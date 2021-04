Bitcoin kohosi jälleen uuteen ennätykseen – virtuaalivaluuttojen kauppapaikka listautumassa pörssiin

Virtuaalivaluutta bitcoinin noteeraus on ponnahtanut uuteen ennätykseensä. Sitä tukee virtuaalivaluuttojen kauppapaikka Coinbasen listautuminen teknologiapörssi Nasdaqiin.

Bictoinin kurssi on pompannut tänään liki viisi prosenttia 62 973 dollariin. Edellinen ennätys oli maaliskuulta.

Coinbasen on määrä aloittaa huomenna Nasdaqissa New Yorkissa. Sen arvo pörssiuransa alussa on noin sata miljardia dollaria.

Kryptovaluuttojen maksualusta Zumon toimitusjohtaja ja perustaja Nick Jones arvioi uutistoimisto Bloombergille, että Coinbasen listautuminen hämärtää kryptovaluutalla toimivien yhtiöiden ja perinteisempien rahoituslaitosten rajoja.

Perinteisistä pankeista Goldman Sachs Group ja Morgan Stanley ovat ilmoittaneet, että ne aikovat tarjota asiakkailleen pääsyn virtuaalivaluuttainvestointeihin.

Sähköautonvalmistaja Tesla puolestaan kertoi aiemmin tänä vuonna, että se investoi 1,5 miljardia dollaria bitcoiniin ja hyväksyy sen sähköautojensa maksutapana.