Stora Enson päätös oli odotettavissa – analyytikko: ”Tappio oli merkittävä, siitä ei pääse yli eikä ympäri”

Metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti aamulla Ruotsin Kvarnsvedenin ja Kemin Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta.

Pohjois-Suomea on koeteltu jo aiemmin. Pari vuotta sitten Stora Enso ilmoitti lopettavansa päällystetyn hienopaperin tuotannon Oulussa ja muuttavansa tehtaan pakkauskartonkitehtaaksi. Tämä merkitsi satojen työpaikkojen vähentämistä.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kuvasi tiedotteessa uutta iskua alueen työllisyydelle ”moukarimaiseksi”.

Aivan puun takaa uutinen ei kuitenkaan markkinoille tullut. Paperintuotannon ylikapasiteetti on ollut pitkään tiedossa ja paperitehtaiden ovia on lyöty säppiin eri puolilla Eurooppaa. Korona on vain pahentanut tilannetta.

– Uutista ei voi pitää millään tavalla yllättävänä. Stora Enso ei ole tehnyt koronakriisin aikana mitään merkittävää kapasiteetin leikkausta, lukuun ottamatta yhden koneen sulkemista Ruotsissa, sanoo Inderesin analyytikko Antti Viljakainen uutistoimisto Startelille.

Viime syksynä Stora Enso kertoi sulkevansa sanomalehtipaperikoneen ja siistaamon Hylten tehtaalla Ruotsissa.

– Tämä oli kuitenkin pieni toimenpide ja selvää oli, että jotakin on vielä tulossa, kun ottaa huomioon Stora Enson paperitoimintojen kannattavuuden.

Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon sulkeminen ei Viljakaisen mukaan vielä käännä tappiollisen paperidivisioonan suuntaa, mutta ratkaisevaa oli se, ettei tehtaiden kannattavuuteen ollut näkyvissä käännettä.

– Tappio oli kahdelle tehtaalle kuitenkin merkittävä, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Tulosta olisi ollut hyvin vaikea kammeta niin syvältä siedettävälle tasolle.

Viljakaisen mukaan tänä vuonna tehtaiden haasteeksi on syklisenä rasitteena tullut myös sellun hinnan nousu, vaikka Stora Enson päätösten juurisyy onkin kuluttajakäytöksen muutoksessa ja kysynnässä.

– Näille tehtaille sellun kallistuminen on ollut tosi huono asia. Tehtaat kärsivät yhtä aikaa volyymien laskusta, paperin hintojen laskusta ja kustannusten noususta, Viljakainen sanoo.

Viljakainen uskoo, että Stora Enson paperikapasiteetin leikkaus on nyt päätöksessä ainakin joksikin aikaa. Suljettavat tehtaat leikkaavat kapasiteetista kerralla 35 prosenttia.

– Pitkän aikavälin näkymät paperin kysynnälle ovat kuitenkin heikot eikä uusia toimia voida pitkällä tähtäimellä sulkea pois, Viljakainen sanoo.

Osakemarkkinoilla Stora Enson toimet on otettu laimeasti vastaan. Kello 14.10 aikaan Stora Enson R-osake oli 1,6 prosenttia laskussa.