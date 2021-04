Tiesitkö, että verkkokauppaostosten tullaus muuttuu pian? Tätä se tarkoittaa ostosten tekijälle

Valtaosa EU:n ulkopuolisesta tavaravirrasta on arvoltaan alle 22 euroa. Tämä on vielä runsaat pari kuukautta verovapaata.

Jo Putous-viihdeohjelman sketsihahmo Urmas Viilunki tiesi aikoinaan, että "alvi pitää maksaa aina, muuten verottaja laittaa myrskynhyrskyn". Kohta Urmaksen toteamus on totta kaikessa verkko-ostamisessa, sillä heinäkuusta lähtien kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat verkkokauppaostokset on tullattava.

Nykyisin arvonlisäveroa tai tullia ei tarvitse maksaa, jos ostoksen arvo on alle 22 euroa, mitä valtaosa tämänhetkisestä EU:n ulkopuolisesta tavaravirrasta on.

– Muutos tekee kilpailusta suomalaisten ja kansainvälisten verkkokauppojen välillä tasavertaisempaa. Nyt arvonlisäverojen maksusta tulee hyvin läpinäkyvää, perustelee Postin ulkomailta saapuvista lähetyksistä vastaava Minna Kovanen.

Samassa yhteydessä Kovanen toteaa, että myös veronkanto kohenee. Tämä tarkoittaa lisää rahaa valtiolle.

EU-alueella otetaan käyttöön myös verkkokauppiaille vapaaehtoinen arvonlisäveron erityisjärjestelmä, joka tottelee kirjainyhdistelmää IOSS. Siinä verkkokauppiaat keräävät verot kuluttajilta jo oston yhteydessä, eikä ostajan tarvitse tehdä mitään.

– Kuluttajalle on luontevaa ja helppoa maksaa arvonlisävero jo ostoksen yhteydessä, jolloin myös toimitus on nopeaa eikä siitä tule lisäkuluja. sanoo puolestaan Postin kansainvälisen verkkokaupan palveluista vastaava Sami Finne.

Finne kuitenkin myöntää, että kaikki verkkokaupat eivät välttämättä lähde heti järjestelmään mukaan tai pysty keräämään arvonlisäveroja ainakaan muutoksen alussa.

Kotimainen verkkokauppa pärjää muutoksessa

Jos arvonlisäveroa ei ole maksettu, se pitää maksaa Suomessa. Postin OmaPosti -palvelussa veron voi maksaa ennen lähetyksen saapumista. Tällöin lähetys siirtyy välittömästi tullauksesta toimitukseen.

Digitaalinen tullauspalvelu maksaa kuluttajalle 90 senttiä lähetykseltä. Se on käytössä vain alle 150 euron lähetyksillä.

Ostaja voi myös itse maksaa arvonlisäveron Tullin järjestelmään. Tämä on hieman digitaalista tullauspalvelua hintavampaa, sillä se maksaa 2,90 euroa. Prosessiin menevät myös lähetykset joilla on vaillinaiset lähetystiedot, sekä yli 150 euron lähetykset.

Finnen mukaan uudistus vähentää lähetysten määrää.

– Aikaisemmin on kannattanut jakaa lähetyksiä eri paketteihin, jotka kaikki ovat alle 22 euron. Jatkossa tulee hieman isompia lähetyksiä, joissa on sitten monta tavaraa saman lähetyksen sisällä, hän sanoo.

Finnen mukaan verkkokaupat ovat niin ikään kasvavassa määrin siirtämässä varastointiaan Manner-Eurooppaan.

– Isot markkinapaikat, niin Aasiasta kuin Yhdysvalloista, perustavat koko ajan varastoja EU:n alueelle.

Yleisen käsityksen mukaan suomalaiset kaupat eivät pärjää, koska halpoja tuotteita tilataan kasapäin vaikkapa Kiinasta.

Finnen mukaan suomalaisen verkkokaupan näkymät eivät ole huonot.

– Jos katsotaan trendejä, niin kotimaisen verkkokaupan osuushan on hieman pienentynyt. Viimeisen vuoden aikana kotimainen verkkokauppa on kuitenkin ottanut markkinaosuutta. Se mikä on erityisen ilahduttavaa, on että pienet ja keskisuuret verkkokauppiaat ovat kasvaneet kaikkein nopeimmin.

Nyt on ruuhkaa, kesällä ei

EU:n ulkopuolisista maista Suomeen tulevissa postilähetyksissä on ollut viime aikoina pahoja ruuhkia. Syynä on ollut maaliskuun puolivälissä voimaan tullut uusi EU:n turvatietovaatimus, jonka vuoksi kriteerit paketin lähtömaasta annettavista tiedoista ovat muuttuneet.

Heinäkuussa pakettien ei pitäisi kasaantua, sillä muutokseen on Kovasen mukaan varauduttu hyvin.

– Posti on investoinut tullattavien tavaroiden tehokkaaseen käsittelyyn, edistänyt IOSS-ratkaisun käyttöönottoa verkkokauppojen kanssa ja vahvistanut asiakaspalvelun resursseja, Kovanen luettelee.