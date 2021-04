Kohutun Hymyjen maa -dokumentin tehnyt tuotantoyhtiö kaatui

Höyry Filmsin vuoden 2019 tulos oli vielä voitollinen.

Ihmisiä järkyttäneen ja koskettaneen Hymyjen maa -dokumentin tehnyt tuotantoyhtiö Höyry Films haettiin konkurssiin. Konkurssihakemus raukesi varojen puutteessa, eli Höyry Filmsillä ei ollut varoja konkurssikäsittelyyn, eikä velkojille riittänyt jaettavaa.

Hakemuksen raukeaminen tarkoittaa myös sitä, että velallisen yrityksen omaisuus voidaan ulosmitata myös siltä osin, kun se konkurssissa jäisi velalliselle.

Höyry Filmsiä haettiin konkurssiin jo viime vuoden joulukuussa. Hakijana toimi Verohallinto. Ratkaisu Höyry Filmsin konkurssiin saatiin vasta huhtikuussa, sillä käsittelyä viivästytti valitukset ja vastavalitukset.

Konkurssiin haettu Höyry Films perustettiin vuonna 2012. Vuonna 2014 tuotantoyhtiö julkaisi Hymyjen maa -dokumentin, joka sai muun muassa 20 000 euroa laatutukea. Vuotta myöhemmin dokumentti esitettiin Ylen Docventures-sarjassa, jolloin se tavoitti suuremman yleisön.

Hymyjen maa -dokumentissa kuvaaja-leikkaaja Joni Luomanen ja ohjaaja ja tuotantoyhtiön toimitusjohtaja Heikki Häkkinen lähtivät etsimään Thaimaahan ystäväänsä Tuomas Kelaa.

Kela on tuolloin asunut Thaimaassa kymmenisen vuotta. Pahasti alkoholisoitunut ja alipainoinen Kela on menettänyt kävelykykynsä, ja Häkkinen sekä Luomanen pyrkivät pelastamaan ystävänsä.

Dokumentti herätti keskustelua muun muassa siitä, kuinka alkoholisoitunutta läheistä pystyy auttamaan.

Julkaisunsa jälkeen osa piti dokumenttia riipaisevana ja koskettavana kuvauksena elämänhallinnan menettäneestä alkoholismiin sairastuneesta, mutta vastaväitteitäkin esitettiin.

Helsingin Sanomien kriitikko Veli-Pekka Lehtonen kutsui dokumenttia kritiikissään sosiaalipornoksi.

Ilta-Sanomissa kriitikko Taneli Topelius kuvasi dokumenttia seuraavalla tavalla:

– Puhtaan pelastustarinan sijaan Hymyjen maasta muodostuu yllättäen hätkähdyttävä muotokuva itsetuhosta. Traagiseksi kääntyvän auttamismatkan dokumentoiminen jää kuitenkin pahasti kesken, kun tilanteen taustoitus ontuu eikä Häkkinen kytke kömpelöön auttamisprojektiinsa itsekritiikkiä.

Hymyjen maan jälkeen Höyry Films ei ole julkaissut uusia elokuvia. Sen päätoimiala on elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto. Vuonna 2019 sen liikevaihto oli 128 000 euroa ja liikevoitto 24 000 euroa.

Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Häkkinen ei halunnut kommentoida, onko varattomuuteen ajanut koronaviruksen aiheuttamat talousvaikutukset vai onko syynä jokin muu asia.

– En mä lähde näihin vastailemaan, kiitos vaan, Häkkinen sanoi.

Ilta-Sanomien haastattelussa vuonna 2015 Häkkinen kiisti tehneensä Hymyjen maan rahan vuoksi.

– Olemme työmme puolesta kuvanneet kaikkea tekemäämme kymmenkunta vuotta. Meille on luontaista ottaa kamerat mukaan vähän kaikkialle. Jotkut luulevat, että dokumentilla on tehty rahaa, vaikka meillä on dokumentin takia pelkkää velkaa, Häkkinen sanoi.