SAK:n Eloranta puolustaa yleissitovuutta: ”Työmarkkinoiden vakauden perusta”

Suurten työnantajaliittojen ilmoitukset tes-järjestelmän muuttamiseksi lisäävät ammattikeskusjärjestö SAK:n mukaan epävarmuutta tilanteessa, jossa sekä yksittäisten ihmisten että Suomen talouden tulisi aloittaa nousu koronaepidemiasta.

Työnantajaliitto Teknologiateollisuus järjestää toimintansa niin, että työehtosopimuksia edelleen tekevät yritykset siirtyvät uuteen työnantajayhdistykseen.

Vasta syksyllä selviää, kuinka moni yritys liittyy uuteen järjestöön ja syntyykö alalle yleissitovuutta, jolloin kaikilla alan työntekijöillä on samat työsuhteen vähimmäisehdot.

– Työnantajajärjestöjen avaama suunta on valitettava. Se sotii sitä vastaan, että elinkeinoelämä on aina peräänkuuluttanut ennustettavuutta ja vakautta. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että työelämää kehittävät sen parhaiten tuntevat tahot eli yritysten ja työntekijöiden edustajat, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo tiedotteessa.

Metsä- ja teknologiateollisuudessa muutokset koskevat lähes puolta miljoonaa suomalaista palkansaajaa. Jos yrityskohtaisilla työehtosopimuksilla huolehditaan työehdoista, olisi niitä SAK:n mukaan solmittava reilusti yli 1500.

– Olisi työnantajien puolelta vastuullista ilmaista mahdollisimman nopeasti, että ne ovat liittymässä uuden työnantajaliiton jäseniksi. Yleissitovuuden säilyttäminen on työmarkkinoiden vakauden perusta. Se olisi myös viesti siitä, ettei uudistuksella pyritä heikentämään kenenkään työehtoja, Eloranta sanoo.