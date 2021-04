Kohun keskellä olevan sähköyhtiön sisaryhtiö haettu konkurssiin – kirjattu Viroon, mutta toiminta Suomessa

Fi-Nergy Voima OU:n konkurssihakemuksella ei pitäisi olla suoraa vaikutusta suomalaisten kuluttaja-asiakkaiden korvauspyyntöihin, mutta KKV tarkkailee tilannetta.

Fi-Nergyn virolainen sisaryhtiö on haettu konkurssiin.­

Sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voiman Viroon pääpaikkansa merkinnyt sisaryhtiö on haettu konkurssiin. Tällä ei pitäisi olla Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan suoria vaikutuksia suomalaisille kuluttajille, jotka pyrkivät saamaan sähkömyyntiyhtiöltä korvauksia.

KKV:n johtava asiantuntija Jari Suurla painottaa, että valitukset koskevat nimenomaisesti suomalaista Fi-Nergy Voima Oy -yhtiötä.

– Seuraamme tilannetta, ja olemme tietoisia virolaisyhtiön konkurssista, mutta ainakaan suoraan sillä ei pitäisi olla vaikutusta kuluttajien korvausvaatimuksiin. Suomeen kirjattu yhtiö on tietojemme mukaan varallinen eli kuluttajien avustaminen ja korvausten vaatiminen jatkuu yhä, Suurla sanoo.

Verohallinto vaatii Viroon merkityn Fi-Nergy Voima OU:n asettamista konkurssiin, koska sillä on yhtiöltä saatavia lähes 278 000 euron verran.

Yhtiö on todettu maaliskuun lopussa varattomaksi.

Vaikka Fi-Nergy Voima OU:n sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee Virossa, Verohallinto katsoo yhtiön pääintressien keskuksen sijaitsevan Helsingissä ja näin ollen pääkonkurssimenettelynkin kohdistuvan Suomeen.

Tätä perustellaan neljällä seikalla. Ensiksi Fi-Nergy Voima OU:n ainoa hallituksen jäsen on asunut Helsingissä vuodesta 2005 asti eli velallisen hallintoa hoidetaan Suomesta käsin. Toiseksi velallisella on suomalainen y-tunnus, ja hän on ollut arvonlisäverovelvollinen vuosina 2017–2019, työnantajarekisterissä vuosina 2018 ja 2019 sekä ennakkoperintörekisterissä vuonna 2018.

Kolmanneksi katsotaan, että velalliselle on syntynyt kiinteä toimipaikka Suomeen. Neljänneksi velallisella ei ole Verohallinnon käsityksen mukaan minkäänlaista toimintaa Virossa.

Konkurssihakemuksen mukaan Verohallinnon saatavat velalliselta johtuvat Suomessa olevan velallisen toimipaikan toiminnasta.

KKV:n Suurlan mukaan virolaisyhtiön mahdollinen konkurssi ei siis vaikuttaisi yhtiön asiakkailleen maksamiin korvauksiin. Osa asiakkaista on maksanut yhtiölle satoja euroja liikaa ennakkomaksuja, joita ei ole palautettu.

Vireillä olevien avustusjuttujen tavoitteena on, että Fi-Nergy palauttaisi ennakkomaksut takaisin lopuillekin asiakkailleen oma-aloitteisesti. Avustaminen on aloitettu niistä kuluttajista, joilla on saamatta eniten palautuksia.

Suurla toteaa, ettei yhtiö ole ollut kovinkaan omatoiminen palautusten suhteen ja yhtiön johtoa on ollut vaikea tavoittaa keskusteluihin. Hän painottaa, että korvauksia on saatu pääasiassa uhkasakkojen ja oikeustoimilla varoittamisen avulla.

Korvausten määrä on myös monessa tilanteessa epäselvää, ellei kuluttaja ole itse mitannut sähkönkulutustaan. Fi-Nergy on Suurlan mukaan luonnollisesti oikeutettu pitämään maksut siltä osin, kun sähköä on tosiasiallisesti kulutettu.

– Osa kuluttajista toivoo tietysti korvauksia koko laskusta, mutta pääasiassa vaatimukset koskevat tietysti liikamaksua.

Koska yhtiö ei ole avulias korvausten selvittämisestä, korvaussummia on vaikeaa määrittää.

Korvausten aikatauluista Suurla ei osaa vielä sanoa mitään. Tavoite on saada kuluttajille korvauksia mahdollisimman nopeasti, mutta Suurlan mukaan aikaa kuluu vähintäänkin viikkoja.

– Eilisen tiedotteen jälkeen on odotettavissa, että useampi kuluttaja ottaa jälleen yhteyttä meihin. Kaikkia ei voida auttaa, varsinkin jos kyse ei ole liikamaksusta, vaan esimerkiksi harhaanjohtavasta markkinoinnista.