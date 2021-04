Antti Tuisku pelkäsi vuosi sitten kaiken voivan romahtaa – ”Itkukin saattoi tulla”

Antti Tuiskun nimeä kantavan vaatemallisto julkaistiin juuri kun koronapandemia puhkesi. Unettomien öiden jälkeen kaikki on kuitenkin mennyt odotuksia paremmin.

Vuosi sitten Antti Tuiskua jännitti, miten hänen omaa nimeään kantavan vaatemalliston myynnin kävisi. Antti Tapani -mallisto oli juuri lanseerattu Prismoissa, kun koronapandemia iski.

– Mie voin rehellisesti sanoa, että vietin monta unetonta yötä, ja itkukin saattoi tulla, kun korona romahdutti kaikki ennakkosuunnitelmamme. Oltiin tuntemattoman edessä ja mietin, meneekö kaikki työ hukkaan, Tuisku muistelee koronavuotta.

Prisman vaatemyynti onnistui kuitenkin viime vuonna pitämään tappiot huomattavasti muotialan keskimääräistä pudotusta loivempana.

Kun muotialalla keskimääräinen lasku oli noin 16 prosenttia, Prismassa vaate- ja jalkinemyynnin lasku jäi noin 3 prosenttiin.

Päivi Hole.­

Hypermarketit eivät kärsineet koronasta vaatekauppojen tavoin. S-ryhmän käyttötavaran myyntijohtaja Päivi Holen mukaan Antti Tapani -mallisto ylsikin lähes tavoitetulokseensa ja omalta osaltaan tuki Prismojen vaatemyyntiä.

Myyntiin on tulossa jo kolmas mallisto.

Vaikka asiakkaille Antti Tapani näyttäytyy vasta vuoden täyttäneenä muotibrändinä, sen taustalla on tehty työtä vuosia.

Brändin rakentaminen aloitettiin vuonna 2019 intensiivisesti, mutta ajatus siitä kumpusi jo vuonna 2016. Aiemmin Tuisku oli tehnyt yhteistyötä Prisman kanssa Minut itseni kanssa -kampanjassa.

– Silloin kun olen asunut Rovaniemellä pienempänä, toivoin, että tällaisesta isosta kaupasta löytyisi vaatteita, joita haluaisin itse käyttää, Tuisku sanoo.

Antti Tapanin inspiraation lähteenä toimii Tuiskun vuonna 2018 Varalan urheiluopistossa tekemä luentovalmennus menestyksestä. Osana työtä Tuisku pohti muun muassa sitä, miksi hän saavutti menestyksen kymmenennellä studioalbumillaan, kun suuri osa pop-artisteista menestyy ensialbumeillaan ja katoaa muutaman levyn jälkeen kartalta.

– Toivoisin, että jokainen ihminen uskaltaa pohtia, millainen hän on.

Antti Tapani -malliston mainoskuva.­

Luovana johtajana Antti Tapani -brändille toimiva Tuisku haluaa pitää selvän eron musiikkiuransa ja muotiuransa välillä.

Artisti-Tuisku on voimakkaassa muutoksessa jatkuvasti: tukan väri vaihtuu, musiikkiin poimitaan uusia tyylivaikutteita ja show elää ajassa. Sen sijaan Antti Tapani on Tuiskun mukaan staattisempi: sen taustalla olevat arvot ja perusajatus ovat aina samat, vaikka mallistot vaihtuvatkin.

Tuisku korostaa, ettei Antti Tapani ole fanituote vaan muotimerkki siinä, missä muutkin. Laatuun, kestävyyteen ja visuaalisuuteen panostetaan, eikä Tuisku itse esiinny brändin mainoskasvona.

– Kyllähän muoti on aina kiinnostanut mua itteä hirveesti. Mie oon ite ajatellut aina, että pukeutuminen on iso osa ihmisen itseilmaisua ja koen, että mulla on paljon näkemystä siitä. Tiedän, millaisista vaatteista tykkään ja minkälaiseen katumuotiin mie kiinnitän itse huomiota.

