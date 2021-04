Näin Stora Enson johto perusteli Kemin Veitsiluodon tehtaan sulkemista – ”Tunnelma on ollut surullinen”

Vuonna 2020 Euroopan paperinkulutus laski 18 prosenttia, eikä näkyvissä ole paperin kysynnän nousua. Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kertoi olevansa raskain sydämin.

Stora Enson johto astui tiedotusvälineiden eteen ensimmäistä kertaa Kemin Veitsiluodon tehtaan sulkemispäätöksen jälkeen. Veitsiluodon paperi- ja sellutehtaan sulkemisen myötä aloitetaan yt-neuvottelut 670 työntekijän kanssa.

Tehtaan sulkemista yhtiö perusteli paperin kysynnän laskulla.

Tilaisuudessa puhuivat Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky ja paperiliiketoiminnan johtaja Kati ter Horst.

Bresky kuvasi päätöstä vaikeaksi ja kertoi olevansa raskain sydämin. Hän kertoo, että lakkautettavia tehtaita yritettiin saada useilla keinoilla kannattavammiksi, mutta se ei ole onnistunut. Breskyn mukaan kyse on puhtaasti markkinatilanteesta johtuva päätös tilanteessa, jossa paperin tuotannossa on merkittävää ylikapasiteettia.

– Graafisen paperin lasku on kiihtynyt. Se johtuu kuluttajien käyttäytymisen muuttumisesta ja siitä, että yhä enemmän sisältöä siirtyy digitaalisiin ympäristöihin, Bresky sanoi.

Metsäteollisuusyritys Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky arkistokuvassa.­

Vuonna 2020 Euroopan paperinkulutus laski 18 prosenttia, eikä näkymissä Breskyn mukaan ole paperin kysynnän nousua. Sen sijaan paperin kysynnän arvellaan laskevan jatkossakin samaa tahtia tai hieman hitaammin.

Koko paperiliiketoiminnan kilpailukykyä parantaakseen Stora Enson oli siis suljettava osa paperikoneista.

” Työntekijämme ovat olleet hyvin sitoutua työhönsä ja työskennelleet vuosikymmeniä vaikeassa markkinatilanteessa ja tehneet kaikkensa, että tehtaat kannattaisivat. Tunnelma on ollut surullinen.

Veitsiluodon tehdas on ollut tappiollinen jo pitkään ja tehdasta on yritetty saada kannattavammaksi sekä kilpailukykyisemmäksi. Se ei kuitenkaan ole Breskyn mukaan onnistunut. Hän kuitenkin korosti, että tehtaalla on tehty kaikki mahdollinen, ja antoi tunnustusta tehtaan työntekijöille.

– Työntekijämme ovat osaavia ja päteviä.

Bresky kertoo, että aamusta asti Stora Enson johto on ollut yhteydessä työntekijöihin ja luottamusmiehiin.

– Tietysti työntekijät ovat olleet surullisia. Työntekijämme ovat olleet hyvin sitoutuneita työhönsä ja työskennelleet vuosikymmeniä vaikeassa markkinatilanteessa ja tehneet kaikkensa, että tehtaat kannattaisivat. Tunnelma on ollut surullinen, Bresky sanoi.

Bresky kertoo, että Stora Enso pyrkii auttamaan työntekijöitä kouluttautumaan uudelleen. Lisäksi yhtiö aikoo tehdä tiivistä yhteistyötä Kemin kanssa, jotta mahdollisimman monelle pystytään tarjoamaan vastaavaa työtä.

Ter Horst kertoo että Veitsiluodon tehdas sulkeutuisi vuonna 2021 kolmannella neljänneksellä eli syksyllä.

Hänen mukaansa keskusteluissa on ollut myös vain yhden tai kahden paperikoneen sulkeminen sekä vain paperipuolen sulkeminen, mutta vaihtoehdot eivät olleet taloudellisesti kannattavia. Näin ollen tehdas päädyttiin sulkemaan kokonaisuudessaan ja mukana sulkeutuu myös Veitsiluodon sellutehdas, jonka ylläpitäminen yksin olisi tullut kalliiksi.

Ter Horst kertoo myös, että Stora Enso pyrkii myymään osuutensa Kemin satamasta ja tehdasalueelle yritetään löytää uutta käyttöä.

Veitsiluodon tehdas on toiminut Kemissä vuodesta 1922, jolloin paikalle perustettiin saha. Se on maailman pohjoisin paperitehdas ja yksi Euroopan suurimmista paperi- ja kartonkitehtaista, Stora Enso kertoo sivuillaan.

Veitsiluodon lisäksi yhtiö sulkee Kvarnsvedenin tehtaan Ruotsin Borlängessä. Tiedotustilaisuuden mukaan Kvarnsvedenin tehdas oli Veitsiluodon tavoin kannattamaton jo pidemmän aikaa. Veitsiluodolla toimi kolme paperikonetta, sellutehdas, hiomo, arkittamo ja saha, joista saha jatkaisi yhä toimintaansa.

Sahalla työskentelee 50 työntekijää.

Kvarnsvedenissä on puolestaan kaksi paperikonetta ja integroitu havupuun termomekaanisen massan (TMP) tehdas. Tehtaan sulkeminen veisi 440 ihmisen työt. Myös Kvarnsvedenin tehtaan työntekijöitä tullaa uudelleenkouluttamaan ja Borlängen kanssa tehdään yhteistyötä, jotta mahdollisimman moni työllistyy uudelleen.

Suomeen Stora Ensolla jäisi paperituotantoa Anjalan tehtaalle.

Kemin osalta tehtaan sulkemisen aiheuttamaa shokkia voi helpottaa Metsä Groupin kaupunkiin suunnittelema 1, 5 miljardin euron biotuotetehdas.

Biotuotetehdas työllistäisi suoraan 250 ihmistä ja arvoketjussa 2 500 ihmistä.