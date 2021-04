Airbnb:n ja hotellit risteyttävä suomalaisfirma pyrkii isosti maailmalle – ”Haluamme olla seuraava yksisarvinen”

Huoneistohotelleihin erikoistunut suomalainen Bob W -majoitusyhtiö aikoo laajentua ulkomaille rivakkaan tahtiin.

Majoitusalan Euroopan laajuiseksi ketjuksi laajentumista tavoitteleva Bob W -yhtiö on saanut sijoittajilta 9,6 miljoonan euron rahoituksen alkupääomakierroksellaan. Yhtiö keräsi sijoittajilta jo viime vuoden alkupuolella neljä miljoonaa euroa, mutta rahoituskierrosta jatkettiin sijoittajien toiveesta.

– Haluamme olla seuraava eurooppalainen yksisarvinen, joka tulee täältä Suomesta, sanoo Bob W:n toimitusjohtaja ja toinen perustaja Niko Karstikko.

Yksisarvisiksi sanotaan aloittavia yrityksiä, jotka sijoittajat ovat arvioineet yli miljardin arvoisiksi.

Nimi Bob W tulee sanoista Best of Both Worlds. Nimellä tarkoitetaan sitä, että sen toimintamalli on jotain Airbnb:n ja hotellien väliltä.

– Tämmöinen tuote on puuttunut markkinoilta. Meillä on se Airbnb:n taika, mutta hotellien luotettavuus, Karstikko kuvailee.

Bob W on erikoistunut huoneistohotelleihin, joiden varaus tehdään täysin sähköisesti. Huoneistojen koko vaihtelee yhdestä neljään huoneeseen, ja jokaisessa huoneistossa on esimerkiksi keittiötilat ja pesukone, joten ne sopivat pidempää oleskelua varten. Omaa vastaanottoa tai ravintolaa ei ole. Hotellia muistuttaa kuitenkin se, että huoneistojen sisustus ja siivous ovat ammattimaista tasoa. Vuokraan kuuluu myös aamiainen lähistön ravintolassa sekä paikallisen kuntosalin käyttöoikeus.

– Meidän kohderyhmämme ovat 20–45-vuotiaat, jotka yhdistävät bisnestä ja vapaa-aikaa matkustaessaan. He haluavat elää kuin paikalliset eivätkä steriilissä hotellissa, Karstikko sanoo.

Karstikon mukaan kiinteistösijoittajien kannalta Bob W on keino hajauttaa sijoituksiaan uudenlaiseen kohteeseen, kun perinteistä toimistotilaa tarvitaan etätöiden takia entistä vähemmän ja verkkokauppa kaataa kivijalkakauppoja markkinoita.

– Kiinteistöala tarvitsee uusia ratkaisuja, jotka täyttävät heidän rakennuksensa, Karstikko sanoo.

Hotellien perinteisten yhteisten tilojen, kuten vastaanoton, aamiaisravintolan ja oman kuntosalin puuttuminen on Karstikon mukaan etu kiinteistösijoittajien kannalta.

– Se tarkoittaa, että olemme paljon joustavampia, ja esimerkiksi toimistorakennuksessa voi olla pari kerrosta meitä, hän toteaa.

Yhtiö toimii nyt Helsingissä ja Tallinnassa rakennuksissa, jotka on muokattu hotellista ja toimistosta vuokrahuoneistoiksi. Uuden rahoituksen turvin yhtiö on avaamassa Helsinkiin ainakin kaksi hotellia lisää tämän vuoden puolella. Tallinnan Telliskiven hotellin lisäksi yhtiö on avaamassa uutta huoneistohotellia Tallinnan vanhaankaupunkiin.

– Lontooseen tulee ensimmäinen rakennus tulevana talvena, ja sitten olemme laajentumassa useammalle Euroopan markkinalle, joita emme voi vielä julkistaa, Karstikko sanoo.

Yhteensä suunnitelmissa on avata lähiaikoina yhteensä 1500 uutta vuokrattavaa asuntoa.

Vuonna 2018 toimintansa aloittaneella Bob W:llä on toistaiseksi noin 15 sijoittajaa, joista suurimmat ovat tanskalainen VC-rahasto byFounders ja Suomen Teollisuussijoitus Oy, eli Tesi. Muita sijoittajia ovat muun muassa kiinteistösijoitusyhtiöt NREP ja Kaamos, VC-rahastot Superangel ja United Angels sekä joukko enkelisijoittajia Pohjoismaista ja Saksasta.

Bob W -yhtiön ovat perustaneet Sebastian Emberger ja Niko Karstikko.­

Sijoittajia kiinnostaa myös yhtiössä tehty ohjelmistokehitys ja pidemmän aikavälin tavoite muuttua franchising-yhtiöksi. Karstikon mukaan yhtiö on itse asiassa teknologiafirma, joka operoi majoitustoimintaa.

– Me rakennamme ohjelmistoalustaa, jolla pystytään hallinnoimaan tällaisia lyhytaikaiseen vuokraukseen tarkoitettuja asuntoja skaalautuvasti. Olemme nyt itse oman teknologiamme parhaat asiakkaat, mutta jossain vaiheessa laajennamme toimintaa niin, että annamme alustan ja brändin hotellitoimintaa pyörittäville firmoille, Karstikko kertoo.

Karstikon mukaan kasvuvaiheessa oleva yhtiö on tappiollinen, mutta sen majoituspaikat ovat olleet voitollisia ja täyttöaste koronapandemiankin aikaan parempi kuin perinteisten hotellien. Korona-aikana Bob W -asunnoissa majoittuvat ovat olleet evakossa putkiremontin takia tai tarvinneet työnsä takia pidempiaikaista majoitusta vieraalla paikkakunnalla.