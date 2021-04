Osa ravintoloista aikoo pysyä kiinni maanantain jälkeen – hallituksen linjaukselle sataa haukkuja: ”Kuulostaa aika absurdilta”

Monet ruokaravintolat eivät aio ensi viikolla avata oviaan, vaikka hallitus sen sallisikin kuuden viikon sulkemisen jälkeen.

Ravintola-alalla hallituksen mahdolliset suunnitelmat ravintoloiden avaamiseksi ensi maanantaina eivät juuri saa kiitosta.

– Päätös kuulostaa aika absurdilta, arvostelee ravintolayhtiö NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Ylen hallituslähteistä saamien tietojen mukaan anniskeluravintolat saisivat kuuden viikon jälkeen ensi maanantaina jälleen avata ovensa asiakkaille, tosin tietyin rajoituksin. Pahimmilla korona-alueilla anniskeluravintolat saisivat olla auki iltakuuteen ja ruokaravintolat iltaseitsemään. Alkoholin tarjoilu loppuisi sekä anniskelu- että ruokaravintoloissa kello 17.

NoHo Partners pyörittää monenlaisia ravintoloita fine dining -ravintoloista yökerhoihin ja pubeihin.

– Nyt tehdään rajoitus, joka käytännössä avaa keskikaljabaarit ja pubit iltapäivällä, joihin mennään päivisin juomaan olutta, ja ruokaravintolat pysyvät kiinni, niin onhan se aika erikoinen tilanne, Vikström ihmettelee.

– Vielä erikoisemmaksi sen tekee se, että sekä MaRa (Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry) että itse olen ollut tämän kertomassa talousvaliokunnassa useaan otteeseen, että näin tässä tulee käymään.

– Saavutetaan sinällään vastakkainen tilanne kuin mikä on tavoitteena.

Wikströmin mukaan NoHon ruokaravintolat pysyvät todennäköisesti ensi viikolla kiinni, mutta muutama pubi saattaa avata ovensa.

– Tätä olen yrittänyt avata monta kertaa, että ruokaravintoloissa liiketoiminta perustuu iltakauppaan. Ihmiset tulevat tyypillisesti syömään seitsemän aikaan. Nyt tämä leikkaa iltakysynnän pois ja lounaskysyntää ei ole, koska ihmiset ovat etätöissä, Vikström toteaa.

Aukiolorajoitukset eivät miellytä erityisesti päivällisiä tarjoavia ravintoloita.­

Ruokaravintoloiden toiminta voisi olla kannattavaa, jos niiden sallittaisiin olla auki vähintään iltakymmeneen. Yhtiö on varautunut omissa suunnitelmissaan siihen, että ruokaravintoloita avataan vasta vapun jälkeen.

– Ei olla missään vaiheessa uskottu siihen, että rajoitukset huhtikuussa olisivat sellaisia, että ravintoloita päästään avaamaan, Vikström sanoo.

– Kaikessa on kuitenkin edellytyksenä, että tautitilanteen hyvä trendi jatkuu, ja ilmojen lämpenemisen ja rokotusten yhteisvaikutuksesta päästään kesällä lähelle normaalia. Uskon, että meillä ja sosiaali- ja terveysministeriöllä on sama tavoite, ja tämä seuraavan kahden viikon sääntömuutos on lähinnä naurettava.

Hyvä asia hallituksen suunnitelmassa hänen mukaansa kuitenkin on, että sitä aiotaan tarkastella kahden viikon välein.

– Se viestii, että heilläkin on tahtotilana päästä irti rajoituksista, Vikström toteaa.

Myös ketjujohtaja Harri Ojanperä S-ryhmästä arvostelee suunnitelmaa sulkea ruokaravintolat alkuillasta. Hänenkin mielestään ruokaravintoloiden pitäisi saada olla auki vähintään iltakymmeneen.

– Jos on asialliset asiakaspaikkarajoitukset, niin päivällinen se ei aiheuta tartuntariskiä sen enempää kuin lounasruokailu, Ojanperä sanoo.

