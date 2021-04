Puukomposiitista designia valmistava suomalaisyritys sai Euroopan innovaationeuvoston EIC Accelerator -rahoituksen.

Kotimainen designyritys Woodio on saanut EU:lta 7,5 miljoonan euron rahoituksen. Rahoituksen myötä yritys pyrkii kasvattamaan tuotantoaan sekä rakentamaan uuden tehtaan Suomeen. Yrityksen ykköstuote on uusi ja innovatiivinen – kyseessä on puinen vessanpönttö.

Woodion mukaan sen puinen vessanpönttö on tiedettävästi ensimmäinen ja ainoa puumateriaalista valmistettu wc-pönttö. Toki mökeiltä on löytynyt puisia ulkohuusseja, mutta tämäpä onkin vedettävä vesivessa.

Yrityksen mukaan sillä on kolme merkittävää etua verrattuna perinteisiin posliinipönttöihin; tuotteen materiaali on kestävämpää, sillä on likaa hylkivä pinnoite ja puupitoinen materiaali tuntuu mukavammalta ihoa vasten.

Pönttöjen lisäksi Woodio valmistaa puukomposiitista myös lavuaareja, kylpyammeita sekä pyyhekoukkuja.

Aina ei tule pelkästään törttöiltyä pikkujouluissa, vaan joskus pikkuhutikassa voi käydä melkoinen onnenpotku. Näin kävi noin kymmenisen vuotta sitten Woodion perustaja-toimitusjohtajalle Petro Lahtiselle.

– Alkuperäinen materiaali on kehitetty hieman vahingossa pikkujoulujen sivutuotteena. Sekoiteltiin puuhaketta ja polymeerinäytteitä ajankuluksi, ehkä myös pienessä maistissa. Hullu tarina, joskus voi käydä ihmiselle tsägä elämässä.

Lopputuloksena oli materiaali, joka on Lahtisen mukaan kestävämpää kuin vaikkapa perinteiset keraamiset lavuaarit. Perinteiseen lavuaariin ilmestyy helposti halkeamia, jos siihen vaikka tipauttaa lasisen hajuvesipullon riittävällä voimalla. Lahtisen mukaan Woodian komposiittimateriaali kestää iskuja huomattavasti paremmin.

Lahtinen kertoo, että Woodion lavuaaria voi lyödä vaikka vasaralla eikä se hajoa. Materiaali on niin iskulujaa, ettei vasara jätä siihen edes lommoa.

Puukomposiitin kerrotaan myös olevan kylpyhuoneiden ja vessojen perinteisiä posliinialtaita kestävämpi ja ekologisempi vaihtoehto. Yritys kuvailee yhdeksi tehtäväkseen vähentää keramiikkateollisuuden suuria hiilidioksidipäästöjä.

Yksi puupöntön valteista on myös sen likaa hylkivä pinta. Lika ei jää siihen kiinni kuten perinteisiin posliinipönttöihin, joten sitä on helpompi pitää puhtaana. Jäävätkö siis niin sanotut jarruraidat pian historiaan?

– Jarruraidat ovat jääneet historiaan ainakin meidän toimistolla, vaikka ei sitä kuitenkaan ehkä uskalleta aivan virallisella tuoteominaisuudella markkinoida, mutta liukkaaseen pintaan ei jää lika samalla tavalla kiinni kuin perinteisiin pönttöihin, Lahtinen nauraa.

Woodion vessanpönttöä on suunniteltu viimeiset kolme vuotta ja nyt työ alkaa tuottaa tulosta. Nyt saatu tukirahoitus tuleekin tarpeeseen, sillä yritys ei ole pystynyt kunnolla vastaamaan kysyntään. Tällä hetkellä yritys työllistää noin 25 henkilöä, ja tuotteet tehdään käsityönä yhtiön tiloissa Helsingin Konalassa.

Tuen myötä tarkoitus olisi automatisoida tuotantoa teollisemmassa tehtaassa, ja Lahtisen mukaan vakaa tarkoitus on nyt saada uusi tehdas Suomeen joka voisi työllistää noin sata henkilöä.

Tulevaisuuden kylpyhuone saattaa Lahtisen mielestä olla täysin tai edes osittain puukomposiittia, ja hän kertoo haaveilevansa jo puisista kylpyhuoneen laatoista.

Lahtisen mukaan juuri nyt suunnitteilla on puukomposiitista valmistettu pisulaari, joka sopisi esimerkiksi hotelleiden ja ravintoloiden vessoihin.

Nyt saatu tuki on Woodiolle tärkeä taloudellisesti, mutta myös henkisesti. Yritys kokee sen olevan vahva merkki siitä, että maailma kaipaa nyt uudenlaisia ekologisia innovaatioita.

– Kyseessä on ihan miljardiluokan bisnes ja markkina. Kilpailijat ovat jättiyrityksiä, ja sinne mekin tähdätään, Lahtinen kertoo.