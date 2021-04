Kohutusta sähköyhtiöstä satoja yhteydenottoja: ennakkomaksuja jäänyt palauttamatta, kuluttaja-asiamies tarjoaa apua asiakkaille

Kuluttaja-asiamies vei sähköyhtiön markkinaoikeuteen viime vuonna sääntöjen vastaisesta toiminnasta.

Useat kuluttajat ovat edelleen ongelmissa sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voiman kanssa. Kuluttaja-asiamies on aloittanut avustamaan kuluttajia, joille yhtiö ei ole palauttanut heidän maksamiaan ennakkomaksuja.

Fi-Nergyn toimintatavat ovat samanaikaisesti markkinaoikeudessa arvioitavana.

Fi-Nergyn toiminta poikkeaa muista sähkönmyyntiyhtiöistä siinä, että se laskuttaa asiakkaitaan ennakkoon, kun perinteisesti maksu maksetaan jälkikäteen. Yhtiö ei ole palauttanut asiakkailleen heidän liikaa maksamiaan ennakkomaksuja, vaikka asiakkuus on päättynyt.

Taloussanomat on seurannut sähkönmyyntiyhtiön taivalta jo aiemmin. Yhtiöstä tuli kuluttaja-asiamiehelle ja kuluttajaneuvontaan tammi-helmikuun 2020 aikana kuluttajilta 460 yhteydenottoa Fi-Nergyn sopimus- ja laskutuskäytännöistä. Myös vuonna 2019 yhtiöstä tehtiin yli 500 ilmoitusta. KKV:n mukaan määrä on täysin poikkeuksellinen.

Kuluttaja-asiamies vei huhtikuussa 2020 sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergyn markkinaoikeuteen kuluttajansuojasäännösten rikkomisesta. Markkinaoikeus piti ensimmäisen istunnon asiassa huhtikuussa 2021.

Markkinaoikeudessa kuluttaja-asiamies vaatii yhtiön menettelylle 100 000 euron uhkasakolla tehostettua kieltoa. Markkinaoikeus ei kuitenkaan käsittele yhtiön ja kuluttajien välisiä yksittäisiä sopimuksia ja siksi kuluttaja-asiamies on aloittanut sellaisten kuluttajien avustamisen, jotka eivät ole saaneet heille kuuluvia rahanpalautuksia.

Helmikuussa 2021 kuluttaja-asiamies toimitti Fi-Nergylle ensimmäisen listan henkilöistä, joita kuluttaja-asiamies avustaa käräjäoikeudessa, ellei yhtiö palauta rahoja. Kuluttaja-asiamies toimittaa Fi-Nergylle lisää samantyyppisiä maksuvaatimuksia kevään aikana.

Vireillä olevien avustusjuttujen tavoitteena on, että Fi-Nergy palauttaisi ennakkomaksut takaisin lopuillekin asiakkailleen oma-aloitteisesti. Avustaminen on aloitettu niistä kuluttajista, joilla on saamatta eniten palautuksia. Osalla heistä on kuluttaja-asiamiehen mukaan yhtiössä kiinni satoja euroja liikaa maksettuja ennakkomaksuja, vaikka asiakkuus olisi päättynyt aikoja sitten.

Koska avustettavia on paljon, ei kaikille voida tarjota apua.

Ennen avustusjuttuja kuluttaja-asiamies lähestyi Fi-Nergyä kirjeitse ja edellytti yhtiön maksavan palautukset asiakkailleen viime vuoden loppuun mennessä. Samalla kuluttaja-asiamies vaati yhtiötä muuttamaan käytäntöjään niin, ettei KKV:n kuluttajaneuvontaan tule enää ilmoituksia ennakkomaksujen palauttamisen laiminlyönneistä.

Fi-Nergy ei ole vastannut kuluttaja-asiamiehelle eikä muuttanut käytäntöjään. Yhtiön toiminta poikii edelleen runsaasti yhteydenottoja kuluttajaneuvontaan. Yhteydenottoja on tullut tämän vuoden aikana yli 300. Edeltävänä vuonna yhteydenottoja tuli reilut 900. Kaikki yhteydenotot eivät liity maksunpalautuksiin, vaan kuluttajat ovat kertoneet myös esimerkiksi sopimusten ja asiakaspalvelun ongelmista.

– Yritykseen liittyvien kuluttajayhteydenottojen määrä on täysin poikkeuksellinen muihin sähkönmyyntiyhtiöihin verrattuna. Yhteydenottojen määrä ja se, ettei yhtiö vastaa viranomaiselle kielivät räikeästä kuluttajansuojasäännöksistä piittaamattomuudesta, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.