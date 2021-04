Voiko kesällä matkustaa jo ulkomaille? Tämä on tilanne suomalaisten suosikkikohteissa

Suomalaiset varaavat jo ulkomaanmatkoja varsinkin loppukesäksi ja syksyksi.

Alkukesäksi ulkomaanmatkoja on varattu vain murto-osa siitä, mitä normaalina, pandemiaa edeltävänä aikana. Sen sijaan loppukesälle ja alkusyksylle matkoja on varattu jo selvästi enemmän. Ensi talveksi kysyntää on jo huomattavan paljon.

Näin kerrotaan suurista matkatoimistoista, joihin Ilta-Sanomat teki soittokierroksen.

Kysytyimmissä matkakohteissa korostuvat samat suosikkirantakohteet kuin ennen pandemiaa: Kypros, Kreikka ja Turkki. Suomalaiset ovat halukkaita matkustamaan myös esimerkiksi Espanjaan ja Kroatiaan.

– Suomalaiset haluavat tulevana kesänä matkustaa tutuiksi ja turvallisiksi koettuihin kohteisiin, Aurinkomatkojen viestintäasiantuntija Mari Kanerva tiivistää.

Kesän tilanne voi muuttua nopeasti

Vaikka moni suosittu Euroopan matkakohde on ilmoittanut tavoitteekseen avata rajansa matkailijoille kesään mennessä, matkatoimistot korostavat, että varsinkin alkukesän tilanne on vielä epävarma.

– Ihmiset ovat vielä hieman odottavalla kannalla, sanoo matkatoimisto TUIn viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi vielä sulkutilassa, eikä ole tiedossa, millaiset vaatimukset maahan pääsemiseksi on kesällä.

Matkatoimisto TUIn viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.­

Viime kesän tavoin tilanne eri maissa voi muuttua hyvinkin nopeasti joko parempaan tai huonompaan suuntaan. Aaltonen huomauttaa, että Kreikka myytiin viime kesänä nopeasti loppuun heti, kun maahan pystyi matkustamaan.

Matkatoimistojen odotukset ovat samanlaiset myös tulevalle kesälle. Matkoja voi siis mennä kaupaksi pienelläkin varoitusajalla matkustusrajoituksista riippuen.

– Suomalaisilla on varmaan vielä enemmän patoutunutta matkustushalua, Aaltonen pohtii.

Syksystä eteenpäin näkyy optimismi

Ilta-Sanomien haastattelemien matkatoimistojen edustajien mukaan tulevasta syksystä eteenpäin suomalaisten matkasuunnittelussa näkyy optimismi. Tjäreborgin Jessica Virtanen uskoo, että talvella 2022 tilanne saattaa olla jopa normaali.

– Tuntuu että uskotaan siihen, että talvella reissuun päästään.

Aurinkomatkojen viestintäasiantuntija Mari Kanerva.­

Myös Kanerva kertoo, että talvelle 2022 on tällä hetkellä paljon kysyntää.

– Suomalaiset tekevät poikkeuksellisen paljon pitkän aikavälin suunnitelmia.

Aaltonen kertoo, että matkoja varataan jo jouluksi, uudeksivuodeksi ja hiihtolomaviikoiksi.

Talvelle 2022 varataan poikkeuksellisen paljon pitkiä matkoja kaukolomakohteisiin. Aaltonen kertoo, että erityisen suosittuja ovat Thaimaan-matkat.

Kanerva puolestaan kertoo, että osa talven 2022 Thaimaan-matkoista on myyty jo loppuun.

– Suosituimmille lähdöille olemme saaneet lisättyä kapasiteettia.

Minne kesällä voi matkustaa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee tällä hetkellä matkustamaan vain välttämättömistä syistä.

Koronavirustilanne voi vaihdella alueellisesti, mikä voi vaikuttaa kunkin alueen matkustusrajoituksiin.

Ennen matkustamista pitää tarkistaa kohdemaan ajankohtainen koronavirustilanne sekä vaatimukset maahan saapumiselle. Useat maat voivat vaatia esimerkiksi negatiivista koronatestitulosta, jotta maahan pääsee.

Vaatimukset maahan pääsemiseksi voivat muuttua nopeasti. Samoin rajoitukset maan sisällä voivat vaihdella alueittain ja muuttua nopeasti.

Tietoa rajoituksista ja muista käytännön asioista saa muun muassa paikallisilta viranomaisilta ja Suomen edustustoista.

Ulkomailta Suomeen palaavien on noudatettava THL:n karanteeniohjeistusta.

Oheiset tiedot on kerätty 7.–8. huhtikuuta, ja ne saattavat muuttua, mikäli koronavirustilanne kohdemaassa tai Suomessa muuttuu.

Kreikka

Kreikka on suomalaisten matkailijoiden suosikkikohteita vuodesta toiseen.

Toistaiseksi maa on kansallisessa sulkutilassa. Maassa on voimassa ulkonaliikkumiskielto kello 21–5. Ulkona saa liikkua tietyistä syistä.

Kreikka on ilmoittanut tavoitteekseen avata rajansa matkailijoille 14. toukokuuta. Maahan pääsee, mikäli on saanut rokotuksen tai antanut enintään 72 tuntia vanhan negatiivisen koronatestituloksen.

