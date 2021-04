Yrittäjät paljastavat, miten Business Finlandin sata tonnia käytettiin – Jethro kehitti sovelluksen yökerholleen

IS:n jättiselvityksestä käy ilmi, että 100 000 euron enimmäissumman saaneiden joukko on hyvin laaja, mukana on koko yritystoiminnan kirjo ohjelmistofirmoista konsulttitaloihin, laivan- ja talonrakentajiin, asfalttifirmoihin, huoltoyhtiöihin ja asianajotoimistoihin sekä lukuisiin muihin.

Tähän mennessä 227 rahoitettua projektia on keskeytetty rahoitusta yrityksen aloitteesta. Yleisin syy on, että yrityksen tilanne on muuttunut hakemuksen jättämisestä.