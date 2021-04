Henri Alén huomasi poikkeuksen asiakaspaikkarajoituksissa ja ”tanssikiellossa”.

Uusi asetus ravitsemisliikkeiden rajoituksista astui maanantaina voimaan. Tämä siis tarkoittaa, että ravintolat saavat avata ovensa asiakkaille koko maassa, mutta pahimmilla tartunta-alueilla on aukioloja sekä asiakaspaikkoja rajoitetaan vielä rankasti.

Tiukimmat rajoitukset ovat tällä hetkellä Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Näillä alueilla ravintolat, joissa anniskelu on päätoimista, saadaan sisätiloissa ottaa käyttöön kolmasosa asiakaspaikoista. Niin sanottu tanssi- ja laulukielto on edelleen voimassa, ja asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoilleen. Alkoholia saa ravintoloissa anniskella kello 7–17 ja ravintolat saavat olla auki kello 5–18.

Muut kuin päätoimiset anniskeluravintolat saavat ottaa sisään puolet asiakaspaikoista ja sallittu aukioloaika on tunnin pidempään, eli kello 5–19. Anniskelu on kuitenkin myös niissä rajattu aamuseitsemästä iltaviiteen.

Rajoitus asiakaspaikkojen suhteen ei kuitenkaan koske ulkoterasseja. Terassilla jokaiselle asiakkaalle pitää löytyä oma istumapaikka ja riittävistä etäisyyksistä on pystyttävä ravintolan puolesta huolehtimaan. Asiakaspaikkarajoitukset ja ”tanssikielto” eivät siis koske ulkoterasseja.

Asian huomasi myös julkkiskokki Henri Alén, joka kertoi Ilta-Sanomille asian käyneen hänelle ilmi vasta jutellessaan alkoholilupatarkastajan kanssa maanantaina. Se, että ”tanssikielto” ei koske ulkoterasseja oli hänelle uutinen, jonka Ilta-Sanomat kertoi hänelle.

Alén ihmettelee miksei asiasta ole tiedotettu laajemmin ennen kuin ravintolarajoituksia alettiin purkamaan. Hän toivoo, että ravintola-alalla, joka on ollut todella ahtaalla koko koronaepidemian ajan, tajuttaisiin nyt hyödyntää mahdollisuus ottaa ulkoterassien koko asiakaspaikkakapasiteetti käyttöön.

– Toivon, että asiasta tajutaan rummuttaa. Meillehän ei edes ole kovin paljon terassipaikkoja, sen takia ehkä uskallankin asiasta puhua, koska eihän tämä minun laariini sada, Alén naureskelee viitaten omiin ravintoloihinsa.

– Meillä taitaa esimerkiksi Ultimassa olla terassilla 20–30 asiakaspaikkaa, mutta terassia ei ole vielä avattu koska tänään aamulla vasta asian laita valkeni soitellessa aluehallintovirastoon.

Alén kiittelee valtioneuvoston päätöstä olla rajoittamatta ulkoterassien asiakaspaikkoja, mutta hän ihmettelee miksei asiasta tiedotettu selkeämmin. Hän spekuloi, että useampi ravintola olisi saattanut avata tänään ovensa, ja terassinsa, jos nämä olisivat tienneet, ettei terassia koske asiakaspaikkarajoitukset.

Hän kertoo jutelleensa muun muassa Ilmatieteen laitoksen aerosolifyysikoiden sekä muiden asiantuntijoiden kanssa ja ulkoterassit ovat hänen mukaansa turvallisempia kuin moni luulee.

– Terassi on aivan sairaan turvallinen paikka, ei muuta kun terassit tukkoon, Alén huokaa.

Alén kertoo, että uusista säännöistä löytyy myös muita mielenkiintoisia yksityiskohtia. Hän kertoo, että nykysäännöillä ravintolan pitää sulkea ovensa viimeistään kello 19 niin, että asiakkaat ovat poistuneet ravintolasta. Mutta jos ravintolalla on ulosmyyntilupa, niin alkoholia saa myydä ulos ravintolasta kello 21 asti, sillä ulosmyyntilupa kuuluu samojen sääntöjen piiriin kuin ruokakaupat ja Alko.

– Vähän huomaa, että nämä lait ja säännöt on tehty vähän nopeasti.

Alén huomauttaa vielä siitä, että sateen sattuessa ei ravintola voi välttämättä ottaa terassilla olevia asiakkaita sisään, etteivät sisätilojen asiakaspaikkarajoitukset tule vastaan.

– Tämä virus ei ole mikään pelleilyn asia, ja ravintoloille pitäisi antaa toimivia ohjeita ja valmistella siihen, että homma hoidetaan niin, ettei ravintoloista tule yhtään tartuntoja. Toivon, että ravintolat toimivat nyt oikein supervastuullisesti, eikä ilmestyisi mitään rajoitusrikkureita.

Hän toivoo, että muutkin ravintolat nyt viimeistään tajuavat hyödyntää sitä, että terassin asiakaspaikkakapasiteettia voi hyödyntää täysin.