Maahan saapuville saatetaan tehdä koronaviruspikatesti. Maahan saapuvien pitää jäädä seitsemän päivän karanteeniin. Ennen maahan saapumista on täytettävä matkustustietolomake.

Kreikassa maskia on käytettävä ulko- ja sisätiloissa ja julkisessa liikenteessä, ja ihmisiä suositellaan pitämään turvavälejä.

Palvelujen aukiolo vaihtelee alueittain. Maan sisällä matkustaminen on rajoitettua.

Kreetan saari Kreikassa on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista.­

Turkki

Toinen suomalaisten kestosuosikki on Turkki. Turkki on jaettu matalan, keskitason, korkean ja erittäin korkean riskin alueisiin. Turkkiin matkustavalta yli kuusivuotiaalta vaaditaan lähtöselvityksessä enintään 72 tuntia ennen suunniteltua lentoa otettu negatiivinen koronatestitulos. Vaatimus negatiivisesta testituloksesta on voimassa ainakin 15.4. asti.

Maassa maskia pitää käyttää kaikissa sisä- ja ulkotiloissa, kuten rannoilla, puistoissa, kauppakeskuksissa ja julkisissa sisätiloissa.

Palvelujen aukiolo vaihtelee alueittain. Osassa maata kahvilat ja ravintolat saavat olla auki kello 7–19. Erittäin korkean riskin alueilla ravintolat ovat kokonaan kiinni. Turistikohteiden aukioloajat voi tarkistaa niiden verkkosivuilta. Paikallisviranomaiset voivat rajoittaa ihmisten määrää ruuhkaisilla paikoilla.

Päätöksiä rajoituksista tai niiden purkamisesta tehdään kahden viikon välein tai tarvittaessa.

Ennen maahan saapumista pitää täyttää matkustustietolomake.

Myös Turkki vetää suomalaismatkailijoita puoleensa vuodesta toiseen.­

Kypros

Suomalaisten on esitettävä maahan saapumisen yhteydessä enintään 72 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos. Toinen koronavirustesti otetaan maahan saavuttaessa. Karanteenivaatimusta ei ole. Kyprokselle matkustavien on haettava etukäteen lupaa matkustaa maahan Cyprus Flight Pass -palvelussa.

Yli 12-vuotiaiden on pakollista käyttää kasvomaskia sisä- ja ulkotiloissa. Osittainen ulkonaliikkumiskielto on voimassa kello 23–5.

Maaliskuun puolivälistä lähtien ravintolat ovat saaneet pitää ulkotilansa auki. Hotellien ravintolat saavat tarjoilla asukkailleen ruokaa sisällä kello 21:een asti. Muun muassa museot, turistinähtävyydet ja elokuvateatterit ovat auki, mutta niiden asiakasmääriä on rajoitettu.

Kyproksen rannat ovat suosittuja turistikohteita.­

Kroatia

Kroatiaan matkustavien suomalaisten on maahan saapumisen yhteydessä esitettävä enintään 48 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos, koronarokotetodistus tai lääkärintodistus covid-19-taudin sairastamisesta. Huhtikuun ensimmäisestä päivästä lähtien Kroatia hyväksyy myös Euroopan komission hyväksymät pika-antigeenitestit. Ennen saapumista maahan matkailijan pitää täyttää matkustustietolomake.

Kasvomaskin käyttäminen on pakollista julkisessa liikenteessä ja kaikkialla, missä turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Ulkonaliikkumiskieltoa Kroatiassa ei ole, mutta ulkona on pidettävä vähintään 1,5 metrin ja sisällä 2,5 metrin etäisyys muihin.

Maan sisäinen liikenne toimii normaalisti, mutta julkista liikennettä on supistettu. Maaliskuun alusta lähtien baarit, ravintolat ja kahvilat ovat saaneet pitää terasseja auki kello 6–22. Myös muun muassa kaupat, kauppakeskukset, kasinot, kuntosalit ja kirjastot ovat auki normaalisti.

Paikallisviranomaiset voivat tiukentaa koronarajoituksia alle 24 tunnin varoitusajalla.

Kroatia on yksi suomalaisten suosikkikohteista.­

Espanja

Suomalaisilta, jotka matkustavat Espanjaan, vaaditaan enintään 72 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos. Negatiivinen testitulos vaaditaan myös rokotteen saaneilta. Lisäksi maahan saapuvilta mitataan kuume.

Lisäksi kaikkien maahan saapuvien täytyy täyttää sähköinen terveystietolomake.

Kasvomaskin käyttäminen julkisilla paikoilla ja julkisessa liikenteessä on pakollista. Lähes koko Espanjassa on voimassa ulkonaliikkumiskielto 23–6. Kiellon aikana ulkona saa liikkua hyväksytystä syystä.

Palvelut ovat auki rajoitetusti, ja aukioloajoissa voi olla alueellisia eroja. Rannat ovat pääsääntöisesti auki, mutta paikallisviranomaiset voivat rajoittaa ihmisten määrää ruuhkaisissa paikoissa. Lisäksi liikkumista alueelta toiselle voidaan rajoittaa osassa Espanjaa.

Myös Espanja on suosittu matkailukohde suomalaisten keskuudessa.­

Lähteet: Finland Abroad -sivusto, Re-open EU -sivusto.