Tuisku sanoo, että Antti Tapanin tuotteet ovat lähtöisin hänen omista mieltymyksissään. Esimerkiksi urheilu ja liikunnallisuus ovat Tuiskulle sydämen asia, ja se näkyy siinä, että brändin vaatteet soveltuvat liikunnalliseen elämäntyyliin.

Luova johtajuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Tuisku suunnittelisi jokaisen vaatteen ”lyijykynällä työhuoneessa”. Sen sijaan suunnittelutiimi suunnittelee malliston päätrendit yhdessä Tuiskun kanssa ja mitä pidemmälle brändi on kehittynyt, sitä enemmän Tuisku pystyy antamaan vastuuta suunnittelijoilleen.

Antti Tapanin ottaessa ensiaskeliaan Tuisku saattoi puuttua pieniinkin yksityiskohtiin.

– Nyt kun tiedämme, millaista lopputulosta laadun ja tyylin osalta haemme, mun ei tarvitse lähteä tehtaille tarkistamaan, että meneehän kaikki oikein.

Yhä edelleen Tuisku tarkastaa ja hyväksyy koko malliston ja pyytää tarvittaessa muutoksia. Lisäksi hän on vahvasti mukana markkinoinnin suunnittelussa ja kertoo suhtautuvansa siihen intohimoisesti.

Antti Tapani -brändi on tarkoitettu monivuotiseksi osaksi Prismojen vaatemyyntiä.

Mallistossa on erilaisia vaatteita ja asusteita sukista uimapukuihin.

Sukat ovat yksi harvoista malliston Suomessa tuotetuista tuotteista. Muita vaatteita valmistetaan muun muassa Pakistanissa, Bangladeshissa ja Kiinassa.

” Asiakastutkimuksien mukaan suomalaiset halusivat ostaa meiltä vaatteita, mutta meillä ei palautteen mukaan ollut tarjota kovinkaan kiinnostavia vaihtoehtoja.

Vaatteita valmistetaan ulkomailla kolmannen osapuolen tarkistamissa tehtaissa.

Tuisku sanoo, että ennen Suomessa oli useampia vaatetehtaita, mutta pikku hiljaa ne ovat valuneet ulkomaille maihin, joissa vaatteiden valmistaminen on halvempaa.

– Antti Tapani -brändi ei ole ainoa taho, joka yrittää omalla toiminnallaan vaikuttaa rakenteisiin, mikä taas muuttaisi isossa kuvassa toimintaa eettiseksi. Tämä on osa isompaa rakenteellista muutosta, Tuisku muotoilee.

Holen ja Tuiskun mukaan vaatteiden valmistaminen Suomessa ei olisi helppoa, vaikkakin mahdollista.

– Tällä ajalla ja vaivalla nykyiseen lopputulokseen pääseminen olisi ollut mahdotonta Suomessa valmistamalla, Hole sanoo.

S-ryhmän ja varsinkin Prismojen asema suomalaisten vaatettamisessa on ottanut isoja askeleita eteenpäin siitä, kun Hole tuli taloon vuonna 2015.

– Silloin emme olleet suomalaisessa muotimarkkinassa siinä asemassa kuin nyt. En ehkä sanoisi, että tilanne olisi ollut hälyttävä, mutta nykyään olemme suomalaisten suositun paikka ostaa vaatteita. Meidän filosofiamme on ”muoti kuuluu kaikille”, Hole kertoo.

Aiemmin Prismalla ei oikeastaan ollut roolia suomalaisessa muodissa. Holen aloittaessa tehtäviään SOK:ssa perehdytyksessä painotettiin, ettei Prisman tarvitse olla muodin aallonharjoilla ja se voi olla rehellisesti hypermarket.

– Kysyin miksi ei tarvitsisi? Asiakastutkimuksien mukaan suomalaiset halusivat jo tuolloin ostaa meiltä vaatteita, mutta meillä ei palautteen mukaan ollut tarjota kovinkaan kiinnostavia vaihtoehtoja.