Marco Bjurström kertoo, miksi palautti sata tonnia Business Finland -tukea – ”Homma meni tosi monimutkaiseksi”

Korona kurittaa tanssinopettajan ja ravintoloitsijan molempia bisneksiä.

Viestintäkouluttaja, tanssiyrittäjä Marco Bjurström palautti tanssikoulu StepUpin Business Finlandilta saadun 100 000 euron koronatuen kokonaan alkukesästä, kun kustannustukimalli alkoi.

– Molempia ei voinut saada, joten teimme järkipäätöksen, palautimme rahan ja haimme valtiokonttorilta kustannustukea, StepUpin perustajiin ja omistajiin kuuluva Bjurström sanoo.

Ohjeet siitä mitä piti hankkia alihankintana, olivat hänen mukaansa liian kimurantteja siihen nähden, että koulu tekee kaiken itse.

– Homma meni tosi monimutkaiseksi. Sitä sataa tuhatta ei olisi voinut käyttää omaan tekemiseen.

Koronasulusta kärsivät firmat tarvitsivat rahaa vuokriin ja palkkoihin, mutta BF-raha oli tarkoitettu liiketoiminnan kehitykseen ja sen projektikustannuksiin.

StepUpin tiimikin ryhtyi rakentamaan vauhdilla uutta liiketoimintamallia avustuksen vaatimassa muodossa. Syntyi online-koulu, joka tarjoaa verkkotanssitunteja.

Alkujaan ajatus tuntui toimivalta pitkän tähtäimen palvelukonseptina, mutta toisin kävi. Jo toista vuotta jatkuva pakkokotoilu on kypsyttänyt asiakkaat pahoin verkossa tai mobiilissa roikkumiseen.

– Ihan rehellisesti on sanottava, että on siellä virallisesti tuhansia kävijöitä, mutta eivät ne maksullisia tunteja juurikaan ole ostaneet. Puhutaan minimaalisista summista.

Nuoret eivät jaksa enää virtuaalitreenejä

Lisäksi tanssikoulu järjestää normitunteja Zoom-livenä.

Bjurström on huolissaan yläkoulu- ja lukioikäisistä lapsista ja nuorista. He eivät ole voineet käydä koulussa, eikä heitä näy myöskään Zoomissa.

– Aikuiset eli 30-vuotiaat ja sitä vanhemmat haluavat käydä virtuaalitunneilla, ja he ovat tähän asti pelastaneet koulumme.

Bjurström ymmärtää murrosikäisiä, jotka ovat herkässä iässä ja aika on erityisen raskasta. Motivaatio on laskenut ja opettajilla täysi työ innostaa ryhmiä jatkamaan treenaamista kotioloissa.

– He ovat niin kypsyneitä siihen, että koulua käydään kotona ääressä aamusta iltaan. Se että lähtisit vielä tanssitunnille omassa makuuhuoneessa, tai olohuoneessa pikkusisaruksen tai vanhempien kyylätessä, ei innosta.

Kesän jaksaa vielä

Viime keväänä liikevaihto tyssäsi lähes kokonaan ja on noin puolet normaalista. StepUpilla on ollut isona kouluna vielä taloudellista selkärankaa, mutta kassa alkaa tyhjetä silläkin.

– Jos tämä jatkuu vielä kesän yli, niin sitten pitää varmaan jo kaikkien koulujen pistää hanskat tiskiin. Moni pieni koulu on jo lopettanut tai lopettamassa.

– Ei me tästä mihinkään konkurssiin aiota mennä vaan sinnittelemme tavalla tai toisella, kaikesta kiristämällä. On vahva usko, että yhteiskunta alkaa aueta.

Ravintolasuunnitelmat suututtavat

Bjurström on myös mukana Helsingissä kahdessa Pompier-ravintolassa, joista Esplanadilla sijaitseva tarjoaa take away -ruokaa. Toinen on suljettu.

Bjurstöm jatkaa ravintolabisneksessä, vaikka suru on yhä suuri ravintoloitsijaveljen Janekin menehdyttyä noin vuosi sitten. Janekin leski Laura Apukka pyörittää ravintoloita.

Bjurström ei ymmärrä aukioloehtoja, joilla hallituksessa kaavailtuja ravintoloita aletaan avata.

– Työvoimakustannus pamahtaa täysillä päälle. Raaka-aineet pitää kuitenkin hankkia. Nyt viedään parasta myyntiaikaa.

Bjurström tunnetaan miehenä, joka tekee yleensä paljon ja isolla energialla. Nyt päivät ovat tyhjiä. Zoom-tunteja on vain neljä viikossa. Bjurström on digitoinut vanhoja VHS-tanssikasetteja 1980-luvulta.

– Tämä on ollut omalaatuista aikaa, viimeinen kuukausi ihan tappoa.

Ensi vuonna alkaa iso Grease-musikaali. Kesämökin laitto alkamassa.