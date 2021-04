Handelsbanken varoittaa Ericssoniin liittyvistä riskeistä

Pankkikonserni Svenska Handelbanken varoittaa telelaitevalmistaja Ericssoniin liittyvistä riskeistä. Sen arvioi analyysissään, että yhtiön positiiviset näkymät jäävät riskien varjoon lyhyellä ajalla.

Handelsbanken alentaa Ericssonin suositusta. Uusi suositus on ”pidä”, kun aiempi oli ”osta”. Osakkeen tavoitehinnan pankki nosti kuitenkin 130 kruunuun 120 kruunusta.

Handelsbanken huomauttaa, että osakkeen hinta on noussut 50 prosenttia vuodessa, mikä antaa sijoittajille mahdollisuuden kotiuttaa voittoja. Osan osakkeista sijoittaja voi sen mukaan silti pitää ja tähdätä pankin ennakoimaan aiempaa korkeampaan tavoitehintaan.

Ericsonin digitaalisten palvelujen Handelsbanken ei usko elpyvän ennen tämän vuoden jälkimmäistä puoliskoa. Se arvioi, että valuuttakurssiriskit ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja se odottaa tämän vaikuttaneen Ericssonin myyntiin.

Epävarmuutta kasvattavat muun muassa myös Samsungin kanssa meneillään oleva patenttikiista ja se, menestyykö yhtiö Kiinan 5G-hankinnassa.

Pankki kirjoittaa, että Ericsson on edelleen maailmanlaajuinen markkinajohtaja koon, laadun ja voitettujen 5G-sopimusten lukumäärän perusteella. Se kuitenkin lisää, että Nokia on tulevina vuosina kovempi 5G-kilpailija kuin se on ollut vuosina 2018–2020.