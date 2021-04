Verkkokauppajätti Alibaballe 2,3 miljardin sakot

Kiinalaisyhtiö esti kauppiaita tarjoamasta tuotteita kilpailijoiden verkkokaupoissa.

Kiinan kilpailuviranomaiset ovat määränneet maan verkkokaupan jättiyhtiö Alibaballe 18,2 miljardin juanin (2,3 miljardin euron) sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Yhtiö ilmoitti hyväksyvänsä seuraamusmaksun ja lupasi maanantaina ilmoittaa, miten se muuttaa toimintaansa sääntöjen mukaiseksi.

Alibabaa on syytetty kilpailun tukahduttamisesta ja kuluttajatietojen väärinkäytöstä. Kilpailuviranomaiset aloittivat yhtiötä koskevan tutkinnan joulukuussa. Yhtiö oli vuodesta 2015 eteenpäin linjannut, että sen kauppa-alustaa käyttävät kauppiaat eivät saa tarjota tuotteitaan kilpailijoiden verkkokaupoissa.

Tämä vaatimus haittasi kilpailua ja innovaatioita ja loukkasi sekä kauppiaiden että kuluttajien etuja, kilpailuviranomainen totesi. Sakko määrättiin vastaamaan neljää prosenttia Alibaban vuoden 2019 liikevaihdosta.

Jack Man perustama verkkokauppayhtiö on kasvanut yhdeksi maailman arvokkaimmista yhtiöistä. Alibaba, sen kanssa kilpaileva verkkokauppayhtiö JD.com sekä viesti- ja peliyhtiö Tencent ovat tehneet huikeita voittoja kasvaessaan.

Kiinan vaurastuva keskiluokka on oppinut käyttämään nettijättejä viestintään, ostosten tekoon, laskujen maksamiseen, taksien varaamiseen, lainanottoon ja moneen muuhun päivittäiseen tarpeeseen. Kotimaisten yhtiöiden kasvu on lähtenyt lentoon, kun Kiina on rajannut ulkomaalaisten verkkoyhtiöiden pääsyä markkinoilleen.

Alibaba on joutunut erityisesti tikunnokkaan sen jälkeen kun Ma viime syksynä arvosteli kiinalaista finanssivalvontaa vanhakantaisuudesta. Alibaban maksupalvelu Ant Group oli lähtenyt tarjoamaan lainoja, sijoituspalveluja ja vakuutuksia, ja viranomaiset ilmaisivat tästä laajennuksesta huolensa. Viranomaiset estivät maksuyhtiön listautumisen pörssiin, ja Ma katosi julkisuudesta useiksi viikoiksi.

Kiinan hallinto on pyrkinyt rajoittamaan kansalaisten nopeaa velkaantumista ja villinä rehottavia lainamarkkinoita. Man lausunnot nähtiin haasteena Kiinan pankkialalle, jota hallitsevat valtion omistamat pankit.

Wall Street Journal kertoi viime kuussa, että Alibabaa on myös vaadittu luopumaan medialiiketoiminnoistaan, mukaan lukien Hongkongin South China Morning Postista.