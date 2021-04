Työntekijä kuoli Rauten asennustyömaalla Kiinassa

Yhtiön mukaan työntekijä oli jäänyt puristuksiin ja loukkaantunut vakavasti.

Työntekijä on menehtynyt vakavassa työtapaturmassa suomalaisen Rauten asennustyömaalla Kiinassa, yhtiö tiedottaa. Yhtiön mukaan työntekijä oli jäänyt puristuksiin nostolavan alle ja menehtyi myöhemmin saamiinsa vammoihin.

Onnettomuuden kerrotaan tapahtuneen viime torstaina nostolavojen huoltotöiden yhteydessä projektikohteessa, jossa Rauten lisäksi on useita toimijoita. Asentajien tauon aikana yksi nostolavan turvalukitus oli poistettu toisen toimijan toimesta väärinkäsityksen vuoksi. Rauten asentaja jäi puristuksiin lavan alle palattuaan jatkamaan työtään.

– Uhrin perhe ja kollegat ovat ajatuksissamme. Olemme tiedottaneet asiasta projektissa työskenteleviä ja tarjoamme heille tukea. Raute on sitoutunut suojelemaan oman henkilöstön, asiakkaiden, kumppanien ja niiden yhteisöiden, joissa toimimme, terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä. Jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön. Onnettomuustutkinta on aloitettu ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet tullaan toteuttamaan osana jatkuvaa työtämme turvallisuusprosessiemme ja -toimintatapojemme kehittämiseksi, sanoo Rauten toimitusjohtaja Tapani Kiiski yhtiön tiedotteessa.

Raute kertoo aloittaneensa onnettomuuden tutkinnan yhdessä paikallisten viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.