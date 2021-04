Puhelinmyyjä Sirkka täyttää 80 vuotta ja jää samana päivänä eläkkeelle – ”Kenenkään työtä ei saa väheksyä”

Sirkka Havu työskenteli vakuutusmyyjänä 15 vuotta. Hän toivoo, että puhelinmyyjienkin työtä kunnioitettaisiin.

Sirkka Havu, 79, jäi jo kertaalleen eläkkeelle työskenneltyään yli 40 vuotta ravintola-alalla.

Laukaalla asuva Havu huomasi nopeasti, ettei joutenolo ollut häntä varten.

– Olin kaksi vuotta poissa työelämästä. Aika kävi todella pitkäksi, vaikka liikuin, tein puutarhatöitä ja kävin tyttäreni mökilläkin tekemässä hommia, Havu kertoo.

Paikallislehdestä hän huomasi työpaikkailmoituksen. Puhelinmyyjiä tarvittiin.

– Kävin kokeilemassa ja siitä se sitten lähti. Yhteensä tein 15 vuotta vakuutusmyyjän töitä.

Maanantaina Havu täyttää 80 vuotta. Samana päivänä hän jää eläkkeelle.

– Olisin saanut vielä jatkaa. Olin kuitenkin päättänyt, että 80-vuotiaana jään eläkkeelle. Haluan kiittää työnantajaani, joka on mahdollistanut työskentelyni näin pitkään.

Maanantaina 80 vuotta täyttävä Sirkka aikoo jäädä samana päivänä eläkkeelle.­

Viimeisen työnantajansa Rainmakerin palveluksessa Havu työskenteli kunnioitettavasti noin 13 vuotta.

– Sirkka tuli meille vakuutusmyyjäksi 67-vuotiaana keppien kanssa molemmat polvet leikattuina. Polvista tulikin kuin uudet, ja Sirkka viihtyi meillä noin 13 vuotta. Käsittämättömän hieno leidi kyseessä, Rainmakerin liiketoimintajohtaja Henri Forss sanoo.

Mikä sitten sai Havun pysymään näin pitkään työelämässä?

– Sosiaalinen kanssakäyminen on minulle todella tärkeää. Töissä sain höpötellä nuortenkin ihmisten kanssa. Lisäksi pidän siitä, että päivässä on tietty rytmi, hän sanoo.

– Työaamuni alkoivat 7.30 kun lähdin bussipysäkille odottamaan Jyväskylään kulkevaa linja-autoa. Päivittäinen kävelymatka oli noin neljä kilometriä. Pidän kävelemisestä ja haluan pysyä kunnossa. Pahimpana korona-aikana olin hetken kotosalla ja pyöräilin huvikseni jopa parinkymmenen kilometrin matkoja.

Puhelinmyyjiä ei aina arvosteta. Sen Havukin sai huomata useaan otteeseen pitkällä urallaan.

– Kyllähän se siinä hetkessä pahalta tuntuu, kun tulee negatiivista palautetta. Silloin pitää vain vetää henkeä ja ajatella, että minäkin teen vain työtäni. Meidän täytyisi olla tasa-arvoisia ja kunnioittaa toisten työtä. Kenenkään työtä ei saa väheksyä.

– Minä ainakin kunnioitan tämän rupeaman jälkeen puhelinmyyjiä. Se ei ole ihan helppoa työtä.

Ajoittain puhelinmyyjiä kohdellaan suorastaan törkeästi. Niissäkin tilanteissa täytyy Havun mukaan pysyä viileänä.

– Puhelu täytyy lopettaa aina kauniisti, kiittää ajasta ja toivottaa hyvää päivänjatkoa. Ehkä seuraava puhelinmyyjä saa sen ansiosta paremman kohtelun.

Puhelinmyynnissä myyjille on usein asetettu myyntitavoitteet. Paine voi kasvaa, jos kauppa ei käy.

– Silloin täytyy vain ajatella, että kyllä se kauppa tuolla jossain on, minä en vain näe sitä vielä. Se voi tulla jo seuraavasta puhelusta. Sain kiitettävästi kauppoja tehtyä, ei se mahdotonta ole, hän sanoo.

Puhelinmyynti on kovaa työtä. Sirkka Havu toivoo että sitä arvostettaisiin enemmän.­

Työkunnostaan Havu on pitänyt huolta liikkumalla.

– Tänäänkin olen kävellyt jo viiden kilometrin lenkin. Vaikka jään eläkkeelle, niin paikalleni en meinaa jäädä, hän sanoo haastattelupäivän aamuna.

Nyt Havulla on aikaa liikkua. Hän matkustaisi mielellään etelän lämpöön, mieluiten Kreikan Thassokselle, jossa hän on käynyt Ruotsissa asuvan sisarensa kanssa säännöllisesti. Thassoksella he pitävät huolta tuttavansa omistamasta vanhasta talosta.

Toistaiseksi on kuitenkin tyydyttävä eläkepäiviin kotimaassa.

– Sain onneksi lapsiltani lahjaksi sähköpyörän. Se on ihanaa. Nyt kun kesä tulee, niin pääsee kunnolla pyöräilemään.