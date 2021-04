Koronatestin kehittänyt suomalaisyhtiö myytiin jättisummalla – miljoonia netonnut toimitusjohtaja: ”En ole katoamassa tästä yrityksestä mihinkään”

Yhdysvaltoihin myydyn Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen kuuluu myös yhtiön suurimpiin omistajiin. Hänen mukaansa yrityskauppa avaa uusia mahdollisuuksia.

Viime viikolla yhdysvaltalainen Hologic osti suomalaisen listaamattoman Mobidiag -kasvuyhtiön noin 668 miljoonan euron kauppahinnalla.

Mobidiag on erikoistunut molekyylidiagnostiikkaan. Vuonna 2020 kasvu oli huimat 600 prosenttia, kun yhtiö toi markkinoille nopeaan tahtiin kehittämänsä menetelmän koronaviruksen testaamiseen. Mobidiagin testejä käyttävät Suomessa muun muassa Huslab ja Mehiläinen, ja ne ovat käytössä myös useissa laboratorioissa muualla Euroopassa.

Taustalla on kuitenkin jo pidemmän ajan tutkimustyö. Vuonna 2000 perustetun yrityksen ratkaisuja voidaan käyttää koronan lisäksi muidenkin tartuntatautien tunnistamiseen. Yhtiö on kehittänyt menetelmiä bakteerien antibioottiresistenssin tunnistamiseen. Yhtiö on investoinut diagnostiikkaratkaisujensa kehitykseen reilusti yli 100 miljoonaa euroa.

Vuonna 2013 se yhdistyi ranskalaisen Genewaven ja suomalaisen Amplidiagin kanssa.

Yhtiön toimitusjohtajaksi siirtyi samalla Tuomas Tenkanen, jonka johdolla yhtiön liikevaihto on kasvanut keskimäärin 130 prosenttia vuodessa kolmen viime vuoden ajan.

Myös yhtiön henkilöstömäärä on kasvanut viime vuosina rivakkaan tahtiin, sillä vuonna 2016 työntekijöitä oli PRH:n rekisterin mukaan vain 25, kun se nyt on lähes 230. Samalla liikevaihto kasvoi alle miljoonasta viime vuoden noin 35 miljoonaan euroon.

– Yritysfuusio vuonna 2013 sekä sen jälkeinen työ on ollut kriittistä, Tenkanen kertoo.

– Fuusiolla saatiin kasaan oikeastaan kaikki se teknologinen osaaminen, millä pystyttiin rakentamaan kokonaan uudet laitealustat, testit ja jopa entsyymit, joita testeissä käytetään. Se oli ihan poikkeuksellinen tilaisuus yhdistää yhteen pakettiin kaikki se osaaminen.

Fuusion jälkeen yrityksessä keskityttiin tuotekehitykseen, johon on investoitu yhteensä noin 130 miljoonan euron verran. Tuotejulkistuksia on Tenkasen mukaan tehty oikeastaan vasta vuodesta 2017 lähtien.

Yhtiö on tuotteistanut ratkaisunsa Novodiag- ja Amplidiag-nimisiksi testilaiteratkaisuiksi, jotka automatisoivat suuren osan testien analysoinnista.

Tuotekehityksen takia yhtiön tulos ennen veroja oli vielä tappiollinen, mutta ennen veroja yhtiö pääsi jo voiton puolelle.

Mobidiagin kannalta yrityskauppa tasoittaa tietä Yhdysvaltojen markkinoille. Hologic on erityisesti naisiin erikoistunut terveysteknologiayhtiö, jonka markkina-arvo on noin 19 miljardia dollaria eli 16 miljardia euroa.

– Olen hyvin tyytyväinen tähän. Tämä mahdollistaa meidän kasvun edelleen ja pääsemme kiinni laajempaan markkina-alueeseen, Tenkanen sanoo.

– Tällaisten tuotteiden markkinoille saaminen esimerkiksi Yhdysvalloissa vaatii vahvan jakeluketjun ja synergioita. Nyt Hologicin kanssa ollaan löydetty kumppani, joka haluaa kasvattaa meitä täällä Suomessa ja investoida meihin, sekä tarjoaa kansainvälisen markkinointi- ja myyntiorganisaation. Parempaa ostajaa olisi ollut vaikea löytää.

Mobidiag on Yhdysvalloissa jo aloittanut tarvittavien lupien ja hyväksyntöjen hakuprosessin. Arvion mukaan luvat saataisiin ensi vuoden puolella.

Mobidiagin pääkonttori on Espoossa. Yhtiöllä on tutkimuskeskus myös Ranskassa, sekä tytäryhtiöitä myös Ruotsissa ja Britanniassa.­

Tenkasen mukaan Hologicilla on jo paljon toimintaa Euroopassa, ja pyrkii yhä laajentamaan sitä myös jatkossa. Mobidiagin toimintaa ei siis olla siirtämässä Yhdysvaltoihin, eikä se Tenkasen mukaan olisi muutenkaan helppoa, sillä yhtiö nojaa muun muassa Suomessa ja Ranskassa asuvan henkilöstönsä korkean teknologian osaamiseen. Henkilöstöä aiotaan yhä kasvattaa.

Hologic ostaa yhtiön koko osakekannan.

Tenkanen itse kuuluu yhtiön suurimpiin henkilösijoittajiin kuuluu 10 prosentin osuudellaan toimitusjohtaja Tenkanen.

– Tottakai olen siinäkin mielessä tyytyväinen, mutta ehkä vielä enemmän olen innostunut siitä, että näen kaupassa tilaisuuden avata vielä uusia ovia, ja se on kiehtovaa, Tenkanen sanoo.

– Eli en ole katoamassa tästä yrityksestä mihinkään, vaan olen siinä mukana. Näen tämän hyvänä ponnahduslautana saada meidän teknologiamme todella maailmanmarkkinoille.

Yhtiön suurimpiin omistajiin kuuluu myös suursijoittaja Timo Syrjälä, joka muun muassa kuului tietoturvayhtiö Stonesoftin omistajiin, kun yhdysvaltalainen Intelin omistama tietoturvayhtiö McAfee osti sen 287 miljoonaan eurolla.

Kauppa tuo mukavan potin muun muassa Helsingin yliopistolle, joka omistaa yhtiöstä noin kahdeksan prosentin osuuden. Yliopisto aikoo käyttää sijoitustuotot opetuksen ja tutkimuksen edistämiseen.

Mobidiag on kerännyt rahaa myös kolmella sijoitusyhtiö Springvestin järjestämällä rahoituskierroksella. Sen järjestämissä osakeanneissa 595 sijoittajaa on sijoittanut yhtiöön noin 9,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 järjestetyn rahoituskierroksen alla yhtiö arvioitiin noin 70 miljoonan euron arvoiseksi. Todennäköisimmäksi exit-tavaksi arvioitiin yhtiön myynti isommalle toimijalle.

Yhtiö on sai vuonna 2019 Euroopan investointipankilta (EIP) 25 miljoonan euron kasvupääomalainan aiemman 15 miljoonan euron rahoituksen lisäksi. Yhtiö on saanut lainoja myös Business Finlandilta.