohjanmaalla 23.4. alkaen

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on 1/3 asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä puolet asiakaspaikoista.

Ravintolassa, jossa anniskelu on päätoimiala, anniskelu päättyy klo 18 ja liike saa olla avoinna ravintola-asiakkaille kello 05-19. Muissa ravintoloissa anniskelu päättyy kello 19 ja liike saa olla avoinna ravintola-asiakkaille kello 05-20.

Lisäksi näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Rajoitukset Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Itä-Savon sairaanhoitopiirissä 23.4. alkaen

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Alkoholia saa anniskella klo 7-17. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, aukioloaika on klo 05-18. Muut ravintolat saavat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05-19.

Myös näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke-esiintymiset ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkarajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille.