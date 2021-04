Yleinen työttömyyskassa YTK eli Loimaan kassa on noussut jäsenmäärältään yli puolen miljoonan.

YTK kertoi saaneensa tänään 201 uutta jäsentä, jolloin rajapyykki ylittyi.

Suomen suurimmalla työttömyyskassalla on jäsenenään jo lähes joka neljäs suomalainen palkansaaja.

YTK kertoo, että kassa on suosittu etenkin nuorten keskuudessa. Viime vuosina yli puolet jäsenkasvusta on tullut alle 35-vuotiaista, ja jäsenistön keski-ikä on laskenut kymmenellä vuodella sitten vuoden 2011.