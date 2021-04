Verottaja odottaa koronavuoden teettävän lisätöitä veroilmoituksiin

Esitäytetyt veroilmoitukset pitää korjata viimeistään toukokuussa.

Koronapandemiasta johtuvien muutosten odotetaan teettävän Verohallinnossa normaalia enemmän työtä, kun suomalaiset korjaavat esitäytettyjä veroilmoituksiaan.

Johtava veroasiantuntija Sami Varonen sanoi STT:lle perjantaina, että veroilmoituksiin odotetaan tavallista enemmän muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi etätöihin ja matkakuluihin. Niiden lopullista määrää hän ei kuitenkaan vielä ala arvioida.

– Reilu puoli miljoonaa suomalaista on jo korjannut omia ilmoituksiaan, mutta viime vuonna korjauksia teki 1,3 miljoonaa suomalaista, joten asia on pahasti kesken, Varonen sanoo.

Verottaja on lähettänyt kansalaisille esitäytetyt ilmoitukset, ja viimeinen mahdollisuus niiden korjaamiseen on toukokuussa. Tarkka takaraja löytyy omasta veroilmoituksesta, joka on postitettu kotiin tai löytyy verottajan OmaVero-palvelusta.

Muutoksia voi aiheuttaa esimerkiksi työhuonevähennys, johon etätöitä tehneet voivat hakea korotusta.

– Etätyötä tehneillä vähennettävät matkakulut jäävät tavallista pienemmiksi. Toisaalta työpaikoille matkustaneilla matkakuluja voivat kasvattaa julkisten kulkuneuvojen vuorojen vähentyminen tai esimerkiksi maskeista aiheutuneet kulut.

Valtaosa ei työskennellyt kotoa ollenkaan

Etätyöt ja siitä aiheutuvat muutokset verotuksessa eivät suinkaan koske kaikkia suomalaisia.

Yliaktuaari Tatu Leskinen kirjoitti maaliskuun lopulla Tilastokeskuksen Tieto & Trendit -blogissa, että vaikka etätyön tekeminen kaksinkertaistui vuonna 2020, kolme viidestä työllisestä ei tehnyt lainkaan töitä kotona.

Tiedot perustuvat työvoimatutkimukseen, jonka mukaan neljäsosa työllisistä teki säännöllisesti töitä kotona. Eniten etätyö lisääntyi aloilla, joissa sitä on perinteisesti tehty vähän.

Myös Verohallinnon Varonen puhuu etätyöharhasta:

– Suorittava työ tehdään tehtaissa, kivijalkakaupoissa ja terveyskeskuksissa edelleen paikan päällä ja niihin pitää matkustaa kuten ennenkin, Varonen sanoo.