– Otetaan vaikka Amarillo-ketju, jossa yleensä syödään ja vietetään iltaa, niin pelkällä lounastoiminnalla kannattavuudelta putoaa pohja.

S-ryhmän 500 ravintolaan kuuluu muun muassa Amarillo-ketju, ABC-huoltamoiden ravintolat ja franchising-periaatteella pyöritetyt Hesburger-hampurilaispaikat lukuisten erilaisten pubien lisäksi.

Ojanperän mukaan on kuitenkin hyvä, että ravintolatoiminta yleensä pääsee jotenkin käyntiin.

– Tässä olisi kuitenkin täysin mahdollista erotella ja luokitella ruokaravintolatoiminta erilleen ja antaa vapaammat mahdollisuudet harjoittaa liiketoimintaa, Ojanperä sanoo.

Hän ehdottaa myös terasseille väljempiä rajoituksia kuin sisätiloihin.

– Nyt kun meteorologit lupaa vähän lämpöisempää säätä, niin toimialalle olisi tärkeää saada terassitoiminta käyntiin. Jos sekin klo 17 loppuu, niin siinä jää juuri ne mukavat alkuillan tunnit myymättä, Ojanperä sanoo.

Ravintoloiden rajoitukset vaikuttavat myös S-ryhmän hotellien toimintaan, hän muistuttaa. Hotellien asiakkaat tulevat yleensä puolen päivän jälkeen tai alkuillasta, joten hotellien ravintoloiden illalliset ovat matkailulle tärkeitä.

Yleisestikin suunnitelma avaamisesta ensi maanantaina, eli vain muutaman päivän varoitusajalla on ravintoloille vaikeaa.

– Onhan se tietyllä tavalla sietämätöntä, että yrittäjille annetaan aina näin vähän aikaa reagoida, ei vain työnantajan vaan myös työntekijän näkökulmasta, Ojanperä sanoo.

– Jokainen päivä on tärkeä. Totta kai ymmärretään hallituksen haasteet, mutta siitä huolimatta vähän ennakoivampaa toimintaa olisi lupa odottaa.

Hän muistuttaa, että ravintolan avaamiseen liittyy paljon valmisteluja lähtien raaka-aineiden tilaamisesta keittiöön, työntekijöiden tavoittamisesta ja vuorojen suunnittelusta lounaslistojen suunnitteluun ja tilojen siivoamiseen.

– Siihen jää kovin vähän aikaa, Ojanperä sanoo.

Ravintola Amarillo Kotkassa.­

Food and More -yhtiön toimitusjohtajan Viljo Laineen mukaan yhtiön Fat Lizard -ravintoloita tuskin avataan vielä maanantaina - eikä todennäköisesti myöhemminkään ensi viikolla.

– Ei näihin aikatauluihin ehdi reagoida. Mutta sellaista se on ei tässä syyllisiä haeta, Laine toteaa.

– Ei me edes yritetä maanantaihin. On tässä opittu se, että kannattaa avata mieluummin päivä liian myöhään kuin aikaisin.

Jos rajoitukset kuitenkin toteutuvat ennakkotietojen mukaisina, myös Fat Lizard -ravintolat pysyvät Laineen todennäköisesti kiinni ja myyvät vain noutoannoksia. Ravintoloiden liikevaihdosta 70 prosenttia tulee ruoasta, ja tärkein aika on iltaseitsemän jälkeen.

Esimerkiksi Otaniemen Fat Lizard -ravintolaa ei aiota avata edes lounasaikaan.

– Otaniemessäkään ei päivisin liiku ristinsielua, kun koko kampus on kiinni. En näe lounasta varten avaamisessa hirveästi järkeä, Laine sanoo.

Laine pitää kuitenkin tietoja rokotusten edistymisestä ja tartuntojen vähenemisestä kuitenkin positiivisena. Työntekijöiden epävarma tilanne kuitenkin painaa mieltä.

– Saataisiin jengi töihin, se on se pahin homma. Meilläkin on porukkaa, jotka elää nyt aika ikävässä tilanteessa, Laine huokaa.