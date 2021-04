Valmet Automotiven jättirekrytointi etenee – yhtiö saanut jo yli 2 000 hakemusta

Yhtiössä yllätyttiin verkkorekrytoinnin toimivuudesta.

Valmet Automotive ilmoitti maaliskuun alussa käynnistävänsä 1 000 työntekijän rekrytoinnin Uuteenkaupunkiin ja Saloon.

Nyt, puolitoista kuukautta myöhemmin, yhtiö on vastaanottanut lukuisia hakemuksia.

– Tällä hetkellä hakemusmäärä on yli 2 000, Valmet Automotiven viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo.

Salon akkutehtaalle haetaan noin 300:aa henkilöä, ja noin 700:n henkilön arvioidaan sijoittuvan Uuteenkaupunkiin auton- ja akunvalmistustehtäviin.

– Saloon on tullut noin 800 hakemusta, ja loput ovat hakeneet Uuteenkaupunkiin. Meillä on myös vaihtoehto, että henkilö voi hakea molempiin.

– Meillä on ollut vastaavanlaisia 1 000 henkilön rekrytointeja aiempina vuosina, ja hakemusten määrä on vastannut odotuksia.

Valmet Automotive tiedotti maanantaina tehneensä sopimuksen noin 150 henkilön kanssa. Mäen mukaan lukema on ”vajaat 200”.

– Osa 2 000 hakemuksesta on käsitelty, ja osa hakemuksista tullaan käsittelemään. Tilanne ei siis ole se, että kaikista hakeneista vain vajaat 200 olisi valittu, hän selventää.

Suurin osa rekrytoinneista tehdään autonvalmistuksen tarpeisiin.­

Yhtiö tiedotti niin ikään maanantaina tehneensä sopimuksen suomalaisen rekrytointiyrityksen kanssa, jotta prosessia saataisiin nopeutettua.

Omat haasteensa siihen on tuonut koronatilanne.

– Aiemmat isot rekrytoinnit on järjestetty niin, että on ollut esimerkiksi rekkakiertueita. Ilman koronaa oltaisiin varmasti toteutettu jotain vastaavanlaista, mutta tässä tilanteessa lähdimme siitä, että markkinointi ja kampanjat ovat verkossa, Mäki sanoo.

Hänen mukaansa on käynyt niin, että ”välttämättömyydestä on tullut hyve”, sillä rekrytoinnin siirtäminen verkkoon on toiminut yllättävän hyvin.

– Jos ja kun rekrytointeja jatkossa on, verkossa tapahtuvan rekrytoinnin rooli tulee todennäköisesti kasvamaan.

Rekrytointikampanjalle ei ole ilmoitettu päättymishetkeä, ja Mäki uskoo sen jatkuvan ainakin kesään asti.

– Kukaan Suomessa ei ole varmaan tehnyt näin suurta rekrytointia vain verkossa, ja halusimme seurata, miten tämä tapahtuu. Uskon, että tämä (kampanja) jatkuu vielä hyvän aikaa.

Valmet Automotive ilmoitti viime joulukuussa rakentavansa uuden akkutehtaan Uuteenkaupunkiin. Maaliskuussa yhtiö kertoi perustavansa akkutehtaan myös Saksaan, Baden-Württembergin osavaltiossa sijaitsevaan Kirchardtin kaupunkiin.

Autotehdas perustettiin Uuteenkaupunkiin jo vuonna 1968. Yhtiö työllistää neljässä massa yhteensä noin 5 000 ihmistä.

Juttua muokattu 19.4. klo 13:06: Korjattu yhtiön nimi otsikossa.